Toulon a eu chaud, l'UBB en feu, Toulouse douché : résultats et stats de la 3e journée de la Champions Cup

Castres avait l’honneur d’ouvrir cette troisième journée de phase de poules de la Champions Cup vendredi contre le champion d’Angleterre, Bath. Et ce dernier a fait complètement honneur à son rang en dominant le CO, qui s’est accroché une heure avant de décrocher (20-43).

Samedi, Clermont, zéro point au compteur, est resté sur la même dynamique avec une nouvelle déception à domicile contre Glasgow (21-33). Une défaite et de la casse pour l’ASM, qui ne pourra même pas être reversée en Challenge Cup;

Juste après a eu lieu un classique de la Champions Cup de ces dernières années avec Leinster – La Rochelle (18h30), qui a tenu toutes ses promesses. Et a failli donner lieu à une grosse surprise, le Leinster arrachant la victoire sur le fil grâce à une pénalité excentrée d’Harry Byrne (25-24).

Dans la même situation que l’ASM, Pau et Bayonne jouaient également au même moment (21 heures) leur ultime chance de qualification, respectivement à Llanelli et à Leicester. Les premiers ont livré un match très inégal, assurant le bonus offensif avant la demi-heure mais connaissant aussi en suivant un terrible trou d’air. Passée d’un score de 26-10 à son avantage à 38-26 à son désavantage en l’espace de 23 minutes, la Section a fini par gagner 47-38. Allez comprendre ! Toujours est-il qu’elle jouera sa qualification au Hameau lors de la dernière journée contre les Bulls.

Bordeaux en démonstration

Quant aux seconds, ils n’ont pas fait un pli à Welford Road. Fanny à la pause, l’Aviron a certes trouvé la faille par deux fois en seconde période mais a surtout encaissé six de plus qui font neuf au total, pour une belle fessée (57-14).

Toulon a démarré la journée de dimanche avec une réception toujours périlleuse du Munster (14 heures). Et cela a effectivement été très dur pour les Varois, cadenassé en première période (7-6) et qui ont été chercher la gagne (25-24) dans les dix dernières minutes à quatorze sur une pénalité de Marius Domon, tout à la fois auteur d’un essai, d’un 100% au pied et élu homme du match. Il leur a néanmoins manqué le bonus offensif, qu’ils ont raté sur la dernière action.

L’Union Bordeaux-Bègles, opposée à Northampton, n’a, elle, pas laissé passer cette occasion (50-28). Elle a même assuré le coup dès la première période, dans un remake de la dernière finale où elle a globalement surclassé les Saints avec huit essais marqués dont deux triplés, de Salesi Rayasi et Cameron Woki, contre quatre pour les Saints.

Enfin Toulouse, qui avait déjà grillé un joker dans cette phase de poules, a perdu une deuxième fois cette saison dans la compétition (20-14). Tombé sur des Saracens morts de faim, le champion de France n’a pas pu refaire son retard accumulé en première période (17-7) et jouera lui aussi sa qualification lors de la dernière journée contre Sale.

