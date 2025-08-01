Jac Morgan et Tomas Albornoz sur les tablettes du Top 14

Jac Morgan, seul Gallois retenu pour la tournée des Lions en Australie, arrive en fin de contrat avec les Ospreys à l’issue de la saison qui débutera dans quelques semaines. Et son nom commence déjà à circuler de l’autre côté de la Manche.

Le troisième-ligne aile du Pays de Galles, passé des Scarlets aux Ospreys en 2021, avait prolongé son contrat en janvier dernier avec la franchise de Swansea. Mais selon plusieurs sources, il serait aussi dans le viseur de la ligue dissidente R360.

Âgé de 25 ans, Morgan avait déjà été approché par des clubs du Top 14 et de Premiership avant sa prolongation. Et voilà que son profil est de nouveau proposé à plusieurs écuries françaises, pour une arrivée possible en juillet 2026.

L’ouvreur argentin Tomas Albornoz, lui, pourrait créer la surprise en rejoignant Toulon à l’issue de son contrat avec Benetton, en URC.

Âgé de 27 ans, le Puma (21 sélections, 5 essais) évolue en Italie depuis 2021, après la fin de l’aventure avec les Jaguares. Il a inscrit 18 essais en 67 matchs avec la franchise de Trévise. Auteur d’un essai lors de la victoire de l’Argentine contre les Lions en juin, il avait prolongé avec Benetton en 2024. Mais le RCT, qui compte Enzo Hervé dans la dernière année de son contrat, serait désormais intéressé par l’ouvreur argentin.

Autre piste en Pro D2 : celle de Tim Swiel. Le demi d’ouverture passé par cinq pays différents pourrait poser ses valises en France la saison prochaine. Brive et Grenoble se disputeraient sa signature.

Né à Taunton, le joueur de 32 ans a débuté sa carrière avec la Western Province, en Afrique du Sud, avant d’évoluer en Angleterre, au Japon, en Écosse, puis aux États-Unis, où il portait le maillot des Chicago Hounds la saison passée.

Brive et Grenoble, deux sérieux prétendants à la montée, aimeraient renforcer leur charnière avec un profil expérimenté comme celui de Swiel, qui découvrirait ainsi un sixième pays.

Publié sur RugbyPass, cet article a été adapté en français par Willy Billiard.