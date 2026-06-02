Antoine Dupont toujours incertain avant la demi-finale du Top 14

Absents contre Lyon samedi en raison de « délicatesses musculaires », les demis de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont et Paul Graou « avancent » selon l’encadrement du club lundi, sans que leur retour sur les terrains ce week-end contre le Racing 92 ne soit confirmé.
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Après avoir assuré leur qualification directe en demi-finale face au LOU lors de l’avant-dernière journée (39-31), le leader du championnat a aménagé son début de semaine, allégeant la charge de travail avant le déplacement sur la pelouse du Racing 92 et un stage en Espagne la semaine prochaine.
Le capitaine des Bleus et son habituelle doublure Paul Graou ont manqué la réception des Lyonnais samedi 30 mai en raison de soucis « musculaires » selon les mots de l’entraîneur de la défense Laurent Thuéry samedi.
VIDEO
« Ca n’est pas très grave mais suffisamment pour pas être complètement aptes ce week-end, on espère les retrouver le plus vite possible », expliquait Laurent Thuéry.
Ça fera un mois et demi sans jouer
En cas d’absence samedi 6 juin à l’Arena de Nanterre, Dupont aura passé près d’un mois et demi sans jouer au moment de disputer la demi-finale du championnat, programmée le 19 juin, sa dernière sortie remontant au 9 mai à Toulon. Dans un match sans enjeu comptable pour les Toulousains, le manager Ugo Mola pourrait de nouveau faire confiance au Japonais Naoto Saito comme n°9, alors que l’international italien Ange Capuozzo, de retour samedi après plus de trois mois d’absence peut également dépanner à ce poste.
Les triples champions de France en titre n’ont déploré aucun blessé lors de la dernière journée, mais devront faire sans le troisième ligne Léo Banos, opéré du dos en fin de semaine dernière et dont la saison est terminée.
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Fingers crossed he is back.