Cinq chocs qui vont marquer le début de la Coupe du Monde de Rugby 2027

PERTH, AUSTRALIE - 4 octobre 2025 : Quinn Tupaea, des All Blacks, célèbre un essai lors du match du Rugby Championship et de la Bledisloe Cup entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande à l’Optus Stadium de Perth. (Photo Janelle St Pierre/Getty Images)

En parcourant le calendrier de la Coupe du Monde de Rugby 2027, il ne faudra pas attendre longtemps avant d’entrer dans le vif du sujet. Dès le 4 octobre 2027, soit quatre jours après le coup d’envoi du tournoi à Perth, les 24 nations engagées auront déjà foulé les pelouses australiennes.

Fini les débuts échelonnés des éditions passées : Australie 2027 s’annonce dense, intense, et portée par un tempo soutenu. Des gradins d’Adélaïde à ceux de Sydney, chaque stade – à l’exception du Stadium Australia, réservé à l’affiche entre les Wallabies et les All Blacks – se préparera à accueillir une marée de couleurs et de ferveur.

Parmi les 36 rencontres de la phase de poules, cinq affiches se dégagent déjà. Chacune, à sa manière, pèsera sur la route menant au tout nouveau format à élimination directe, ce que les Anglais appellent le Round of 16.

Samedi 1er octobre, Perth Stadium : Australie vs. Hongkong

Comme le veut la tradition, c’est au pays hôte d’ouvrir le bal. L’Australie, devant son public, visera une entame maîtrisée pour lancer son tournoi. Le piège du premier match n’est pas anodin : seuls deux pays organisateurs se sont inclinés d’entrée dans l’histoire de la compétition : l’Angleterre face à la Nouvelle-Zélande en 1991 (12-18) et la France battue par l’Argentine en 2007 (12-17).

Une victoire de Hongkong constituerait un tremblement de terre sportif. Mais au-delà du résultat, ce match aura valeur de symbole : pour les Wallabies, il s’agit d’imposer leur rythme dès les premières minutes ; pour les Asiatiques, l’objectif sera de prouver qu’ils ont toute leur place à ce niveau.

Hongkong deviendra la onzième nouvelle sélection à découvrir la Coupe du Monde de Rugby depuis 1987, une première historique à suivre de près.

Dimanche 2 octobre, Adelaide Oval : Pays de Galles vs. Zimbabwe

Direction le sud du pays, au cœur de l’Adelaide Oval, pour un duel aux airs de piège. Sur le papier, le Pays de Galles semble largement favori. Mais les Gallois, en quête de repères, savent à quel point ces matchs d’ouverture peuvent se révéler piégeux.

Le Zimbabwe, de retour dans la compétition pour la première fois depuis 1991, avancera libéré. Portée par un rugby offensif et sans complexe, l’équipe africaine n’aura rien à perdre. Son jeu rapide sur les ailes pourrait exploiter la moindre erreur adverse, comme on a pu le voir lors de sa victoire en Coupe d’Afrique.

Les deux nations se sont affrontées à trois reprises dans les années 1990, à chaque fois en faveur des Gallois, avec un écart moyen de 29 points. Le scénario devrait logiquement se répéter, mais l’histoire du rugby gallois rappelle que les favoris ne sont jamais à l’abri.

Lundi 4 octobre, Newcastle Stadium : Fidji vs. Espagne

Ambiance garantie à Newcastle pour ouvrir la semaine. Fidji et l’Espagne promettent un match spectaculaire, entre jeu libre et ambitions neuves. Les Fidjiens, maîtres de l’improvisation et du jeu de mouvement, restent l’une des équipes les plus attendues du tournoi. Leur rugby instinctif séduit depuis toujours. Mais attention : les Espagnols avaient tenu tête aux Fidjiens à Malaga en novembre 2024 (score final : 41-33), ne cédant que dans les dernières minutes.

De retour en phase finale après plus de deux décennies d’absence, “Los Leones” aborderont cette Coupe du monde avec envie et régularité. Un bon résultat contre les Fidji pourrait leur ouvrir la porte des huitièmes, parmi les meilleurs troisièmes.

Vendredi 9 octobre, Stadium Australia : Australie vs. Nouvelle-Zélande

C’est le choc que tout le monde attend. Pour la première fois, Wallabies et All Blacks s’affronteront dès la phase de poules. Jusqu’ici, leurs quatre duels mondiaux avaient eu lieu plus tard dans le tournoi : trois demi-finales et la finale de 2015, remportée 34-17 par la Nouvelle-Zélande.

La dynamique joue clairement en faveur des Néo-Zélandais, invaincus contre l’Australie depuis 2020. En toile de fond, la succession de Scott Robertson continue d’attiser les spéculations, le nom de Dave Rennie revenant avec insistance. Quoi qu’il en soit, cette rencontre déterminera sans doute la première place dans la poule A.

Samedi 16 octobre, Stadium Australia : Angleterre vs. Pays de Galles

Même décor, mais tout autre enjeu. L’Angleterre retrouvera à Sydney le stade où elle a vécu son plus grand moment : la victoire 20-17 en finale de l’édition 2003, grâce au drop de Jonny Wilkinson dans les dernières secondes.

Pour Richard Hill, aujourd’hui manager et ancien flanker titulaire de cette finale, ce retour aura une saveur particulière. L’objectif anglais est clair : regagner sur ce terrain le 14 novembre, jour de la finale. Mais pour cela, battre le Pays de Galles sera essentiel.

Un succès offrirait une voie plus dégagée dans les phases finales, probablement à l’écart des champions du monde sud-africains.

Melbourne, Brisbane, Sydney : suivre la France à la Coupe du Monde de Rugby 2027

Distances, temps de trajet et budget transports pour suivre le XV de France en Australie durant la Coupe du Monde de Rugby 2027.

Créez votre compte de billetterie et débloquez dès maintenant l'accès à la prévente pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 !

