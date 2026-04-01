Deux chocs en deux semaines pour Montpellier et Perpignan

C’est une rareté dans le calendrier, mais ça arrive dans ce mois d’avril, à deux semaines d’intervalle : Montpellier et Perpignan vont s’affronter deux fois quasiment de suite. La première ce sera ce samedi 4 avril dans le cadre de la Challenge Cup. Ce sera d’ailleurs le seul duel fratricide franco-français des huitièmes de finale européennes et il n’en restera qu’un.
Rencontre
Challenge Cup
Montpellier
53 - 13
Temps complet
Perpignan
Toutes les stats et les données
La deuxième fois, ce sera le samedi 18 avril pour le compte de la 21 journée de Top 14. Les deux équipes sont séparées par un gouffre au classement avec le MHR qui fait son trou dans le Top 5 avec 57 points et l’USAP (13e, 23 points) qui commence dès à présent à préparer son access match pour espérer rester dans le Top 14 l’année prochaine.
Au match aller, un lourd 0-28
Au match aller, les hommes de Joan Caudullo n’avaient pas fait de quartier et s’étaient imposés 28-0 au stade Raoul-Barrière de Béziers – une délocalisation forcée après les incidents contre le Racing 92 qui n’avait pas porté chance aux Catalans.
Rencontre
Top 14
Montpellier
09:35
18 Avr 26
Perpignan
Toutes les stats et les données
Dans les rangs de l’USAP, où on a déjà la tête ailleurs, on assure que le match de samedi se jouera cette fois sans pression. « L’idée, une fois qu’on sait qu’on va jouer un huitième de finale, on a zéro pression », a confirmé Mathieu Cidre entraîneur en charge des avants de l’USAP sur Sud Radio.
Consistance mentale
« On va le jouer à l’extérieur (au Septeo Stadium, ndlr) contre une équipe de Montpellier qui est au pic de sa forme en ce moment, donc on sait à quoi s’attendre. Mais on se dégage de cette pression de Challenge européen pour aller faire un match vraiment costaud et sérieux. Et encore une fois, je le répète, on a envie de montrer un beau visage à l’extérieur, que ce soit autant dans la dimension stratégique que dans la consistance mentale.
« Oui il y a l’intensité de la motivation pour aborder les matchs et montrer la meilleure version de l’équipe, mais il y a aussi cette endurance mentale qu’il va falloir avoir sur les trois, quatre derniers mois qui nous restent à faire ensemble. Et sur le Challenge européen, il est presque bienvenu pour un petit peu décrocher, mettre le championnat de côté et mettre l’énergie dans une autre dimension avec un nouveau format de compétition. »
En Challenge, la première victoire de la saison
Au fond du trou en Top 14, ce qui avait précipité la chute de Franck Azéma, c’est précisément la Challenge Cup qui a relancé la saison des Perpignanais sous la houlette de Laurent Labit venu en pompier de service avec une victoire contre les Dragons (41-17) le 7 décembre dès la première journée et un nul contre les Lions (20-20) le 17 janvier lors de la dernière journée. Contre les Gallois de Newport, c’était alors la première victoire de la saison pour des catalans affamés – malgré un carton rouge dès la 16e minute !
« On gagne notre premier match en recevant les Dragons de Newport », se souvient avec le sourire Cidre. « Ça nous avait permis de faire quelques turnovers et de mettre une configuration d’équipe un peu différente de ce qu’on avait vu ou ce qu’on avait aligné sur la première partie du championnat. Ça donne des idées, ça pousse à la réflexion aussi. Et il faut oser, il faut tenter, impliquer tout le monde dans ce projet et faire confiance à tout le monde. »
Cette deuxième partie de saison n’a plus rien à voir, ce qui rend d’autant plus intéressant les deux prochaines confrontations entre ces deux équipes.
