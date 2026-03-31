Diaby signe à Montpellier pour affronter deux fois de suite le club qu'il quitte, l'USAP

Officialisé le mardi 31 mars 2026, le troisième ligne de Perpignan Mahamadou Diaby s’est engagé jusqu’au terme de la saison à Montpellier comme joker médical de l’Australien Langi Gleeson. Il avait résilié son contrat avec Perpignan quelques jours plus tôt, après seulement 14 matchs (9 titularisations) avec le club catalan.
Diaby (35 ans) avait rejoint le club catalan l’été dernier en provenance de Bordeaux-Bègles. Le solide troisième ligne aile (1,92 m, 110 kg), originaire de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) et formé au Stade Français, a évolué durant huit saisons à l’UBB, avec lequel il a remporté la Champions Cup la saison passée, après avoir porté les couleurs de Grenoble (2014-2017), et d’Oyonnax (2013-2014).
Fin de saison prématurée pour le Wallaby Langi Gleeson
Diaby vient à Montpellier pour remplacer le troisième ligne international australien Langi Gleeson (24 ans, 18 sélections), victime d’une rupture des ligaments croisés le 17 janvier en Challenge Cup face aux Ospreys (Pays de Galles) et indisponible pour plusieurs mois.
Arrivé au coeur de l’automne en provenance de la franchise des Waratahs, le Wallaby n’aura disputé que deux rencontres avec Montpellier. Contrarié par une blessure au genou, il avait dû attendre le 11 janvier pour effectuer ses débuts face aux Irlandais du Connatch.
Le MHR était en quête d’un joker médical pour étoffer une troisième ligne où il dispose de Billy Vunipola, Alexandre Bécognée, Alexander Masibaka, Marco Tauleigne, Lenni Nouchi, et l’expérimenté Yacouba Camara (31 ans), de retour à la compétition depuis une semaine après une déchirure au biceps contractée le 28 décembre à Pau (35-33) lors de la 13e journée de Top 14.
Diaby sera opposé à son ancien club deux fois en deux semaines
Le 12 juin 2022, face au Racing 92 en barrage de Top 14, Diaby avait disputé son 100e match sous le maillot de l’UBB – un moment symbolique fort qui l’a fait entrer au « club des centenaires » bordelais, distinction rare que très peu de joueurs ont obtenue dans ce club.
Sa venue à Montpellier crée une situation savoureuse : il sera opposé à son ancien club Perpignan deux fois en quelques jours – le 4 avril en Challenge Cup puis le 18 avril en Top 14 – ce qui promet des retrouvailles pimentées avec ses ex-coéquipiers catalans.
Montpellier occupe la cinquième place du Top 14 et vise une qualification pour la phase finale pour la première fois depuis 2022 et son unique boucler de Brennus.
