Andy Farrell, prolongé avec l'Irlande jusqu'en 2031 : « je crois que le meilleur reste à venir »

Andy Farrell sera encore sur le banc irlandais en 2031. Vendredi 5 juin, l’Irish Rugby Football Union a officialisé la prolongation de son contrat, qui le lie à la sélection pour deux nouveaux cycles de Coupe du Monde de Rugby, soit Australie 2027 et USA 2031. À terme, le technicien aura passé douze ans à la tête de l’équipe nationale, sauf si l’accord est rompu d’ici là.
Arrivé en 2019, l’Anglais de 51 ans avait succédé au Néo-Zélandais Joe Schmidt, dont il était l’adjoint. L’été avait charrié son lot de rumeurs avec notamment un retour aux Saracens, son ancien club, qui était évoqué dans la presse, même si le club de Gallagher Premiership avait rapidement démenti. Farrell était sous contrat jusqu’au Mondial 2027 en Australie.
Un bilan déjà éloquent
L’ancien international anglais à XIII (à Wigan, sa ville d’origine et le club de Shaun Edwards) puis à XV (aux Saracens, ainsi que 8 sélections avec l’Angleterre) a remporté deux fois le Tournoi des Six Nations à la tête de l’Irlande, dont un Grand Chelem en 2023. Il a aussi guidé la prestigieuse sélection des Lions britanniques et irlandais en 2025 durant sa campagne victorieuse en Australie. Depuis sa prise de fonction, l’Irlande s’est installée dans le gratin mondial, avec une régularité rare à ce niveau (actuellement 3e équipe mondiale).
« Nous sommes ravis d’avoir sécurisé Andy jusqu’en 2031. C’est un entraîneur de classe mondiale et un leader exceptionnel qui a contribué à faire de l’Irlande l’une des équipes les plus captivantes et les plus constantes du monde », a déclaré le directeur général de la fédération irlandaise, Kevin Potts. « Son impact va bien au-delà de ce que l’on voit sur le terrain : il a insufflé un profond sentiment de fierté, de connexion, d’inspiration et de confiance à l’ensemble du rugby irlandais. Assurer son avenir sur le long terme est une étape positive alors que nous cherchons à nous imposer durablement sur la scène internationale. »
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Ce que dit la fédération
David Humphreys, directeur de la performance, a abondé dans le même sens : « La prolongation du contrat d’Andy est un investissement essentiel pour la réussite à long terme de l’équipe d’Irlande. Son leadership a permis d’établir une vision claire de la performance, avec des standards élevés et un environnement dans lequel joueurs et staff peuvent s’épanouir. Cela nous donne confiance pour continuer à développer notre groupe et renforcer nos systèmes de haute performance, en maintenant une cohérence du niveau de formation jusqu’à l’équipe senior. »
L’entraîneur, lui, regarde vers l’avenir : « Je suis fier de poursuivre ce chemin avec la fédération. C’est un privilège de travailler avec un groupe aussi talentueux et de représenter des supporters dont la passion nous inspire à chaque fois que nous entrons sur le terrain. Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est la solidité des filières de formation et la qualité des talents qui émergent. Il y a une vraie confiance dans le système à travers les provinces et les programmes de jeunes, et je crois que le meilleur reste à venir. »
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