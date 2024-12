Dupont (Toulouse) : « On sait les ingrédients qu'il faut mettre » en Champions Cup

Le demi de mêlée et capitaine du Stade Toulousain Antoine Dupont livre son sentiment sur la saison de Champions Cup qui démarre demain.

Toulouse et son demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont remettent contre les Irlandais de l’Ulster dimanche au stade Ernest-Wallon leur titre en jeu en Champions Cup, une compétition avec laquelle le club français entretient « une histoire forte ».

ADVERTISEMENT

Toulouse Ulster Toutes les stats et les données

Antoine, en quoi la Champions Cup a-t-elle une saveur à part ?

« Dès qu’on arrive dans ce club, on comprend vite que la dynamique est différente lors des semaines de Coupe d’Europe. Le club a une histoire forte avec cette compétition. Il y a toujours une tension et une attention particulières. Que ce soit dans l’équipe, le staff, l’entourage, on sent que c’est une compétition qui compte beaucoup. On sait aussi que c’est un sprint. Il faut gagner tous les matchs, on n’a pas le temps d’avoir un rodage. C’est pour ça qu’on est obligés de mettre l’accent tout de suite. »

Prendre le point de bonus offensif à domicile est-il indispensable pour terminer la phase de poules le plus haut possible et s’assurer de jouer à domicile en phase finale ?

« Chaque point est hyper important. Même un point de bonus peut beaucoup compter à la fin des quatre matchs de poule. Mais il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. On connaît la qualité de cette équipe de l’Ulster, les joueurs qui la composent. On les a affrontés plusieurs fois et on sait la difficulté que c’est de les battre. On va d’abord se concentrer sur le fait de gagner le match et on verra après pour le point de bonus. Mais ça a évidemment son importance pour la suite. »

Vous sortez d’un doublé Coupe d’Europe – Championnat, vous avez déjà gagné cette compétition à deux reprises… Qu’est-ce qui vous fait encore courir ?

« Il y a toujours des choses qui nous motivent, des choses qu’on n’a pas encore faites. Même si on a déjà eu la chance de gagner cette compétition, on a aussi vu d’autres équipes soulever le trophée à notre place et je pense que personne n’a envie de revivre ces moments-là. On sait les ingrédients qu’il faut mettre, la difficulté que c’est de gagner cette compétition, encore plus de conserver son titre. À nous d’être à la hauteur pour pouvoir prétendre la gagner une fois de plus, mais la route est encore longue. »

Le jeu est généralement plus ouvert en Champions Cup qu’en Top 14. C’est un avantage pour le Stade Toulousain ?

ADVERTISEMENT

« Ça nous correspond bien. C’est quelque chose que l’on essaie déjà de mettre en place dans le championnat. On essaie toujours d’avoir un rythme et un volume de jeu élevés. Ce n’est pas forcément l’objectif de toutes les équipes de Top 14, de pas beaucoup d’ailleurs, je pense. C’est plus le cas au niveau européen et c’est un rugby dans lequel on se retrouve plutôt bien. »