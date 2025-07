Face aux All Blacks, le souvenir de 2009 reste encore présent pour les Bleus

Les Bleus ont certes échoué à gagner en Nouvelle-Zélande (ce qu’ils n’ont fait qu’une fois en quarante ans) et n’ont pas allongé leur série de trois victoires consécutives – un record – face aux triples champions du monde, mais s’en sortent avec les honneurs, et en égalant aussi le record de points marqués au pays du long nuage blanc, lors de leur dernière victoire, à Dunedin.

En ne s’inclinant que de quatre points – 31-27 – à Dunedin contre une équipe des All Blacks qui leur promettait l’enfer, les Français ont fait honneur à leur maillot avec un objectif en tête : la victoire. Car la France n’a plus gagné la Nouvelle-Zélande chez elle depuis 2009, à Dunedin.

« Ils (les joueurs de cette équipe de 2009, ndlr) nous ont beaucoup inspirés. On a essayé de se préparer comme eux avaient su le faire parfaitement en 2009 », confiait le sélectionneur Fabien Galthié sur Canal +, après cette défaite aux allures de victoire. « Les joueurs y croient, les joueurs croient en leur chance, les joueurs croient en eux. Faut vraiment tirer un gros coup de chapeau aux joueurs, à l’équipe, et au staff qui a préparé ce match. Mais c’est pas fini. Il nous reste un match à jouer maintenant à Wellington, et on va se préparer, on va se tourner vers ce second rendez-vous. »

Mais surtout, ce XV de France dit “expérimental” a fait taire les critiques d’une opposition sans saveur pour les All Blacks, avec notamment huit néophytes sur la feuille de match. « On ne les a pas jetés, on les a bien préparés », rectifiait Galthié. « Ça fait trois semaines qu’on prépare ce match, depuis la fin des barrages. On a récupéré les joueurs éliminés, les joueurs des barrages, on est allés se préparer en Angleterre, où on a gagné à la dernière action après avoir été en difficulté aussi. Et on s’est préparé de manière cohérente.

« C’est vrai que pour eux, c’était un saut dans l’inconnu, et j’espère qu’ils vont capitaliser sur ce qu’ils ont vécu, sur la préparation, et qu’ils auront envie de continuer à progresser et à porter le maillot de l’équipe de France. En tout cas, nous, on voulait faire honneur à l’équipe de Marc Lièvremont, on voulait faire honneur à toutes les équipes qui sont venues ici avant nous, et on veut toujours faire honneur à ces équipes-là. Donc on va se préparer, en pensant à eux. »

Au final, la tempête promise aux Bleus n’est finalement jamais arrivée. Donnés largement perdant tant la différence était grande sur le papier entre un effectif très amoindri et des All Blacks au complet, le XV de France a utilisé un plan de jeu simple, mais efficace.

Le jeu a été réduit à sa plus simple expression – des coups de pieds et des chandelles à la moindre situation favorable pour rendre le ballon le plus loin possible et profiter des erreurs de main de Néo-Zélandais toujours aussi joueurs mais encore en manque d’automatismes pour le début de leur saison internationale.

« Dans un match comme ça, il y a énormément de tournants, à la fois positifs et négatifs. Ils ont trois essais refusés à la vidéo. Nous, sur les rares possessions qu’on a eues, on a été efficaces. On a été cohérents par rapport à notre stratégie, et les joueurs ont cru en eux. C’est ça qui est bien », analysait à chaud Galthié.

« Et il faut qu’on continue. Il faut qu’ils continuent à croire en eux. On est entré dans un tunnel un peu particulier, et il faut qu’on prenne le maximum : d’opportunités, de plaisir, de bonheur à être là maintenant, à vivre ces trois test-matchs. Il faut qu’on prenne tout ça… et après, on verra. Mais on va se battre, on va bien se préparer. »

Diablement efficaces, les Bleus ont aussi puni les All Blacks lors de leur deux seules incursions dans les 22 mètres adverses en seconde période, face à une défense apathique. Présents dans le combat et plein d’énergie pour des montées rapides, les visiteurs ont d’abord été récompensés par une pénalité pour un grattage de Gabin Villière, Joris Segonds convertissant ensuite à une cinquantaine de mètre dans l’axe une pénalité pour sa première sélection.

Profitant du désordre, l’arrière Théo Attissogbe est ensuite passé entre les lignes noires et trois temps de jeu plus tard, Guillard a conclu proche des perches, son deuxième essai de l’année en Bleu.

Piégés sur les extérieurs, les hommes de Scott Robertson allaient réagir dans l’axe, mettant en grande difficulté le paquet d’avants français avant ensuite d’écarter. Ils ont marqué trois essais en première période, par les arrières Jordie Barrett et Will Jordan ainsi que du troisième ligne Tupou Vaa’i. Ils menaient 21-13 à la pause, et le score aurait pu être plus large sans des nombreuses fautes de main ruinant leurs fréquents franchissements.

Au retour des vestiaires, ce sont les Bleus qui ont marqué les premiers, avec Gabin Villière, encore diablement efficace dans son rôle de combattant acharné. Les Néo-Zélandais ont répliqué, mais les Français aussi, revenant à un point de leurs adversaires à la 50e minute de jeu (31-27).

Ils n’ont jamais vraiment revu le camp adverse, mais n’ont pas cédé également, profitant de deux essais refusés pour en-avant et obstruction. Comme un aveu de faiblesse, Beauden Barrett choisissait de prendre les points à la 74e minute de jeu pour donner un peu d’air aux siens (31-27) avant que les All Blacks ne résistent dans les dernières instants, marqués par un en-avant du vétéran bleu Romain Taofifénua.