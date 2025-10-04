La claque de Montpellier encore en tête, Toulouse a envie de montrer «un autre visage, un autre état d'esprit»

L’entraîneur des avants du Stade toulousain Virgile Lacombe a planté le décor avant le déplacement de son équipe dimanche (21h05) au Pays basque. « Bayonne fait partie des grosses équipes du championnat et c’est un concurrent direct pour le Top 6. On n’a pas gagné là-bas depuis 2020 (trois défaites de rang, ndlr) et on va pouvoir vraiment évaluer notre niveau actuel face à une équipe qui réalise un très bon début de saison. »

Leader du Top 14 en compagnie de Pau, le Stade toulousain compte deux points de plus que les Bayonnais, qui n’ont plus perdu dans leur stade Jean-Dauger depuis plus d’un an, soit 16 victoires de rang. C’est la première fois cependant depuis 2020 que Toulouse se déplacera sur la côte basque hors période de doublons avec les matchs de l’équipe de France.

Cap sur Bayonne 🫡 pic.twitter.com/c9LJBGJ3tC — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 2, 2025

Montpellier, « quelque chose que l’on a encore en tête »

Il le fait aussi fort d’un résultat marquant, ayant rossé Castres le week-end dernier à domicile dans un derby à sens unique (59-12). Une démonstration qui n’a toutefois pas encore fait oublier la déculottée prise lors de la journée précédente, à Montpellier (44-14).

« On a pris une rouste et on a envie de montrer un autre visage, un autre état d’esprit, prévient Lacombe.

« C’est quelque chose que l’on a encore en tête et on va faire en sorte que cela ne se reproduise pas », a par ailleurs abondé l’ailier international Mathis Lebel.

Pour ce déplacement à Bayonne, le Stade toulousain devrait récupérer son centre (ou ailier) Dimitri Delibes ainsi que son troisième ligne Anthony Jelonch. Le pilier international Georges-Henri Colombe, arrivé cet été en provenance de La Rochelle, pourrait également faire sa première apparition dans le groupe.