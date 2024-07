La France règne en maître sur le Rugby Europe Sevens Championship

A moins d’un mois des Jeux olympiques de Paris 2024, les équipes de France Homme et Femme ont remporté le Rugby Europe Sevens Championship au terme d’une compétition qui s’est achevée de manière intense à Hambourg dimanche 30 juin.

Le championnat avait débuté le premier week-end de juin, la ville croate de Makarska accueillant vingt-quatre participants. Chez les hommes, la France était restée invaincue et avait remporté l’étape, battant de justesse l’Irlande en finale. Chez les femmes, la Pologne avait une nouvelle fois montré pourquoi elle est l’une des nouvelles étoiles montantes du rugby à sept, en battant la France dans une finale serrée (12-10) et en terminant à la première place.

Trois semaines plus tard, les équipes se sont rendues à Hambourg pour disputer la deuxième étape de la compétition. Comme en Croatie, l’Irlande et la France ont battu toutes les autres équipes pour atteindre la finale du tournoi masculin, les Irlandais étant soutenus par les superstars des World Series Mark Roche, Jordan Conroy et Hugo Keenan. Bien que l’Irlande ait gagné contre la France dans ce dernier match grâce à un essai de pénalité marqué dans les dernières minutes, les Bleus ont remporté la série grâce à une meilleure moyenne de points.

Ce fut une belle démonstration de la puissance et des skills des futures pépites de la France car la plupart de ses athlètes n’ont pas encore fait leurs débuts sur le World Series.

Dans le tournoi féminin, la France s’est qualifiée pour la finale alors qu’elle était déjà championne des Series, la Pologne n’ayant pas réussi à se qualifier pour les demi-finales. Avec Yolaine Yengo et Anne-Cécile Ciofani en feu, les Bleues ont résisté à une Grande-Bretagne énergique et dynamique et ont terminé la finale de Cup avec un score de 19-5.

L'équipe de France féminine fait la fête à Hambourg.

Chez les femmes, les BelSevens ont battu l’Espagne 10-7 dans le match pour la troisième place, après avoir perdu 29-0 contre la Grande-Bretagne en demi-finale. La Belgique se classe deuxième au classement final des Rugby Europe Sevens Championship Series.

En ce qui concerne les World Rugby Challenger Series, les équipes qualifiées restent inchangées : le Portugal, l’Allemagne et la Géorgie, chez les hommes, et la Pologne, la Belgique et la République tchèque, chez les femmes, seront de retour pour tenter de monter dans le HSBC SVNS en fin de saison prochaine.

Gaspard Lalli et Grace Crompton ont été les meilleurs marqueurs d’essais de la saison chez les hommes et les femmes, avec 15 essais chacun. Le Portugais Vareiro a été le meilleur marqueur de points chez les hommes avec 88 et l’Espagnole Ingrid Algar a été la meilleure marqueuse chez les femmes avec 101 points.

En ce qui concerne la relégation, l’Ukraine et la Croatie, chez les hommes, et l’Ukraine et la Turquie, chez les femmes, devront retourner dans le Rugby Europe Trophy Series en 2025.

Cet article publié à l’origine en anglais sur RugbyPass.com a été adapté par Willy Billiard.

