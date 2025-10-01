Deux bonnes nouvelles pour le Racing 92 : Tuisova et Spring ont prolongé

Se quedan ! Le Racing 92 a révélé ce mercredi dans un communiqué avoir prolongé deux joueurs majeurs de son effectif : le centre ou ailier Josua Tuisova et l’ailier ou arrière Max Spring. Ce dernier, qui a pris du galon cette saison dans le club des Hauts-de-Seine au point d’en être quelques fois capitaine, était notamment courtisé par l’Aviron bayonnais, où évolue son frère Tom et son ancien président et entraîneur Laurent Travers.

La prolongation de Spring, meilleur élément du Racing derrière la saison dernière, est un très bon signal envoyé par la direction du club francilien, qui tente de se relever de sa dernière année très laborieuse sous la houlette de Patrice Collazo. Josua Tuisova a été moins en vue, et ce depuis son arrivée dans le 92 après la Coupe du monde 2023, mais demeure toujours un joueur très craint par les défenses du Top 14.

Spring et Tuisova liés avec le Racing 92 jusqu’en 2028

« Ces prolongations traduisent l’ambition du club de faire cohabiter une jeunesse issue de la formation et des talents internationaux de très haut niveau, avec des joueurs dotés d’une mentalité irréprochable au service du collectif et de l’institution Ciel et Blanc » peut-on lire dans le communiqué.

Comme Spring, le puissant Fidjien a prolongé son bail avec le Racing de deux saisons. Les deux hommes sont désormais liés avec les Ciel et Blanc jusqu’en 2028.