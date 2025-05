Karim Ghezal dévoile la potion magique de la remontée réussie du LOU

Lorsqu’il a été viré – disons « remercié » – du Stade Français fin septembre après une troisième défaite en quatre matchs de Top 14, il a mis quelques temps à rebondir. C’est finalement au LOU, là où il avait terminé sa carrière de deuxième-ligne en 2016 et qu’il a commencé celle d’entraîneur (adjoint, d’abord), qu’il s’est retrouvé deux mois plus tard avec une mission claire : sortir le club de sa mauvaise passe. A ce moment-là, Lyon ne brille pas : cinq défaites de rang, 13e au classement général à trois points seulement de la lanterne rouge, Vannes. Un loser pour faire repartir un loser ?

L’alchimie opère vite et bien. – + – = +, c’est mathématique. Dans le staff et au sein de l’équipe, tout le monde salue le style, la méthode et apprécie la remontée. Le premier mois, le LOU est invaincu en 5 matchs et n’a connu que trois défaites au cours des dix dernières rencontres. Aujourd’hui, les Rhodaniens pointent à la 8e place et se préparent à disputer une demi-finale de Challenge Cup face au Racing 92. Résultat : Ghezal est prolongé jusqu’en 2028.

« Le club était vraiment en danger », rappelle l’entraîneur dans une interview au Progrès. « Il avait fini 11e la saison d’avant sans gagner un match à l’extérieur. Il pointait alors à la 13e place après 11 journées, avec seulement 3 points d’avance sur Vannes.

« La situation était alarmante mais j’étais persuadé qu’on avait l’effectif pour réussir l’opération maintien, elle est en passe de réussir puisqu’on a mis le 13e à 12 points à quatre journées de la fin. On peut rêver non seulement à la qualification en Top 14 mais également de jouer une nouvelle finale de Challenge Cup. J’espère que les gens se rendent compte d’où on vient et de ce qui a été fait. »

Mais quelle est cette potion magique que ce natif de Toulouse (il y a tout juste 44 ans) a-t-il donné à ses joueurs pour inverser complètement le cours de la saison ? La réponse fuse : « la simplicité. Faire en sorte qu’on ait une vision commune et se mettre en action ».

« Il fallait d’abord retrouver une défense. Tout est question d’état d’esprit. On est sur le bon chemin on doit encore améliorer notre conquête et notre discipline mais l’important c’est de trouver de la régularité et de la constance dans la performance sur ces trois points. »

Fort de son bilan, il s’est donné toutes les cartes en main pour maîtriser l’ensemble du secteur professionnel, constituer son staff (réduit la saison prochaine), faire les compos, assurer le recrutement (à l’image de Camille Chat et Jiuta Wainiqolo) et parapher les prolongations.

« La principale qualité d’un coach, c’est d’être lucide », rappelle-t-il. « Il fallait l’être sur la situation du club quand je suis arrivé, mais aussi que tout le monde tire dans le même sens. Les internationaux ont retrouvé leur niveau, d’autres ont surperformé quand on a eu besoin d’eux. Le groupe doit beaucoup à ses joueurs. Sans eux, sans Camille chat, qui a répondu à l’appel, on n’aurait peut-être pas réussi à redresser la barre. Mais je suis encore lucide aujourd’hui par rapport au travail qu’il reste à faire pour jouer les premiers rôles. »