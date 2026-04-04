Enfin le sourire pour Toulon : « C'était pas un match référence mais un match construit dans la douleur »

Mission accomplie pour Pierre Mignoni qui a fait regagner Toulon après cinq matchs de disette. Mais ses nerfs en ont pris certainement un coup tant la fin du huitième de finale de Champions Cup entre le RCT et les Stormers a été irrespirable (28-27). Alors que les Varois pensaient avoir fait le plus dur en réussissant à breaker les hommes du Cap grâce à un essai très bien construit collectivement, inscrit par Setariki Tuicuvu (66e), ils ont dû terminer cette partie à treize et en mode sacrifice devant leur ligne d’en-but.
Les dizaines de secondes prises par l’arbitre Monsieur Ridley et ses assistants pour décider si Marcel Theunissen avait pu aplatir ou non sur l’ultime action plus de deux minutes après la sirène ont paru des heures, jusqu’à la délivrance du coup de sifflet final.
Ému après la rencontre, Pierre Mignoni affichait aussi un énorme soulagement. « C’était important de gagner, a-t-il soufflé à BeIN SPORTS. On peut perdre ce match. C’est le haut niveau, il faut s’accrocher et avoir un peu de chance. C’était pas un match référence mais un match construit dans la douleur. Il faut les gagner. Je suis content pour les joueurs. »
Du positif dans l’animation offensive et la solidarité défensive
Des Toulonnais qui, à défaut de pouvoir gérer sereinement le dernier quart d’heure, ont compensé avec beaucoup de générosité et de solidarité pour ne pas laisser échapper la si précieuse victoire alors que la franchise du Cap était revitalisée par l’entrée en jeu en deuxième période du numéro 10 des Springboks Sacha Feinberg-Mngomezulu. Devant, le capitaine David Ribbans a montré l’exemple dans le combat, avançant constamment et évitant aussi à son équipe de rentrer à la pause menée en sauvant une situation périlleuse juste avant la mi-temps (40e+2).
Offensivement, le RCT a aussi eu des phases très intéressantes, à l’image des essais de Gaël Dréan (30e) et Mathis Ferté (58e), conscruits sur le même principe avec un long et précis travail de fixation des avants, puis un lancement sur l’extérieur avec une passe laser de l’Argentin Tomas Albornoz, auteur d’un de ses meilleurs matchs sous le maillot rouge et noir.
« Un point, c’est rien, c’est tout » disait Fabien Galthié quelques mois après le traumatisme du quart de finale de Coupe du monde 2023 perdu par les Bleus contre l’Afrique du Sud. Samedi, ce petit point est en faveur de l’équipe de Pierre Mignoni et il est celui qui met fin à plus de deux mois sans gagner. Il sera peut être aussi le point de départ d’une rédemption tant espérée du côté de Mayol. En cela, le quart de finale de Champions Cup à l’extérieur qui attend le RCT la semaine prochaine contre Glasgow ou les Bulls sera un excellent test de caractère.
Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'
This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’
LONG READ
Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'
Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.
LONG READ
Is Antoine Dupont no longer undroppable?
The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick
