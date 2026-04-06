Courtney Lawes signe finalement à Sale

Alors que des discussions avaient été engagées avec Leicester, c’est finalement à Sale que le désormais futur ex-Briviste Courtney Lawes a signé.
Le deuxième ou troisième ligne anglais a annoncé ce 6 avril la fin de sa parenthèse corrézienne après deux ans en Pro D2 pour rentrer au pays et effectuer ce qui s’apparente déjà à une ultime année. L’ancien capitaine du XV de la Rose, 37 ans, quitte ainsi Brive et se prépare à retrouver le très haut niveau de la Gallagher Premiership pour l’exercice 2026-2027.
« Je sors officiellement de ma retraite internationale »
« Je sors officiellement de ma retraite internationale et j’adorerais rejouer pour l’Angleterre, mais avant tout je veux bien jouer avec Sale et on verra ce qui se passera ensuite », a-t-il déclaré dans le communiqué annonçant son arrivée prochaine.
Arrivé en France à l’été 2024, juste après avoir conduit Northampton Saints à un titre de Premiership attendu depuis dix ans, Lawes s’était offert un détour par Brive pour un dernier défi loin de Franklin’s Gardens. Désormais, la route le ramène de l’autre côté de la Manche, dans un championnat qu’il connaît intimement.
En Angleterre, plusieurs pistes avaient été évoquées, Leicester notamment, pour accueillir la légende de Northampton. Mais en coulisses, Sale Sharks a pris l’ascendant et doit, sauf retournement de situation tardif, finaliser la signature du joueur dans les prochains jours.
Alex Sanderson, le patron sportif des Sharks, ne s’en cache pas : il veut des noms majeurs pour faire grandir le projet mancunien, et Lawes viendrait compléter une liste de renforts déjà bien fournie pour la saison prochaine.
Le troisième international anglais aux Sharks
Le palmarès du flanker parle de lui-même. International à 105 reprises avec l’Angleterre entre 2009 et 2023, cinq fois Lion britannique et irlandais, Lawes compte également plus de 150 apparitions en Premiership et un statut de figure emblématique.
En Corrèze, Lawes a déjà pris part à 17 rencontres de Pro D2, avec un essai au compteur, mais surtout une empreinte visible dans le combat, l’organisation défensive et la tenue du vestiaire. Certains imaginaient que Brive serait sa dernière étape. Finalement, le scénario est tout autre : l’Anglais choisit un dernier tour de piste au sommet, dans un environnement très exigeant, où sa polyvalence entre troisième ligne et deuxième ligne reste un atout rare.
À Sale, son arrivée s’inscrit dans un projet déjà dessiné : densifier le pack, renforcer l’ossature expérimentée et placer davantage d’internationaux au cœur du projet. Lawes deviendrait le troisième international anglais à rejoindre les Sharks, après Alex Lozowski et Joe Marchant, eux aussi attendus pour la prochaine campagne.
Peut-il revenir dans le XV de la Rose ?
Reste en toile de fond la question qui agite déjà l’entourage du XV de la Rose : en revenant en Premiership, Lawes ouvre mécaniquement la porte à une éventuelle re-sélection. Officiellement, il a pris sa retraite internationale. Dans les faits, les règles anglaises imposent que seuls les joueurs évoluant dans le championnat domestique peuvent être appelés. En se réinstallant en Angleterre, il redeviendra donc, au moins administrativement, éligible.
Steve Borthwick, sélectionneur, n’a jamais totalement fermé la porte à un retour ponctuel de cadres. Si Lawes s’impose à Sale et montre qu’il peut encore tenir le rythme, la question d’un rappel pour une tournée ou un rendez-vous majeur pourrait se poser. Rien n’est acté, mais son retour en Premiership suffira à relancer le débat.
