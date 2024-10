Joe El-Abd : de l’importance d’avoir un staff sur la même longueur d’ondes

Le nouvel entraîneur de la défense de l’équipe d’Angleterre, Joe El-Abd, estime que l’exemple du succès de Manchester United sous Alex Ferguson montre pourquoi l’Angleterre pourrait tirer parti du récent remaniement du staff de Steve Borthwick.

El-Abd a pris la succession de Felix Jones, qui a contribué à la victoire de l’Afrique du Sud lors des Coupes du Monde de Rugby 2019 et 2023, après que ce dernier a démissionné de manière inattendue en août.

Ami de longue date de Borthwick, El-Abd, ancien troisième-ligne de Bristol et Toulon, s’occupera désormais de la défense de l’équipe d’Angleterre tout en conservant son poste de directeur du rugby à Oyonnax jusqu’à la fin de la saison.

Deux démissions rapprochées

Le départ de Felix Jones, après seulement neuf mois en poste, et celui tout aussi soudain d’Aled Walters, ancien directeur de la performance physique, ont secoué le camp anglais. Cependant, Joe El-Abd insiste sur le fait que l’Angleterre peut encore prospérer grâce à la stabilité à long terme offerte par Borthwick.

« La stabilité d’un entraîneur est importante et bénéfique », souligne-t-il. « Mais la cohésion des entraîneurs est encore plus importante, car si nous sommes tous sur la même longueur d’onde, nous pouvons nous remettre en question. »

Il ajoute : « J’ai hâte de bâtir cette stabilité. On le voit aussi bien dans le football que dans le rugby : il est primordial d’avoir un encadrement soudé. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne doit pas y avoir de changements.

« Prenons Alex Ferguson : il est resté en poste longtemps et a connu le succès, mais ses entraîneurs changeaient régulièrement, souvent tous les trois ou quatre ans. Ce qui comptait, c’était qu’il incarnait l’identité de Manchester United, et c’était l’essentiel. Si nous pouvons, en tant que staff, créer cette cohésion, cela ne pourra qu’aider les joueurs à progresser. »

Le même système en « blitz »

El-Abd affirme que l’Angleterre continuera à utiliser la défense en « blitz » mis en place par Jones, tout en évitant d’utiliser ce terme pour désigner le système défensif agressif qui a porté ses fruits lors de la tournée estivale au Japon et en Nouvelle-Zélande.

La Fédération anglaise de rugby a d’ailleurs confirmé que Felix Jones continue de contribuer à distance pendant son préavis de 12 mois, tandis que les discussions sur son départ se poursuivent.

« J’ai eu de très bons échanges avec Felix, notamment en visio. Il m’a été d’une grande aide », confie El-Abd, qui reconnaît également l’influence de Kevin Sinfield sur la défense avant la prise de fonction de Jones.

« L’ADN du rugby anglais, c’est d’être dur au combat, de sortir de la ligne et d’avoir un pack robuste. Nous allons nous appuyer sur tout ce qui a bien fonctionné ces deux dernières années, et pas seulement lors des huit derniers matchs, et renforcer cela. »

Joe El-Abd et Steve Borthwick se connaissent depuis 26 ans, ayant partagé un logement durant leurs études universitaires. Ils ont également assisté à leurs mariages respectifs, et cette relation de longue date fait que son arrivée est perçue comme opportune après les départs surprises de Jones et Walters.

Cet article a été publié initialement en anglais sur RugbyPass.com et adapté en français par Willy Billiard.

