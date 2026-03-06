Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
HSBC SVNS 2026
New York
Samedi
9h10
Samedi
11h40
Samedi
15h10
Dimanche
8h00
U20
Dimanche
10h15
U20
Dimanche
12h45
U20
TOP 14

Alfie Barbeary a préféré les Saracens à une opportunité en Top 14

Alfie Barbeary, joueur de Bath Rugby, célèbre pendant le match de l’Investec Champions Cup entre Bath Rugby et Edinburgh Rugby au stade The Recreation Ground, le 16 janvier 2026 à Bath, en Angleterre. (Photo de Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)

Alfie Barbeary ne rejoindra pas le Top 14. Alors que Bordeaux-Bègles, Toulon et La Rochelle avaient flairé l’occasion de s’offrir l’un des numéros 8 les plus destructeurs du moment, la piste française se referme brutalement avec sa signature avec les Saracens pour deux ans.

À 25 ans, le troisième-ligne de Bath a empilé 17 essais en 50 matchs et pesé lourd dans le triplé historique décroché par son club. Il était titulaire sur la finale de la Premiership face à Exeter et s’est invité en impact player lors des succès en Challenge Cup et en Premiership contre Lyon puis Leicester.

Pour le Top 14, c’est une fenêtre qui se referme. Bordeaux, qui misait sur la continuité de son projet tout en ajoutant une nouvelle arme de percussion, voit Barbeary filer à Londres pendant que Tom Willis fait le chemin inverse vers l’UBB.

Mais Barbeary voit une meilleure opportunité : rester dans le giron anglais pour ne pas compromettre ses chances de participer à la Coupe du Monde de Rugby en Australie en 2027. En optant pour les Saracens plutôt que pour le Top 14, il privilégie la sélection à l’expérience d’un championnat français qui lui tendait les bras.

Related

«On se change dans les couloirs» : ce vestiaire visiteurs de Murrayfield boudé par Galthié et d'autres avant lui

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a évoqué jeudi le contexte hostile de Murrayfield et son vestiaire visiteurs pas vraiment accueillant.

Read Now

ADVERTISEMENT

Créez votre compte de billetterie et débloquez dès maintenant l'accès à la prévente pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Ollivon en 8 contre l'Angleterre ? Une rareté sous l'ère Galthié

2

Clash Dupont-White : la nouvelle vidéo qui relativise

3

Il risque entre 4 semaines et 4 ans de suspension : la comparution de Jégou reportée

4

Fin de saison pour Depoortere : la tentation du joker pour l'UBB

5

La Géorgie perd 225 sélections d'un seul coup

6

Oscar Jégou convoqué : ce qui lui est reproché et ce qu'il risque

7

Le Crunch ou le crash : 11 candidats potentiels pour remplacer Steve Borthwick (au cas où)

8

Battu et chambré par l'Écosse : la mauvaise soirée d'Antoine Dupont

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Six Nations Super Saturday makes for ‘a gluttonous orgy of bog-eyed consumption’

The driving force behind the Championship finale recalls the sceptics and scheduling issues behind the 'triple bill' concept.

10
LONG READ

‘England could learn a great deal from French connection with fan base’

Les Bleus have only won two Six Nations titles under Fabien Galthié, but their appeal lies more in the image they project.

21
LONG READ

Why attack now outstrips defence in the 'chaos' of Six Nations rugby

In 2013, the Championship winning Welsh side conceded three tries during the tournament, so why in 2026 is it raining tries?

18

Comments on RugbyPass

j
je 7 minutes ago
‘England could learn a great deal from French connection with fan base’

I totally agree, did you see any of the content Dupont put out on his year off? It was class, now I appreciate one can argue he had the time to do it but at least get some of the current england bunch doing the grid walk at silverstone to cross pollenate fan bases. Ref TV rights to start with 6N can ban sunday games and take inspiration from the Thursday night success France had, how different would thurs/fri/sat rugby be? More mid game ads too.. like you say we’re not in a position of abundance so bring more money in when and where you can!

21 Go to comments
H
Hammer Head 16 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

Agreed.

However, perhaps you’re missing the point about engaging new fans?



...

15 Go to comments
B
Bazzallina 18 minutes ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Either way I stand by my statement hopefully Caleb Clarke stays fit next 2 years his speed and agility at that size is rare and every time he has been in black has caused problems for anyone and everyone, Tangitau is looking more real deal all the time too and has legit speed was up with all the flyers on the 7s circuit looks faster and obviously bigger now

10 Go to comments
H
Hammer Head 24 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

Fair

15 Go to comments
H
Hammer Head 24 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

At the very least 12 weeks. Three times longer.

15 Go to comments
H
Hammer Head 25 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

“Good disciplinary record”

15 Go to comments
D
DS 27 minutes ago
Wales' Six Nations campaign should have looked very different says LRZ

I only watched the highlights but it was great to see Wales hopefully on their way back upwards. Long may it last. It's also great to see most of the other teams, namely France, Ireland and Scotland, playing such fantastic rugby and shutting up (we hope) the Antipodeans - including that useless WR chairman, the Wally, Robinson, - with their continuous BS about trying to change union into an ersatz version of incredibly boring ‘five tackles, kick’ league. With the sort of rugby we saw on Saturday maybe a few of the thick Wallies might come over to union!

1 Go to comments
O
Otagoman II 57 minutes ago
Tomás Lavanini set for Highlanders debut against Crusaders

No, I don't argue when in ignorance.

6 Go to comments
D
DS 57 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

I bet Eben Etzebeth is really happy that this oke got off so lightly. Talk about one rule for the Boks and nobody else.

15 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White has the solution to fix 'sleeping giant' England's problems

Agreed. That would nullify England as a threat for a while.

10 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
'I’m pretty clear on what needs to be addressed and how we need to address it': Borthwick

Tidying up my cv as I write this.

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Ireland admit to 'a little bit of nerves' ahead of Scotland clash

Ah, but 2024 SB. They beat the Boks in 2024! Their crowning achievement.

The world rankings tell us all we need to know, logically, if we want to track inclines or declines…



...

9 Go to comments
S
SB 1 hour ago
What stood out to Western Force coach Simon Cron about Zac Lomax

Let’s see how quickly he makes his debut.

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
Ex-U20 star to debut as Blues rotate squad for Moana Pasifika

Blues by 30+. Moana sans Savea the whipping boys of the competition now.

1 Go to comments
J
JW 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Plus he has no international experience?

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Welcome back Finn, glad you have recovered well to get straight back into it. It was just yesterday for you when Rennie was announced as AB coach, yeah?

I wouldn’t say Tana is part of Rennie’s coaching group. I think he is rather a NZR selection for what they think the teams needs after the interviews they did with them last year.



...

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Oh right. I thought it was just typical South African fanboi’n of Will Jordan, you know, he is the only one they’ve seen who’s any good, you know? So he must be the only good 15 we got.

10 Go to comments
B
B 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Tana Umanga has played alongside some AB’s legends and as Captain in 21 tests Won 18, Lost 3…his 85.71% rating wasn't for playing “tiddlywinks”!!??..

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
'Breakdown brutality and counterattacking verve' - What Dave Rennie brings to the All Blacks

As I just replied to Derek Murray when he raised the question

1. Were the Crusaders playing the same sort of rugby that the ABs were asked to? And, if so, was it AB cattle or simply opponent quality that meant it didn’t work as well in the level up? And, if so again, what were the people who appointed him expecting?



...

189 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Well they need to improve there willingness alright, that is the sole reason Razor got sacked. Nothing to do with winning percentage, but just not looking good on or off (especially when it came to public relations/interviews) the field.

Certainly if the want to hit their peak again though, there are a lot of areas they need to increase knowledge.



...

10 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT