La dernière chance avant la fin du 1er bloc : les enjeux de la 9e journée de Top 14

Co-leaders, le Stade toulousain et le Stade français s’affrontent samedi 1er novembre pour le dernier match d’une série de neuf journées du Top 14, avec de nombreux internationaux en moins côté Rouge et Noir et sous la pression de Pau et de l’UBB, leurs principaux poursuivants.

ADVERTISEMENT

Le premier bloc de matchs de la saison, le plus long, arrive à son terme et les rugbymen non-internationaux auront ensuite deux week-ends sans match pour se reposer.

Et le calendrier offre une finale pour connaître la meilleure équipe du début de saison entre le très attendu Stade toulousain et le beaucoup plus surprenant Stade français, 12e la saison passée.

Toulouse Stade Francais Toutes les stats et les données

Mais si Toulouse a l’avantage de recevoir, les triples champions en titre devront se passer de neuf internationaux, retenus à Marcoussis pour préparer les matchs de novembre du XV de France. En tout, 23 joueurs sont restés dans l’Essonne et le staff de Fabien Galthié en appellera 19 autres dimanche, pas nécessairement les mêmes que ceux qui y ont passé la première semaine.

En face, le Stade français s’avance avec le statut de meilleure équipe à l’extérieur, comptant une victoire et deux bonus défensifs en quatre matches. « Pour nous, domicile ou extérieur c’est la même chose. Le terrain c’est le même, 70 mètres sur 100, avec les mêmes poteaux. L’important, c’est de rester consistant », a assuré l’entraîneur principal parisien Paul Gustard.

Pau Perpignan Toutes les stats et les données

Avant le match phare du samedi (21h00), deux équipes pourront prendre provisoirement la tête. Les pronostics semblent favorables à Pau : troisième à un point des deux leaders, les Béarnais, auteurs d’un 19 sur 20 à domicile lors de leurs quatre premières réceptions, accueillent Perpignan, qui n’a toujours pas engrangé le moindre point cette saison.

Alors que les Palois peuvent potentiellement aligner cinq de leurs six joueurs passés par Marcoussis cette semaine, les Perpignanais ont encore enregistré des blessures depuis leur dernier match et découvrent la vie sans leur manager Franck Azéma, plus en poste depuis sa « mise en retrait » lundi, et remplacé temporairement par ses adjoints Mathieu Cidre et Nicolas Mas.

Castres Bordeaux Toutes les stats et les données

La mission est plus ardue pour Bordeaux-Bègles (4e, 23 points), qui se déplace à Castres, 10e avec 19 points. Mais les champions d’Europe avaient déjà gagné dans le Tarn la saison passée et ont remporté leur premier point loin de Bordeaux à Perpignan il y a deux journées.

Étrillé à Clermont le week-end dernier (63-14), le CO va chercher à « se rattraper » selon les mots du manager Xavier Sadourny et à régler une irrégularité qui lui coûte cher.

ADVERTISEMENT

Bayonne US Montauban Toutes les stats et les données

ADVERTISEMENT

« Il y a beaucoup de choses qui m’ont agacé, il n’y a pas que le comportement, il y a aussi notre capacité à déjouer à certains moments, à être notre propre ennemi », estime le technicien castrais.

Dans un Top 14 au classement toujours aussi serré parmi les 12 premiers, Bayonne (6e, 21 points) a l’occasion de faire un bond avec la réception de Montauban, aux statistiques terribles à l’extérieur sur leurs quatre premiers matches (0 point au classement, 64 points encaissés en moyenne). D’autant que le plus dur a été fait pour les promus, avec la victoire contre Perpignan la semaine passée.

Montpellier Clermont Toutes les stats et les données

Montpellier (11e, 18 pts) reçoit Clermont (8e, 19 pts), avec pour objectif commun de ne pas se laisser distancer par le peloton.

ADVERTISEMENT

La mission est la même pour Lyon (12e, 18 points) en perte de vitesse après sa défaite à domicile contre La Rochelle la semaine passée et qui a la lourde tâche de se déplacer à Toulon (9e).

Toulon Lyon Toutes les stats et les données

Les Toulonnais, 19 points également, ont l’occasion de sortir du bois avec deux réceptions consécutives : après le Lou, ils affronteront à Mayol La Rochelle pour un match en retard, le 8 novembre.

Les Maritimes accueillent le Racing 92 dimanche pour clôturer la journée dans un duel entre deux équipes ambitieuses mais qui ont encore beaucoup à prouver pour retrouver les premiers rôles.

Stade Rochelais Racing 92 Toutes les stats et les données