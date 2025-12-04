Bayonne sans ses cadres pour recevoir des Stormers sans leurs Springboks

Une reprise nocturne en fanfare mais sans étoile. Vendredi, la saison de Champions Cup redémarre et c’est Bayonne, 5e de Top 14, qui va ouvrir le bal à Jean-Dauger contre les Stormers, leader de l’URC. Une affiche a priori intéressante mais qui ne donnera pas la pleine mesure de son potentiel.

L’Aviron, fortement handicapé par les blessures depuis le début de saison, a décidé de préserver ses cadres en composant une équipe largement remaniée.

Par rapport au XV qui a débuté et difficilement battu Lyon le week-end dernier en Top 14 (22-20), le manager Grégory Patat n’a conservé que six titulaires, dont le capitaine Arthur Iturria qui descend en troisième ligne, l’ouvreur Joris Segonds et l’arrière Cheikh Tiberghien, replacé au centre.

??????????? ?? ?? ?’???????? ????????? ??? ⚔️ La composition d’équipe pour ce premier match de l’Investec Champions Cup, avec un coup d’envoi à 21h au Stade Jean-Dauger ! VIDEO ???? ?????? 🩵🤍#rugby #InvestecChampionsCup pic.twitter.com/LaCC4RIvDl — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) December 4, 2025

Le pilier Emerick Setiano et le flanker Esteban Capilla, qui ont fait plusieurs allers-retours à Marcoussis durant le mois de novembre sans jamais jouer avec les Bleus, n’ont pas été retenus. Touché à l’épaule contre le LOU, l’international argentin Rodrigo Bruni ne sera également pas de la partie, lui qui ne devrait pas rejouer avant 2026.

Champion du monde 2019 avec les Springboks, le demi de mêlée Herschel Jantjies sera titulaire face à son ancienne franchise des Stormers, leader invaincu du United Rugby Championship (URC) cette saison.

L’équipe de la province du Cap sera elle aussi très amoindrie, sans aucun de ses nombreux internationaux Springboks, que ce soit Frans Malherbe ou Deon Fourie dans le pack ou encore Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Manie Libbok ou Damian Willemse dans les lignes arrières. Les suiveurs du Top 14 reconnaitront néanmoins l’arrière titulaire de la franchise du Cap, Warren Gelant, qui a porté les couleurs du Racing 92 durant la saison 2022-2023.

Les compositions de Bayonne – Stormers

Le XV de départ de Bayonne : Orabe – T. Spring, Tiberghien, Mori, Hannoun – (o) Segonds, (m) Jantjies – Iturria (cap.), Lomidze, Fischer – Paulos, Iandolino – Fepulea’i, Giudicelli, Calles.

Les remplaçants : L. Martin, Cormenier, Cotet, Ariceta, Bosch, Marchesin, Baptiste Tilloles, Erbinartegaray.

l’équipe de départ des Stormers : Gelant – Maart, Simelane, D. du Plessis, Zas – (o) Swart, (m) Khan – Dixon, Ackermann, P. de Villiers – Evans, Moerat – Fouche, JJ. Kotze, Mchunu.

Le banc : Vokozela, Vermaak, Sandi, Smith, Schickerling, Roos, Duvenage, Roche.