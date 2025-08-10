Gabin Lorre, de la Pro D2 au LOU : a-t-il le niveau Top 14 ?

Cette question, c’est en fait l’intéressé qui se la pose. Gabin Lorre (23 ans) fait partie des recrues à suivre cette saison dans le Top 14. L’arrière originaire de l’Hérault s’est forgé une solide réputation en Pro D2, cumulant 79 feuilles de match depuis sa première saison en pro en 2021 à Béziers.

Après avoir découvert le rugby à l’âge de 4 ans, c’est naturellement vers le MHR qu’il se dirige, mais à ce moment-là Montpellier n’a aucun plan pour lui. Sorti de formation, il file à Pézenas en Fédérale 2 et est finalement repéré par l’AS Béziers qu’il intègre en 2019 avec les Crabos.

Son ascension va être patiente mais sûre. Première saison : 8 matchs, 2 essais. Deuxième saison : 18 matchs, 7 essais. Troisième saison : 26 matchs, 25 essais. C’est la saison de l’explosion qui se confirmera la saison suivante : 27 matchs et 16 essais.

Courtisé par Castres et Perpignan, c’est finalement au LOU Rugby qu’il signe bien en amont de la saison 2025-2026. 9 mois avant le début, le LOU confirme que le jeune Biterrois sera bien Lyonnais la saison suivante pour remplacer Davit Niniashvili dont la signature avec le Stade Rochelais avait fuité deux mois plus tôt.

« Karim (Ghezal, le manager du LOU, ndlr), a réussi à trouver les mots pour me faire venir et le projet sportif m’a plu », confie Gabin Lorre dans les colonnes du Progrès. Aussi à l’aise à l’arrière (84%) qu’à l’aile (16%), il a cumulé 1 815 minutes de jeu la saison passée en Pro D2, s’ajoutant aux 1 906 minutes de la précédente. Celui qu’il remplace (Niniashvili) ne comptait que 1 677 minutes de jeu sur sa dernière saison à Lyon.

Réalisateur hors pair avec 80% de réussite face aux perches et un nombre incalculable de passes décisives, Gabin Lorre sera-t-il aussi performant en Top 14 ? « Le seul objectif que j’ai en tête, c’est de prouver que j’ai ma place ici », assure-t-il. « Si le LOU m’a contacté, je vais devoir prouver qu’il ne se sont pas trompés. J’ai hâte de voir si j’ai le niveau pour être au Top 14.

« J’ai beaucoup d’émotions qui se mélangent. J’ai de l’appréhension, du stress, de l’enthousiasme aussi parce que je pense avoir fait mes armes en Pro D2. Je suis content de ce que Béziers m’a apporté et je ne les remercierai jamais assez pour ça. Je me sens prêt à gravir cet échelon Top 14 et voir ce que je vais pouvoir apporter au club pour aller le plus haut possible. »

Après quatre saisons dans le cocon de Béziers où il connait tout le monde, le voici catapulté dans un environnement inconnu, mais dans une région d’où est originaire sa copine, ce qui lui facilite l’intégration.

« Ça ne fait que deux semaines que je suis au LOU et j’ai l’impression que ça fait plusieurs mois que je suis ici. Il y a une très bonne ambiance, pas mal de chambrage, on rigole tous ensemble mais on est aussi très sérieux sur le terrain. C’est ce que je recherche dans une équipe. J’appréhendais aussi ce côté-là parce que c’est la première fois que je change de vestiaire », admet-il.

11e au classement deux saisons de suite, le LOU n’a prévu qu’un match de préparation, le 30 août en accueillant Parme. Son match de reprise sera le 6 septembre face au Racing 92.

