10 - 45
FT
20 - 15
FT
22 - 7
FT
18 - 13
FT
24 - 23
FT
46 - 22
FT
24 - 26
FT
45 - 36
FT
63 - 10
FT
35 - 12
FT
Investec Champions Cup

Toulon a eu chaud, l'UBB en feu, Toulouse douché : résultats et stats de la 3e journée de la Champions Cup

Un ballon de la Champions Cup. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

Castres avait l’honneur d’ouvrir cette troisième journée de phase de poules de la Champions Cup vendredi contre le champion d’Angleterre, Bath. Et ce dernier a fait complètement honneur à son rang en dominant le CO, qui s’est accroché une heure avant de décrocher (20-43).

Samedi, Clermont, zéro point au compteur, est resté sur la même dynamique avec une nouvelle déception à domicile contre Glasgow (21-33). Une défaite et de la casse pour l’ASM, qui ne pourra même pas être reversée en Challenge Cup;

Juste après a eu lieu un classique de la Champions Cup de ces dernières années avec Leinster – La Rochelle (18h30), qui a tenu toutes ses promesses. Et a failli donner lieu à une grosse surprise, le Leinster arrachant la victoire sur le fil grâce à une pénalité excentrée d’Harry Byrne (25-24).

VIDEO

Dans la même situation que l’ASM, Pau et Bayonne jouaient également au même moment (21 heures) leur ultime chance de qualification, respectivement à Llanelli et à Leicester. Les premiers ont livré un match très inégal, assurant le bonus offensif avant la demi-heure mais connaissant aussi en suivant un terrible trou d’air. Passée d’un score de 26-10 à son avantage à 38-26 à son désavantage en l’espace de 23 minutes, la Section a fini par gagner 47-38. Allez comprendre ! Toujours est-il qu’elle jouera sa qualification au Hameau lors de la dernière journée contre les Bulls.

Bordeaux en démonstration

Quant aux seconds, ils n’ont pas fait un pli à Welford Road. Fanny à la pause, l’Aviron a certes trouvé la faille par deux fois en seconde période mais a surtout encaissé six de plus qui font neuf au total, pour une belle fessée (57-14).

Toulon a démarré la journée de dimanche avec une réception toujours périlleuse du Munster (14 heures). Et cela a effectivement été très dur pour les Varois, cadenassé en première période (7-6) et qui ont été chercher la gagne (25-24) dans les dix dernières minutes à quatorze sur une pénalité de Marius Domon, tout à la fois auteur d’un essai, d’un 100% au pied et élu homme du match. Il leur a néanmoins manqué le bonus offensif, qu’ils ont raté sur la dernière action.

L’Union Bordeaux-Bègles, opposée à Northampton, n’a, elle, pas laissé passer cette occasion (50-28). Elle a même assuré le coup dès la première période, dans un remake de la dernière finale où elle a globalement surclassé les Saints avec huit essais marqués dont deux triplés, de Salesi Rayasi et Cameron Woki, contre quatre pour les Saints.

Enfin Toulouse, qui avait déjà grillé un joker dans cette phase de poules, a perdu une deuxième fois cette saison dans la compétition (20-14). Tombé sur des Saracens morts de faim, le champion de France n’a pas pu refaire son retard accumulé en première période (17-7) et jouera lui aussi sa qualification lors de la dernière journée contre Sale.

Rencontre
Investec Champions Cup
Castres
20 - 43
Temps complet
Bath
Toutes les stats et les données
Rencontre
Investec Champions Cup
Clermont
21 - 33
Temps complet
Glasgow
Toutes les stats et les données
Rencontre
Investec Champions Cup
Leinster
25 - 24
Temps complet
Stade Rochelais
Toutes les stats et les données
Rencontre
Investec Champions Cup
Leicester
57 - 14
Temps complet
Bayonne
Toutes les stats et les données
Rencontre
Investec Champions Cup
Scarlets
38 - 47
Temps complet
Pau
Toutes les stats et les données
Rencontre
Investec Champions Cup
Toulon
27 - 25
Temps complet
Munster
Toutes les stats et les données
Rencontre
Investec Champions Cup
Bordeaux
50 - 28
Temps complet
Northampton
Toutes les stats et les données
Rencontre
Investec Champions Cup
Saracens
20 - 14
Temps complet
Toulouse
Toutes les stats et les données

Les compos de la 3e journée de Champions Cup en un coup d'œil

La Champions Cup revient ce week-end avec la troisième et avant-dernière journée de la phase de poules, avec comme momentum l'affiche de samedi entre le Leinster et La Rochelle.

Comments on RugbyPass

P
PMcD 2 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think so.

Ford had a brilliant attacking game at Bath, based more around his passing game.



...

482 Go to comments
P
PMcD 10 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Shame he didn’t have an English grandparent, that would have been helpful. 🤣

482 Go to comments
P
PMcD 11 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I really struggled to understand why Leicester wasn’t retained at centre (opposite Lawrence) and why Love wasn’t given the wing slot vs ENG (given their gameplan and tactics).

That for me highlighted some of the muddled thinking beneath the surface with Razor.



...

482 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Owen Farrell is going to be a phenomenal coach one day.

Some would already argue he was the ENG attack coach during RWC 2023. I think he and Lawes kept Borthwick in a job with the rescue job they did during that tournament.



...

482 Go to comments
N
NB 20 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

👍yep

482 Go to comments
N
NB 20 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Me too that is the obv conclusion P.

482 Go to comments
N
NB 21 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

He does have a preexisting relationship with JJ if he gets appointed and cannot draw TB back to NZ!

482 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We also saw lots of long range drop goal attempts after the under the post dead ball restarts came in but even they have stopped and teams are preferring to run back possession.

482 Go to comments
N
NB 22 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We made an offer for him at Racing and he said he was going to come to Paris. Then Quins persuaded him not to - maybe another environment would have benefited his further progress!

482 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

You rarely see a drop goal in the Premiership Toko - probably 5 or 6 in a season and a few attempts during the playoffs but they certainly come into the equation with ENG.

Scoreboard momentum has been the key comment.



...

482 Go to comments
S
SC 26 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

No. As Performance Coach that is EXACTLY his job.

Mealamu is a yes man for the NZRPA.



...

29 Go to comments
S
SC 26 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Why was Wayne Smith not on the Year End Performance Review despite his position as Performance Coach.

Answer: Kirk knew directly or indirectly that Smith did NOT support firing Razor so he did not appoint him to the 3 man review panel.



...

29 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Hansen is the one coach that can’t stay - it’s where the worst performance was seen during Razor’s tenure.

482 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I’d ask it a different way, who is assumed to have the most test experience between Joe Schmidt, John Mitchell & Jamie Joseph?

Add in Cheika to that list and with a short term turnaround on your hands, JJ is potentially the least experienced candidate they would probably consider.



...

482 Go to comments
S
SC 30 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Lucky win? The All Blacks led the entire match.

29 Go to comments
P
PMcD 31 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Not as Head Coach Ots but I have a feeling the overall coaching ticket will have greater diversity going forward (which was Nick’s article a couple of weeks ago).

I think they have realised SR is lagging behind some of the other leagues and how rugby is changing in Top 14, premiership, Investec etc.



...

482 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Let’s see JW - I very much doubt Kirk would have made those comments if he’s expecting an all NZ coaching ticket.

He would have said it for a reason, those words were very deliberate and for a purpose.



...

482 Go to comments
N
Nickers 34 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

“also acknowledging they were still finding their feet two years into the job.” - This was the exact problem.

International rugby, especially as the head coach of the All Blacks, is no place for learning on the job. When you still haven’t found your feet half way through your contract, and arguably gone backwards (certainly the attack) then how can there be any confidence that he will finally “find his feet” or the team will improve.



...

29 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think the mistake was his coaching team lacked experience.

They let go Fosters entire coaching team in the way they did the Razor appointment and they lost too much rugby IQ & International rugby EQ in the way they did this.



...

482 Go to comments
D
DSOL1984 35 minutes ago
Pedro Rubiolo: 'I know this club is going to win some trophies.'

One of the best second rows i have seen played for Bristol for a very long time him and Joe batley are absolutely world class.

1 Go to comments
Close
