Dumora, sa nouvelle vie d'entraîneur à Castres : les migraines ont remplacé les courbatures

Crampons au pied, silhouette affutée et regard perçant : comme depuis plus de dix ans, Julien Dumora est chez lui au Castres Olympique. Sauf qu’il a troqué son maillot de joueur pour une casquette d’entraîneur adjoint.
« Les débuts de semaine et les lendemains de match sont forcément meilleurs… » : plus de courbature, plus d’hématome, mais parfois, des migraines.
En juin dernier, au soir d’une défaite avec les honneurs à Mayol contre Toulon en barrage de Top 14, Julien Dumora a mis un terme à une carrière professionnelle démarrée près de 20 ans plus tôt sous les couleurs de la Section paloise, basculant tout de suite dans le staff tarnais, en charge de l’entraînement des arrières.
Une transition préparée depuis longtemps
Une décision réfléchie, prise en cours de saison, à la demande de Xavier Sadourny, fraîchement nommé au poste de manager.
« Je l’ai su assez tôt dans la saison, j’ai pu petit à petit me projeter, faire doucement le deuil de l’arrêt de ma carrière de joueur », explique l’ancien arrière ou ouvreur, champion de France 2018 avec le CO.
“J’ai eu un moment compliqué à l’annonce qui a été faite au groupe au mois de février-mars”, concède-t-il, estimant tout de même avoir connu une dernière saison idéale sportivement, ponctuée d’un quart de finale de Champions Cup et d’une qualification en phase finale du Top 14.
Des Crabos à l’équipe fanion du CO
Les formations se sont ensuite enchaînées rapidement pour cet ex-trois-quarts qui avait déjà goûté au monde du coaching.
Passé le cap des 35 ans, le natif d’Arudy, dans le Béarn, avait endossé ses premières responsabilités d’entraîneur en s’occupant de l’équipe de jeunes des Crabos.
« J’ai pris énormément de plaisir, ça m’a vraiment plu et j’ai senti que peut-être c’était ma destinée. »
L’étape suivante ? Transposer ses compétences au staff de l’équipe première, où il est arrivé en 2014 et dont il connaît la quasi totalité des hommes pour les avoir côtoyés durant des années, en tant que coéquipier.
« Je n’ai pas changé ma façon d’être avec eux, on est toujours dans la communication, dans l’échange, le partage » assure un Julien Dumora bien épaulé par Xavier Sadourny sur les questions de management.
Son ancien concurrent et désormais successeur à l’arrière, Théo Chabouni, voit d’un bon oeil ce passage du groupe pro au staff. En tant que joueur, « c’était vraiment une concurrence saine, il a toujours été là, derrière les autres. C’était un grand leader, et il l’est toujours avec le staff. »
« Dès que je rentre à la maison, l’ordinateur, je ne le touche plus »
A l’orée de cette nouvelle vie, le dialogue se poursuit donc entre l’athlète de 38 ans, qui s’est « mis à galoper » en se prenant de passion pour le trail, et ses cadets.
« C’est hyper important d’avoir des retours des joueurs, des questionnements, de l’interaction, j’aime bien quand c’est animé, quand c’est dans les deux sens, et pas que directif. »
Trouver l’équilibre entre performance et bien-être
Avisé sur la question du bien-être mental, d’actualité dans le rugby français après l’épisode Pierre Mignoni à Toulon, et attentif à sa santé psychologique après un début de saison « la tête dans le guidon », Dumora cherche à se ménager des « sas de décompression ».
« Dès que je rentre à la maison, l’ordinateur, je ne le touche plus. Etre à la maison en famille, c’est important, tout comme pouvoir s’aérer la tête. Je me rends compte que maintenant que j’ai basculé, les saisons passent encore plus vite que quand tu es joueur. »
Sa première sur le bord du terrain n’est pourtant pas terminé avec pour lui et ses joueurs encore pas mal d’enjeux. Toujours engagé en Champions Cup avec un huitième de finale terrible à négocier à Northampton vendredi, le CO s’accroche encore à l’espoir d’une qualification pour la phase finale de Top 14, lui qui compte cinq points de retard sur Clermont, sixième.
