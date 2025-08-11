Antoine Dupont en rééducation, Toulouse reprend les entraînements

Triple champion de France en titre, le Stade Toulousain a repris lundi 11 août le chemin du centre d’entraînement pendant que le capitaine des Bleus Antoine Dupont, gravement touché au genou en mars dernier, y poursuit ses soins quotidiennement.

Un peu plus de six semaines après avoir décroché face à l’Union Bordeaux-Bègles un 24e titre de champion de France (39-33 a.p.), environ trente éléments, dont le centre (ou arrière) Teddy Thomas et le pilier Georges-Henri Colombe, tous deux arrivés en provenance de La Rochelle, ont fait leur rentrée sous une chaleur étouffante.

Manquaient à l’appel Pierre-Louis Barassi, Joshua Brennan et Paul Mallez, qui ont pris part à la tournée de l’équipe de France en Nouvelle-Zélande, ainsi que Blair Kinghorn, en tournée avec les Lions britanniques en Australie, et enfin Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares, qui vont débuter le Rugby Championship en fin de semaine avec l’Argentine. Kinghorn et les trois internationaux français sont attendus le 18 août.

In the lab 🥽🧪 Le travail se poursuit pour Antoine 💪 pic.twitter.com/5zVLIWneAy — Stade Toulousain (@StadeToulousain) July 30, 2025

Présent au centre d’entraînement, Antoine Dupont y poursuit de son côté ses soins quotidiens sous le regard attentif des équipes médicales du Stade Toulousain.

Le demi de mêlée, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier pendant le Tournoi des Six Nations, « piaffe d’impatience » selon une source proche du club, mais n’a pas encore eu le feu vert pour participer aux séances collectives.

Pour meubler sa préparation estivale, le Stade Toulousain disputera deux matchs amicaux : le 22 août, à Guingamp, contre Vannes (Pro D2) et le 28 août à Bayonne contre l’Aviron Bayonnais.

Le triple champion de France débutera la défense de son titre le week-end du 6 septembre à Clermont.

