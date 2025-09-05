Bayonne lance sa saison affaibli face à l’USAP

Bayonne, demi-finaliste du dernier Top 14, débutera sa nouvelle saison samedi 6 septembre à Perpignan sans plusieurs de ses cadres comme son pilier droit international Tevita Tatafu, absent entre quatre et six mois.

Tatafu, déjà handicapé par sa cheville gauche la saison dernière, a rechuté lors du match de préparation contre Toulouse et l’international tricolore aux origines tongiennes (2 sélections) devrait passer par la case opération qui devrait l’éloigner des terrains entre quatre et six mois.

L’Aviron réfléchit au recrutement d’un joker médical, sans se précipiter. « On regarde ce qu’il y a sur le marché », a indiqué jeudi le manager Grégory Patat, « sachant que Luke Tagi va reprendre ce week-end, et que Pascal Cotet n’est pas loin de réintégrer le groupe après sa rupture d’un tendon de l’épaule droite en février dernier. On étudiera les profils et s’il y en a vraiment un qui peut nous amener quelque chose, on avancera. Pour l’instant, on est positionné sur personne ».

Les autres nouvelles en provenance de l’infirmerie ne sont pas plus réjouissantes car face à l’USAP, les Basques seront également privés du 3e ligne Baptiste Chouzenoux, victime d’une énième commotion également face à Toulouse et qui a rejoint à l’infirmerie Rob Leota (épaule, en reprise) et Baptiste Germain (mollet).

Hormis Reece Hodge (genou), blessé de longue durée, et les internationaux argentins (Mateo Carreras, Lucas Paulos, Ignacio Calles) retenus par le Rugby Championship, l’effectif est au complet.

En revanche, le deuxième-ligne Ewan Johnson est candidat à une première titularisation. L’Écossais de 26 ans (5 sélections), sera l’une des recrues à suivre cette saison. Venu de Oyonnax (Pro D2), il retrouve le Top 14 après y avoir goûté une fois avec le Racing 92 (2019-2020) puis les Oyomen avant leur relégation (2023-2024).

« Mon père est Écossais, ma mère vient du Pays de Galles. Moi je suis né en Angleterre et ils ont déménagé quand j’avais 4 ans », raconte celui qui compte déjà six saisons dans les championnats français.

Etablie en Bretagne depuis 22 ans, sa famille devra faire du chemin pour le voir évoluer dans le pays basque où il est arrivé un mois avant la reprise, avec beaucoup d’ambition et de détermination. « Collectivement, je pense que ça va être comme tout le monde, de faire mieux que l’année dernière. L’année dernière c’était extraordinaire quand même d’aller jusqu’en demi-finale, mais je pense que tout le monde cherche le petit plus encore cette année », assure-t-il alors qu’il aimerait goûter également à la Champions Cup (poule 3).

« C’est encore un niveau que je connais pas forcément et que j’ai hâte de découvrir, que ce soit Leicester là-bas, ou les Harlequins là-bas. C’est un niveau que j’ai envie de découvrir, des stades et des clubs que je regardais quand j’étais petit et que j’ai très hâte de jouer. »

À noter enfin que Tom Spring, capé cet été en Nouvelle-Zélande et dont la prolongation de contrat de deux saisons (jusqu’en 2028) a été annoncée par le club, sera titulaire à l’aile.

