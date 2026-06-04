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TOP 14

La Section paloise prolonge Hugo Auradou... en attendant Theo Attissogbe ?


Hugo Auradou, deuxième ligne de la Section paloise. (Photo by Gaizka IROZ / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Convaincue depuis des mois que le meilleur recrutement qu’elle pouvait réussir se ferait en interne, la Section paloise enchaîne les bonnes nouvelles. Mercredi, le club béarnais a annoncé la prolongation de contrat de son deuxième ligne international Hugo Auradou (22 ans, 12 sélections), vainqueur du Tournoi des Six Nations 2026 avec le XV de France. Il est désormais lié avec les Vert et Blanc jusqu’en 2030.

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Un nouveau signal fort envoyé par la Section sur sa capacité à conserver ses pépites. Le tout premier a été dégainé il y a un peu plus d’un an avec la signature de son très jeune centre Fabien Brau-Boirie (jusqu’en 2028), que Pau a très vite identifié comme l’avenir à son poste en équipe de France et qui a connu durant le Tournoi de cette année ses premières sélections.

En en début de saison, la prolongation jusqu’en 2029 de son centre Emilien Gailleton, meilleur marqueur du Top 14 en 2024 pour sa première année dans l’élite et qui était fortement convoité par le Stade toulousain a ensuite été un véritable déclencheur pour les autres joueurs à fort potentiel du club, rassurés sur sa capacité à demeurer ambitieux sur la durée.

VIDEO

Gailleton, Brau-Boirie et Grandidier déjà verrouillés

La prolongation de Gailleton venait quelques jours seulement après celle d’Aaron Grandidier, autre talent de la « patrouille béarnaise », lui aussi jusqu’en 2029. Un élément clé du dispositif de Sébastien Piqueronies dans la conquête des airs, un des axes forts du plan de jeu palois.

En verrouillant Hugo Auradou, la Section s’assure aussi la permanence d’une compétitivité majeure dans le domaine de la touche, avec un des meilleurs spécialistes du contre du Top 14.

Pour compléter le tableau, l’actuel quatrième du championnat, qui a validé cette année une qualification historique en phase finale, va désormais s’attacher à boucler un autre dossier prioritaire : celui de Théo Attissogbe. L’ailier ou arrière, qui s’est imposé dans le XV de départ tricolore de Fabien Galthié, poussant le prolifique Bordelais Damian Penaud hors du groupe France, est forcément très convoité.

Attissogbe se « sent très bien » à Pau

Engagé avec Pau jusqu’en 2027, il sera libre de négocier avec les meilleures écuries du Top 14 à partir du 1er juillet. Il se pourrait néanmoins que la question de son avenir soit réglée avant cette date. Habile communicant, le joueur formé à Peyrehorade déclarait avant la réception de Castres début mai : « Toute mon énergie est focalisée sur ce match et je m’exprimerai sur ce sujet le moment venu ».

Quelques jours plus tôt, sur les ondes de la radio local Ici Béarn Bigorre, il envoyait toutefois des signaux forts en faveur d’une prolongation. « Je suis très bien ici, dans le Béarn. Quand je vois les matchs au Hameau, la ferveur qui s’empare du stade le samedi, forcément je me sens très bien ici. Je suis en contrat jusqu’en 2027 et la question va se poser même s’il n’y a pas d’urgence. Mais le projet est hyper intéressant, on voit aussi que dans le recrutement, le club arrive à faire venir des joueurs de gros calibre dans les équipes de France de jeunes. C’est bon pour la suite. Et quand on joue le jeu qui est le nôtre depuis le début de la saison, pour un joueur comme moi, c’est que du plaisir. »

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Dans le petit milieu des agents, la prolongation d’Attissogbe, qui a changé d’écurie pour le représenter récemment, est même vue comme « une évidence » d’après une figure influente du métier. Elle serait en tout cas une preuve supplémentaire de l’ambition de la Section, pour se projeter sur les deux prochaines saisons avec sérénité avec sa génération dorée actuelle amenée à s’étoffer un peu plus encore au fil des mois.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

Attissogbe will not be short on offers but Pau have a great core there.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 21 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 23 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 26 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 31 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 34 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 58 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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