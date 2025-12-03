Le XV de France épargné ! La poule des Bleus pour la Coupe du monde 2027

Désormais, ils savent ! Les Bleus ont appris ce mercredi en mondiovision les nations qu’ils affronteront en phase de poules de la Coupe du monde de rugby 2027 en Australie. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi 3 décembre à Sydney à 20 heures, heure locale (10 heures, heure française), des mains de l’ancien All Black Dan Carter, ainsi que de l’Australien James Slipper, de la médaillée olympique à 7 Alicia Lucas et du patron de World Rugby Brett Robinson.

Tête de série en raison de sa cinquième place au classement mondial au jour du tirage, le XV de France sera dans la poule E. Une poule relativement clémente puisqu’il croisera sur sa route le Japon, qui a conservé in-extremis sa place dans le chapeau 2 en battant la Géorgie sur le fil la semaine dernière (23-25). Il aura aussi face à lui les États-Unis, qui étaient déjà dans sa poule en 2019 au Japon ainsi que les Samoa qui, eux, n’ont jamais été dans le même groupe que la France lors des précédentes Coupe du monde.

Pour connaître l’ordre des matchs, il faudra attendre l’annonce du calendrier, qui se fera la 6 février prochain.

La poule E : France, Japon, États-Unis, Samoa/