Pollock (Northampton) : « Je n’ai jamais joué un match aussi dur de ma vie »

Dans une demi-finale irrespirable à l’Aviva Stadium, Northampton a mis fin à quatorze ans d’attente en s’offrant une qualification héroïque pour la finale de la Champions Cup, renversant le Leinster (37-34) au terme d’un bras de fer où courage, précision et culot ont fait la différence.

Leinster Northampton Toutes les stats et les données

Largement donnés perdants avant le match face à des Irlandais invaincus en phases finales et réputés intraitables, les Saints ont retourné tous les pronostics, portés par un triplé de Tommy Freeman en première période, un essai de Pollock, une réalisation de James Ramm et la botte précise de Fin Smith (3 transformations, 2 pénalités).

« Je n’ai jamais joué un match aussi dur de ma vie », a confié Pollock à Premier Sports. « C’est exactement le genre de rêve qu’on fait gamin. J’ai grandi en regardant cette compétition, donc jouer la finale, c’est très spécial. On est venus ici sans peur, à 100 % dans tout ce qu’on a fait, c’est ça le sport, c’est pour ça qu’on joue. Leinster ? C’est fait. Cardiff ? On arrive ! »

ADVERTISEMENT

« Leinster ? C’est fait. Cardiff ? On arrive ! »

Le jeune Fin Smith a reconnu que les critiques d’avant-match avaient galvanisé le groupe : « Toute la semaine, on lisait des trucs du genre “Leinster va gagner de 35, de 40 points”. On est un groupe soudé, on a vu ça, on s’est dit “OK, on vous attend”. Personne ne croyait en nous, mais on est restés calmes, on savait ce qu’on avait à faire, et on l’a fait. »

Et ils y sont allés, jusqu’au bout, même réduits à 13 dans les dernières minutes après les jaunes de Kemeny et Coles, résistant à une dernière vague bleue grâce à une défense collective d’une intensité folle.

Leinster, quadruple champion d’Europe, n’a pourtant pas démérité, répliquant avec cinq essais (van der Flier x2, O’Brien, Doris, Lowe) et une dernière action à suspense conclue par un essai de Ross Byrne… finalement refusé après arbitrage vidéo, ballon effleurant la ligne de touche.

Le capitaine Caelan Doris, dévasté : « On est complètement abattus. Je ne sais même pas quoi dire. Bravo à Northampton, ils ont attaqué fort, comme on s’y attendait. Leur jeu offensif était redoutable, mais on n’a tout simplement pas été à la hauteur. » Même lucidité chez l’entraîneur Leo Cullen : « Il y a beaucoup d’aspects de la rencontre qui nous hanteront. Nous avons eu des occasions, mais nous n’avons pas réussi à les concrétiser. »

Ce revers marque la quatrième désillusion européenne consécutive pour le Leinster. Northampton, lui, défiera Bordeaux-Bègles ou Toulouse en finale, le 24 mai à Cardiff.

Bordeaux Toulouse Toutes les stats et les données