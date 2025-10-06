Clermont : Plummer s’installe et marque son 1er essai en Top 14

Parmi les 12 essais inscrits par Clermont dans sa démonstration face à Montauban samedi 4 octobre (5e journée), il en est qui a particulièrement marqué : celui de Harry Plummer à la 33e minute.

Au bout de cinq matchs et cinq titularisations, le Néo-Zélandais (27 ans, 1 sélection) compte déjà 351 minutes de jeu, 23 plaquages (87% de réussite), 21 franchissements et 64 points, dont cet essai. Son premier.

Harry Plummer commence à trouver ses marques dans son nouveau club à l’image de ce qu’il a montré face à l’USM où il a joué libéré, porté par un pack dominateur et des trois-quarts en confiance. Il a fait jouer autour de lui (trois passes décisives en cinq matchs), tout en maîtrise, en donnant le tempo, toujours juste dans ses choix (92% de réussite dans ses passes).

Et lorsque l’occasion s’est présentée samedi, il n’a pas hésité à y aller lui-même, plongeant sous les perches pour conclure une première période pleine : dix-sept points au compteur et un sans-faute face aux perches face à Montauban.

Sentant qu’il ne figurait pas dans les plans du nouveau sélectionneur des All Blacks Scott Robertson, le vainqueur du Super Rugby 2024 avec les Auckland Blues (où il évoluait depuis 2016) avait décidé de tenter l’aventure en Europe et avait jeté son dévolu en Auvergne où il est arrivé à temps pour le lancement de la saison.

Avec lui, c’est toute une stratégie offensive qui a été revue et qui porte ses fruits. « Technique, physique et doté d’un jeu au pied long et précis, le All-Blacks aura la responsabilité d’un poste hautement stratégique au cœur de l’attaque auvergnate. Beaucoup d’espoirs sont mis en lui, et c’est avec beaucoup d’humilité et de détermination qu’il se prépare à les assumer », attendait de lui le club au moment de sa signature il y a moins d’un an. On y est.