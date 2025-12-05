Ernest-Wallon avant l'au revoir : il quittera son poste après Toulouse - Sharks

Dimanche, il y aura un début et une fin pour les Sharks de Durban. Sur les coups de 16h15, ils lanceront leur saison de Champions Cup dans un match ô combien difficile à Ernest-Wallon, dans l’antre mythique du Stade toulousain. Peu importe le résultat, cette rencontre sera aussi la dernière à la tête de l’équipe de leur entraîneur en chef John Plumtree.

La franchise sud-africaine a annoncé la nouvelle peu après la communication de sa composition d’équipe.

« Les Sharks peuvent confirmer que l’entraîneur en chef John Plumtree a communiqué au propriétaire des Sharks son intention de quitter son rôle après notre prochain match contre Toulouse. Concernant, sa décision, Plumtree a dit : ‘Cette décision n’a pas été prise à la légère. J’ai toujours été et je serai toujours un gars des Sharks.’ »

L’ex-Springbok JP Pietersen prendra l’intérim

Le technicien neo-zélandais a donc pris les devants face aux résultats médiocres de la franchise de Durban depuis la reprise de l’URC, elle qui ne compte qu’une seule victoire en six matchs et pointe à la 14e place (sur 16).

« Cette décision a été prise par ‘Plum’ dans le meilleur intérêt des Sharks, avec au cœur de celle-ci une volonté de succès et de stabilité » a commenté le patron des Sharks Shaun Bryans. C’est l’ancien ailier supersonique des Springboks, champion du monde en 2007, JP Pietersen, déjà dans le staff de Plumtree, qui assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Il aura la tâche de redresser les résultats d’une équipe qui compte dans ses rangs bon nombre de Springboks, parmi lesquels leur capitaine Siya Kolisi.