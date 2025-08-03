Édition du Nord
Cam Roigard blessé, les All Blacks en pénurie de 9 avant le Rugby Championship

Cam Roigard souffre d'une fracture de fatigue au pied et manquera le début du Rugby Championship avec la Nouvelle-Zélande. (Photo by Joe Allison/Getty Images)

Voilà le genre de mauvaise nouvelle dont Scott Robertson se serait bien passé. Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande doit gérer le forfait de son demi de mêlée Cam Roigard pour le début du Rugby Championship. En cause, une fracture au pied comme révélé sur les réseaux sociaux par la fédération neo-zélandaise.

“Cam s’est plaint de douleurs au pied après la série de tests de juillet et des examens ont confirmé une fracture de fatigue. Son retour à la compétition sera communiqué dans deux semaines”. Il est déjà acté que le dynamiteur des Hurricanes ne sera pas du voyage en Argentine, où les All Blacks joueront leurs deux premiers matchs de la compétition (le 16 à Cordoba et le 23 à Buenos Aires). Ce type de blessure entraînant généralement une indisponibilité comprise entre 4 et 6 semaines, il se pourrait bien que cette absence se prolonge au-delà des confrontations contre les Pumas.

Une petite catastrophe pour la Nouvelle-Zélande ! Déjà pour le volume de jeu et la capacité à surprendre les défenses très au-dessus de la moyenne du joueur de 24 ans, désigné comme le successeur de la légende Aaron Smith après la Coupe du monde 2023. Aussi parce que Scott Robertson doit également composer sans Noah Hotham, le jeune demi de mêlée des Crusaders (22 ans) qui a disputé les trois tests de juillet contre la France en tant que remplaçant et qui s’est fait une grosse entorse de la cheville lors du troisième à Hamilton (29-19). Lui non plus ne sera pas sur le terrain pour le début du Rugby Championship.

Ratima dans les starting blocks, Christie rappelé ?

Mais alors qui diable portera le numéro 9 des All Blacks le 16 août à Cordoba ? Cet honneur devrait revenir selon toute logique à Cortez Ratima des Chiefs (24 ans), le dernier demi de mêlée du squad neo-zélandais en juillet, titulaire contre les Bleus lors du deuxième match à Wellington (43-17). Pour ce qui est de lui trouver un back-up, la réponse coule en revanche moins de source. Scott Robertson va devoir faire appel au vivier neo-zélandais pour intégrer au moins un, et dans l’idéal deux numéro 9 supplémentaires pour démarrer le Rugby Championship.

Son regard pourrait se porter sur l’expérimenté Finlay Christie (30 ans, 23 sélections). Moins explosif que Cam Roigard, le joueur des Blues a un profil différent, plus axé sur la gestion et la précision du jeu au pied. Autre nom qui revient ce dimanche dans les médias neo-zélandais, celui de Kyle Preston, doublure de Noah Hotham aux Crusaders durant la saison écoulée de Super Rugby et qui ne compte encore aucune sélection avec les All Blacks.

Robertson pourrait enfin sortir de son chapeau le joueur des Highlanders Folau Fakatava (26 ans), qui a porté deux fois le maillot noir en 2022 sous l’ère Ian Foster. Pour le savoir, il faudra attendre un peu, mais pas trop. Le patron des vice-champions du monde communiquera en effet ce lundi son groupe pour défier les Pumas dans deux semaines. Et par la même occasion ses choix pour ce poste ô combien stratégique de demi de mêlée.

"Ce serait tragique" si l'Australie ne devait plus accueillir les Lions, assure Andy Farrell

L'actuel sélectionneur des Lions britanniques et irlandais Andy Farrell ne veut pas imaginer que l'Australie puisse les accueillir pour la dernière fois.

