Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
HSBC SVNS 2026
New York
Samedi
9h10
Samedi
11h40
Samedi
15h10
Dimanche
8h00
U20
Dimanche
10h15
U20
Dimanche
12h45
U20
Six Nations

Finn Russell, feu sacré et sang-froid de l'Écosse : « Il a le courage de faire confiance à son instinct »

Finn Russell, ouvreur de l'Écosse, lors du Tournoi des Six Nations 2026. (Photo by Ian Cook - CameraSport via Getty Images).

A Murrayfield samedi, un obstacle majeur se dresse devant des Bleus en quête de Grand Chelem : Finn Russell, monstre sacré du XV d’Ecosse au coup d’oeil unique et aux coups de pied redoutés, le calme et l’inattendu incarnés.

ADVERTISEMENT

Les Français connaissent par coeur le demi d’ouverture de Bath, resté cinq ans au Racing 92, mais il n’existe pas forcément de recette pour contenir les fulgurances de cet homme souvent génial, parfois inconstant.

« Combien d’entraîneurs de la défense ont mis en place un plan Finn Russell et ont fini par passer pour des idiots », a résumé Richard Wigglesworth, l’entraîneur de la défense de l’Angleterre, avant de se faire piquer par le XV du Chardon (31-20) à Edimbourg.

VIDEO

« Avec Finn Russell, attendez-vous à l’inattendu », a renchéri l’ancien capitaine gallois Sam Warburton à l’antenne de la BBC, après la victoire renversante des visiteurs à Cardiff (26-23) lors de la dernière journée. L’ouvreur de 33 ans a écoeuré les Anglais dans une première période époustouflante et ressorti sa boîte à magie en seconde période face aux Gallois, de quoi faire totalement oublier la défaite inaugurale en Italie.

Une fulgurance a suffi pour sauver l’Écosse à Cardiff

Véritable maître des horloges, il a régalé supporters et partenaires avec des inspirations formidables et une sérénité à toute épreuve face aux perches, notamment dans le très hostile Millennium Stadium.

Là-bas, à la 58e minute d’un match mal embarqué (23-12 pour le pays de Galles), il a profité d’un moment d’inattention du pack adverse pour jouer vite un coup d’envoi à l’attention de l’ailier Darcy Graham, parti aplatir après un rebond favorable : le début de la remontada.

C’est la signature de ce filou qu’est Russell : son cerveau fonctionne à 100 à l’heure derrière un visage qui affiche une apparente décontraction. Il peut à la fois accélérer le jeu, le fluidifier, sans paraître perturbé par le danger, comme si le temps parfois suspendait son vol autour de lui.

« Ce qui rend Finn unique, c’est qu’il aime faire croire que tout lui vient facilement. Ne vous y trompez pas. Il travaille dur », a relevé l’ancien international écossais Chris Paterson auprès de la BBC. « L’une de ses plus grandes qualités, c’est qu’il a le courage de faire confiance à son instinct. »

ADVERTISEMENT

A l’aube de sa 93e sélection, le vice-capitaine de l’Ecosse a gommé une partie de l’inconstance qui a parasité ses plus jeunes années.

Le numéro 10 de Bath affiche au compteur douze campagnes dans le Tournoi des Six Nations, la Coupe du monde 2027 devrait être sa quatrième, et il a eu l’honneur de mener les prestigieux Lions britanniques et irlandais vers une tournée victorieuse en Australie l’été dernier.

Le Lionel Messi du rugby

En club, il est indéboulonnable sous le maillot des Blue, Black and White, actuel dauphin de Northampton en Premiership.

Il y a deux semaines encore, la ligue anglaise a diffusé un clip intitulé « Le Lionel Messi du rugby » où l’on voit Russell faire des merveilles entre passe dans le dos, interception et jeu au pied millimétré.

Une autre facette de sa personnalité est aussi affichée : grand sourire et doigt sur la bouche, il envoie ses salutations distinguées aux supporters adverses après avoir offert des points à son équipe.

ADVERTISEMENT

Sur le terrain, « il est pratiquement impossible de le déstabiliser », a confirmé son coéquipier à Bath, le troisième ligne Sam Underhill, avant leur duel dans le Tournoi.

“Il est vraiment calme sur le terrain, rien ne le perturbe jamais”, a aussi souligné l’ailier écossais Kyle Steyn, cette semaine devant des journalistes.

Le joueur des Glasgow Warriors a même avoué être « jaloux » de la capacité de son collègue « à tout oublier et à se concentrer uniquement sur le présent. Quoi qu’il ait fait auparavant, quoi qu’il fasse à l’avenir, cela n’affecte en rien sa façon de penser à l’instant T. »

Face à lui, les Bleus ne devront pas relâcher leur marquage, ni leur vigilance, sous peine d’une grosse désillusion.

Related

Le XV de France, une équipe qui « sait vous punir » selon le capitaine de l'Écosse

Le capitaine de l'Écosse Sione Tuipulotu craint énormément l'équipe de France, qui se déplace à Murrayfield samedi pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations.

Read Now


Regardez gratuitement tous les matchs du SVNS de Dubaï ce week-end sur RPTV !
*Disponible en live dans certaines régions.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Ollivon en 8 contre l'Angleterre ? Une rareté sous l'ère Galthié

2

Clash Dupont-White : la nouvelle vidéo qui relativise

3

Il risque entre 4 semaines et 4 ans de suspension : la comparution de Jégou reportée

4

Fin de saison pour Depoortere : la tentation du joker pour l'UBB

5

La Géorgie perd 225 sélections d'un seul coup

6

Oscar Jégou convoqué : ce qui lui est reproché et ce qu'il risque

7

Le Crunch ou le crash : 11 candidats potentiels pour remplacer Steve Borthwick (au cas où)

8

Battu et chambré par l'Écosse : la mauvaise soirée d'Antoine Dupont

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Six Nations Super Saturday makes for ‘a gluttonous orgy of bog-eyed consumption’

The driving force behind the Championship finale recalls the sceptics and scheduling issues behind the 'triple bill' concept.

10
LONG READ

‘England could learn a great deal from French connection with fan base’

Les Bleus have only won two Six Nations titles under Fabien Galthié, but their appeal lies more in the image they project.

21
LONG READ

Why attack now outstrips defence in the 'chaos' of Six Nations rugby

In 2013, the Championship winning Welsh side conceded three tries during the tournament, so why in 2026 is it raining tries?

18

Comments on RugbyPass

j
je 7 minutes ago
‘England could learn a great deal from French connection with fan base’

I totally agree, did you see any of the content Dupont put out on his year off? It was class, now I appreciate one can argue he had the time to do it but at least get some of the current england bunch doing the grid walk at silverstone to cross pollenate fan bases. Ref TV rights to start with 6N can ban sunday games and take inspiration from the Thursday night success France had, how different would thurs/fri/sat rugby be? More mid game ads too.. like you say we’re not in a position of abundance so bring more money in when and where you can!

21 Go to comments
H
Hammer Head 16 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

Agreed.

However, perhaps you’re missing the point about engaging new fans?



...

15 Go to comments
B
Bazzallina 18 minutes ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Either way I stand by my statement hopefully Caleb Clarke stays fit next 2 years his speed and agility at that size is rare and every time he has been in black has caused problems for anyone and everyone, Tangitau is looking more real deal all the time too and has legit speed was up with all the flyers on the 7s circuit looks faster and obviously bigger now

10 Go to comments
H
Hammer Head 24 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

Fair

15 Go to comments
H
Hammer Head 25 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

At the very least 12 weeks. Three times longer.

15 Go to comments
H
Hammer Head 26 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

“Good disciplinary record”

15 Go to comments
D
DS 28 minutes ago
Wales' Six Nations campaign should have looked very different says LRZ

I only watched the highlights but it was great to see Wales hopefully on their way back upwards. Long may it last. It's also great to see most of the other teams, namely France, Ireland and Scotland, playing such fantastic rugby and shutting up (we hope) the Antipodeans - including that useless WR chairman, the Wally, Robinson, - with their continuous BS about trying to change union into an ersatz version of incredibly boring ‘five tackles, kick’ league. With the sort of rugby we saw on Saturday maybe a few of the thick Wallies might come over to union!

1 Go to comments
O
Otagoman II 57 minutes ago
Tomás Lavanini set for Highlanders debut against Crusaders

No, I don't argue when in ignorance.

6 Go to comments
D
DS 58 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

I bet Eben Etzebeth is really happy that this oke got off so lightly. Talk about one rule for the Boks and nobody else.

15 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White has the solution to fix 'sleeping giant' England's problems

Agreed. That would nullify England as a threat for a while.

10 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
'I’m pretty clear on what needs to be addressed and how we need to address it': Borthwick

Tidying up my cv as I write this.

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Ireland admit to 'a little bit of nerves' ahead of Scotland clash

Ah, but 2024 SB. They beat the Boks in 2024! Their crowning achievement.

The world rankings tell us all we need to know, logically, if we want to track inclines or declines…



...

9 Go to comments
S
SB 1 hour ago
What stood out to Western Force coach Simon Cron about Zac Lomax

Let’s see how quickly he makes his debut.

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
Ex-U20 star to debut as Blues rotate squad for Moana Pasifika

Blues by 30+. Moana sans Savea the whipping boys of the competition now.

1 Go to comments
J
JW 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Plus he has no international experience?

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Welcome back Finn, glad you have recovered well to get straight back into it. It was just yesterday for you when Rennie was announced as AB coach, yeah?

I wouldn’t say Tana is part of Rennie’s coaching group. I think he is rather a NZR selection for what they think the teams needs after the interviews they did with them last year.



...

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Oh right. I thought it was just typical South African fanboi’n of Will Jordan, you know, he is the only one they’ve seen who’s any good, you know? So he must be the only good 15 we got.

10 Go to comments
B
B 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Tana Umanga has played alongside some AB’s legends and as Captain in 21 tests Won 18, Lost 3…his 85.71% rating wasn't for playing “tiddlywinks”!!??..

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
'Breakdown brutality and counterattacking verve' - What Dave Rennie brings to the All Blacks

As I just replied to Derek Murray when he raised the question

1. Were the Crusaders playing the same sort of rugby that the ABs were asked to? And, if so, was it AB cattle or simply opponent quality that meant it didn’t work as well in the level up? And, if so again, what were the people who appointed him expecting?



...

189 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Well they need to improve there willingness alright, that is the sole reason Razor got sacked. Nothing to do with winning percentage, but just not looking good on or off (especially when it came to public relations/interviews) the field.

Certainly if the want to hit their peak again though, there are a lot of areas they need to increase knowledge.



...

10 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT