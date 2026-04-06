21 - 38
FT
38 - 41
FT
42 - 33
FT
71 - 0
FT
25 - 22
FT
22 - 17
FT
41 - 24
FT
43 - 41
FT
32 - 25
FT
40 - 7
FT
WOMENS
45 - 22
FT
33 - 12
FT
WOMENS
19 - 22
FT
19 - 24
FT
WOMENS
43 - 13
FT
32 - 35
FT
26 - 11
FT
41 - 44
FT
30 - 15
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Hong Kong
Jeudi
14h00
Vendredi
12h00
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
14h00
Pro D2

Courtney Lawes signe finalement à Sale

Courtney Lawes, joueur de Brive, lors du match de Pro D2 entre Brive et Montauban au stade Amédée-Domenech, le 28 novembre 2024 à Brive, France. (Photo Loic Cousin/Icon Sport via Getty Images)

Alors que des discussions avaient été engagées avec Leicester, c’est finalement à Sale que le désormais futur ex-Briviste Courtney Lawes a signé.

Le deuxième ou troisième ligne anglais a annoncé ce 6 avril la fin de sa parenthèse corrézienne après deux ans en Pro D2 pour rentrer au pays et effectuer ce qui s’apparente déjà à une ultime année. L’ancien capitaine du XV de la Rose, 37 ans, quitte ainsi Brive et se prépare à retrouver le très haut niveau de la Gallagher Premiership pour l’exercice 2026-2027.

« Je sors officiellement de ma retraite internationale »

« Je sors officiellement de ma retraite internationale et j’adorerais rejouer pour l’Angleterre, mais avant tout je veux bien jouer avec Sale et on verra ce qui se passera ensuite », a-t-il déclaré dans le communiqué annonçant son arrivée prochaine.

Arrivé en France à l’été 2024, juste après avoir conduit Northampton Saints à un titre de Premiership attendu depuis dix ans, Lawes s’était offert un détour par Brive pour un dernier défi loin de Franklin’s Gardens. Désormais, la route le ramène de l’autre côté de la Manche, dans un championnat qu’il connaît intimement.

En Angleterre, plusieurs pistes avaient été évoquées, Leicester notamment, pour accueillir la légende de Northampton. Mais en coulisses, Sale Sharks a pris l’ascendant et doit, sauf retournement de situation tardif, finaliser la signature du joueur dans les prochains jours.

Alex Sanderson, le patron sportif des Sharks, ne s’en cache pas : il veut des noms majeurs pour faire grandir le projet mancunien, et Lawes viendrait compléter une liste de renforts déjà bien fournie pour la saison prochaine.

Le troisième international anglais aux Sharks

Le palmarès du flanker parle de lui-même. International à 105 reprises avec l’Angleterre entre 2009 et 2023, cinq fois Lion britannique et irlandais, Lawes compte également plus de 150 apparitions en Premiership et un statut de figure emblématique.

En Corrèze, Lawes a déjà pris part à 17 rencontres de Pro D2, avec un essai au compteur, mais surtout une empreinte visible dans le combat, l’organisation défensive et la tenue du vestiaire. Certains imaginaient que Brive serait sa dernière étape. Finalement, le scénario est tout autre : l’Anglais choisit un dernier tour de piste au sommet, dans un environnement très exigeant, où sa polyvalence entre troisième ligne et deuxième ligne reste un atout rare.

À Sale, son arrivée s’inscrit dans un projet déjà dessiné : densifier le pack, renforcer l’ossature expérimentée et placer davantage d’internationaux au cœur du projet. Lawes deviendrait le troisième international anglais à rejoindre les Sharks, après Alex Lozowski et Joe Marchant, eux aussi attendus pour la prochaine campagne.

Peut-il revenir dans le XV de la Rose ?

Reste en toile de fond la question qui agite déjà l’entourage du XV de la Rose : en revenant en Premiership, Lawes ouvre mécaniquement la porte à une éventuelle re-sélection. Officiellement, il a pris sa retraite internationale. Dans les faits, les règles anglaises imposent que seuls les joueurs évoluant dans le championnat domestique peuvent être appelés. En se réinstallant en Angleterre, il redeviendra donc, au moins administrativement, éligible.

Steve Borthwick, sélectionneur, n’a jamais totalement fermé la porte à un retour ponctuel de cadres. Si Lawes s’impose à Sale et montre qu’il peut encore tenir le rythme, la question d’un rappel pour une tournée ou un rendez-vous majeur pourrait se poser. Rien n’est acté, mais son retour en Premiership suffira à relancer le débat.

VIDEO

Créez votre compte de billetterie et débloquez dès maintenant l'accès à la prévente pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Comments on RugbyPass

J
JW 10 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Yeah the three OS picks will be locked in contractually, and a lot more that you would then have to try to bring back instead!

But I’m not sure Tupou will continue to be one, or obviously Big will for that matter either (past the WC).



...

54 Go to comments
J
JW 12 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

You don’t want to go too far on the depth side though right?

Tahs have Samu/Gamble



...

54 Go to comments
s
sorrel 20 minutes ago
The stage was all set for Ireland, so why did we witness such a poor performance?

Ireland? Poor performance? Were we watching the same game? This is the closest score between these two sides in a decade. That doesn’t just happen because a couple England players are taking time off. Obviously, Ireland wants to perform better and obviously it wasn’t a perfect performance, but this was the best performance we’ve seen anyone put in against England in years.

2 Go to comments
J
JW 22 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They’ll be eligible later in the year, so a good pick to get them back for 2027. But why stop at 3 players?

54 Go to comments
J
JW 34 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

I think the purpose here is to actually improve them SB. Can’t sign him up? Can’t improve a side.

But that is a bugger because I think he is good enough to add depth, SR or Internationally?



...

54 Go to comments
J
JW 36 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

The idea definitely works, it is when you’re on the edge of collapse you have to ask yourself “is this idea the best?”.

54 Go to comments
M
Mzilikazi 38 minutes ago
Leinster player ratings vs Sale | 2025/26 Investec Champions Cup

Hallion….bit of a wild rough character. In my world growing up in Ulster would have been generally considered likeable. But in some parts might be applied to an unpleasant fellow as well.

21 Go to comments
J
JW 38 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They only played at the WC, and are eligible again I believe.

54 Go to comments
J
JW 39 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Were referring to how many to bring home, given that only three overseas players in the squad at any one time doesn’t allow them to pick the best talent (have to bring them home).

The question at the time (last year) was “is this abolished for good or just this year given all the injuries?”, I think they purposefully didn’t answer that to get a better read on what they wanted. Obviously with a home WC that gives a big advantage of turning the situation in their favour.



...

54 Go to comments
J
John 42 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Coleman is now Tongan at Test level and Hodge is still making his way back from injury I believe.

Petaia’s form is questionable.



...

54 Go to comments
J
John 42 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

He is not playing great at Perpingnan and is headed to Japan. So I am unsure if he should be top of the list.

54 Go to comments
J
John 44 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

My point is that if we sign these people in Super, then we don’t have to use the 3 OS picks. Bypasses the need for that particular debate.

54 Go to comments
J
John 46 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

100% correct

54 Go to comments
J
JS 55 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

“They are the type of example of the wide pass in the URC game v Edinburgh, where he made the intercept and passed way too early to draw in either of the two backfield defenders”

What are you talking about?



...

159 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Correct, although Bell and Lenny are not counted in this I believe as they are just on sabaticals. Skelton, Tupou, and Hooper are genuine OS picks. Lolesio could be signed to RA by July so he would not need to be included in this, but if he chooses to stay in Japan and the injury to Skelton, he could be one of three picks.

54 Go to comments
G
Gary C 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Yes, and that is bringing the excitement we enjoy PB.

68 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

This is totally a possibility and an oversight on my behalf haha but was not my intention.

54 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Well my comment was neither in support or anything in regards to Kirk personally but that was the reasoning given for the decision not that it was to win the World Cup but to be on the best position to win the World Cup and that was based on the trajectory of where it was all going and they felt it was off for multiple reasons and they well may be right ..right? so change was done and time will tell.. Razor&co had their shot and for myself there was stuff I liked there was stuff I didn’t but there was a lot of meh stuff out on the paddock meh won’t win a World Cup or a series against the Boks imo

68 Go to comments
T
Two Cents 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

But why? What do any of them definitely offer that no one already here doesn't?

The discussion is somewhat moot in any case because it's simply not going to happen.



...

54 Go to comments
Q
Qualify 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

No, we can definitely bring some players back. Just not Noah 👍

54 Go to comments
