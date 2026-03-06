Charles III a rayé Stuart Hogg de l’Ordre de l’Empire britannique

Stuart Hogg, ancienne icône du rugby écossais, a officiellement perdu son MBE sur ordre de Charles III. En clair, l’arrière de Montpellier n’est plus, à ce jour, membre de l’Ordre de l’Empire Britannique. Le retrait de la distinction a été entériné par un avis publié dans le registre officiel des nominations et honneurs de l’État britannique, la Gazette.

ADVERTISEMENT

« Le Roi a ordonné que la nomination de Stuart William Hogg en tant que Member of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire, en date du 30 décembre 2023, soit annulée et révoquée, et que son nom soit rayé du registre dudit Ordre », est-il clairement indiqué.

Hogg avait été fait MBE pour services rendus au rugby à XV, au terme d’une carrière internationale majeure avec l’Écosse et les Lions britanniques et irlandais.

VIDEO

Du trône au ban(c)

Cette décision intervient dans le prolongement direct de sa condamnation pour des faits de violences domestiques visant son épouse alors séparée, Gillian. En novembre 2024, Hogg avait plaidé coupable d’un chef d’inculpation de violence domestique, pour des agissements s’étalant de 2019 à 2024, incluant cris, insultes, envoi massif de messages anxiogènes et surveillance des déplacements de sa partenaire.

En janvier 2025, il avait été condamné à des travaux d’intérêt général avec un an de supervision, une alternative à une peine de prison, assorti d’une ordonnance de non-harcèlement de cinq ans lui interdisant tout contact avec la victime. Sa condamnation avait déclenché une série d’appels publics en faveur du retrait de son titre honorifique, désormais acté par Buckingham Palace.

Une carrière longtemps exemplaire

Hogg reste l’un des joueurs les plus décorés de sa génération sous le maillot du Chardon. L’arrière, capable aussi d’évoluer à l’ouverture, compte 100 sélections avec l’Écosse et a participé à plusieurs tournées avec les British and Irish Lions, décrochant le statut de titulaire lors de la série en Afrique du Sud en 2021. Il a été élu joueur du Tournoi des Six Nations en 2016 et 2017.

À l’été 2023, il avait annoncé de manière surprenante sa retraite internationale à la veille de la Coupe du Monde de Rugby en France, avant de finalement relancer sa carrière dans l’hexagone en s’engageant avec Montpellier à l’été 2024. À 33 ans, il s’est installé dans l’Hérault, où il alterne entre le poste d’ouvreur et celui d’arrière dans un effectif en pleine reconstruction.

Depuis son arrivée au MHR, Hogg compte 25 feuilles de match dont 20 titularisations toutes compétitions confondues.