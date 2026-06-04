La Section paloise prolonge Hugo Auradou... en attendant Theo Attissogbe ?

Convaincue depuis des mois que le meilleur recrutement qu’elle pouvait réussir se ferait en interne, la Section paloise enchaîne les bonnes nouvelles. Mercredi, le club béarnais a annoncé la prolongation de contrat de son deuxième ligne international Hugo Auradou (22 ans, 12 sélections), vainqueur du Tournoi des Six Nations 2026 avec le XV de France. Il est désormais lié avec les Vert et Blanc jusqu’en 2030.
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Un nouveau signal fort envoyé par la Section sur sa capacité à conserver ses pépites. Le tout premier a été dégainé il y a un peu plus d’un an avec la signature de son très jeune centre Fabien Brau-Boirie (jusqu’en 2028), que Pau a très vite identifié comme l’avenir à son poste en équipe de France et qui a connu durant le Tournoi de cette année ses premières sélections.
En en début de saison, la prolongation jusqu’en 2029 de son centre Emilien Gailleton, meilleur marqueur du Top 14 en 2024 pour sa première année dans l’élite et qui était fortement convoité par le Stade toulousain a ensuite été un véritable déclencheur pour les autres joueurs à fort potentiel du club, rassurés sur sa capacité à demeurer ambitieux sur la durée.
— Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) June 3, 2026
Gailleton, Brau-Boirie et Grandidier déjà verrouillés
La prolongation de Gailleton venait quelques jours seulement après celle d’Aaron Grandidier, autre talent de la « patrouille béarnaise », lui aussi jusqu’en 2029. Un élément clé du dispositif de Sébastien Piqueronies dans la conquête des airs, un des axes forts du plan de jeu palois.
En verrouillant Hugo Auradou, la Section s’assure aussi la permanence d’une compétitivité majeure dans le domaine de la touche, avec un des meilleurs spécialistes du contre du Top 14.
Pour compléter le tableau, l’actuel quatrième du championnat, qui a validé cette année une qualification historique en phase finale, va désormais s’attacher à boucler un autre dossier prioritaire : celui de Théo Attissogbe. L’ailier ou arrière, qui s’est imposé dans le XV de départ tricolore de Fabien Galthié, poussant le prolifique Bordelais Damian Penaud hors du groupe France, est forcément très convoité.
Attissogbe se « sent très bien » à Pau
Engagé avec Pau jusqu’en 2027, il sera libre de négocier avec les meilleures écuries du Top 14 à partir du 1er juillet. Il se pourrait néanmoins que la question de son avenir soit réglée avant cette date. Habile communicant, le joueur formé à Peyrehorade déclarait avant la réception de Castres début mai : « Toute mon énergie est focalisée sur ce match et je m’exprimerai sur ce sujet le moment venu ».
Quelques jours plus tôt, sur les ondes de la radio local Ici Béarn Bigorre, il envoyait toutefois des signaux forts en faveur d’une prolongation. « Je suis très bien ici, dans le Béarn. Quand je vois les matchs au Hameau, la ferveur qui s’empare du stade le samedi, forcément je me sens très bien ici. Je suis en contrat jusqu’en 2027 et la question va se poser même s’il n’y a pas d’urgence. Mais le projet est hyper intéressant, on voit aussi que dans le recrutement, le club arrive à faire venir des joueurs de gros calibre dans les équipes de France de jeunes. C’est bon pour la suite. Et quand on joue le jeu qui est le nôtre depuis le début de la saison, pour un joueur comme moi, c’est que du plaisir. »
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Dans le petit milieu des agents, la prolongation d’Attissogbe, qui a changé d’écurie pour le représenter récemment, est même vue comme « une évidence » d’après une figure influente du métier. Elle serait en tout cas une preuve supplémentaire de l’ambition de la Section, pour se projeter sur les deux prochaines saisons avec sérénité avec sa génération dorée actuelle amenée à s’étoffer un peu plus encore au fil des mois.
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Attissogbe will not be short on offers but Pau have a great core there.