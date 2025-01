Champions Cup : le point des clubs français avant les 3e et 4e journées

Les clubs français en Champions Cup affichent des parcours variés : le Stade Rochelais, Toulouse et Toulon dominent leurs poules, Clermont et l’UBB restent bien placés pour les phases finales, tandis que le Racing, Castres et le Stade Français devront se battre pour renverser la vapeur et espérer se qualifier.

Stade Rochelais : Avec deux victoires dont une bonifiée (20-24 à Bath et 35-7 contre les Bristol Bears), les Rochelais dominent la Poule 2 à égalité avec le Leinster Rugby. Le choc face aux Irlandais le 11 janvier à Marcel-Deflandre s’annonce crucial pour sécuriser la première place et affirmer leurs ambitions européennes. L’an passé, le Leinster avait remporté son duel 16-9 à domicile.

ASM Clermont Auvergne : Un début solide, marqué par une victoire éclatante face à Benetton Rugby (28-0) et un duel serré contre le Leinster (défaite 15-7). Désormais troisièmes de la poule 2, les Clermontois doivent assurer un succès face à Bath Rugby (le 12 janvier au Rec) et les Bristol Bears (le 18 janvier au Michelin) pour rester dans la course aux phases finales.

Castres Olympique : Après un revers initial à Northampton (38-8), les Tarnais ont relancé leur campagne avec une victoire importante contre le Munster (16-14). Actuellement quatrièmes de la poule 3, ils devront confirmer face aux Vodacom Bulls (le 11 janvier à Pierre-Fabre) et les Saracens (le 19 janvier au StoneX Stadium) pour espérer une qualification.

RC Toulon : Leaders invaincus de la poule 4 (victoire 24-14 contre les Stormers en Afrique du Sud puis 30-29 à Mayol), les Toulonnais ont montré leur solidité. Les prochains matchs face aux Harlequins (le 12 janvier à Mayol) et les Sharks (19 janvier à Sale) seront décisifs pour conserver la tête du groupe face à la menace des Glasgow Warriors. L’an passé, le RCT avait été éliminé en phase de poule en terminant 6e en ne remportant pas la moindre victoire.

Stade Français Paris : Derniers de la poule 3 avec deux défaites (33-7 contre Munster Rugby et 17-28 contre les Saracens), les Parisiens doivent impérativement réagir. Les matchs contre les Northampton Saints (le 11 janvier à Jean-Bouin) et les Vodacom Bulls (le 18 janvier au Loftus Versfeld) seront cruciaux pour tenter un improbable retour dans la compétition. L’an passé, les Stadistes n’avaient remporté aucune victoire et avaient terminé derniers de leur poule.

Racing 92 : Relégués à la 4e place de la poule 4 après une victoire contre les Harlequins (23-12) et une défaite contre Sale Sharks (29-7), les Franciliens espèrent se relancer en affrontant les deuxièmes de la poule Glasgow Warriors (le 10 janvier au Scotstoun), puis les Stormers (le 18 janvier à La Défense Arena) pour sécuriser une place dans les phases finales. L’an passé, les Racingmen s’étaient inclinés en huitièmes de finale face à Toulouse.

Union Bordeaux-Bègles : Avec deux victoires bonifiées (42-28 contre Leicester Tigers et 19-40 contre l’Ulster), l’UBB, par ailleurs leader provisoire du Top 14, partage la tête de la poule 1 avec Toulouse, son concurrent direct dans le championnat français. Les matchs contre Exeter (le 11 janvier à Sandy Park) et les Hollywoodbets Sharks (le 19 janvier à Chaban-Delmas) seront essentiels pour confirmer leur ambition et viser les sommets européens. L’an passé, les Bordelais avaient terminé premiers de leur poule avant d’échouer en quart de finale contre les Harlequins.

Stade Toulousain : Impressionnants avec deux victoires bonifiées (61-21 contre Ulster Rugby et 21-64 contre les Exeter Chiefs) et une différence de points record (+83), les Toulousains dominent la poule 1. Les chocs contre les Sharks (le 11 janvier à Kings Park) et Leicester Tigers (le 19 janvier à Ernest-Wallon) seront de véritables tests dans leur quête d’une septième étoile.