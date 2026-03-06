Alfie Barbeary a préféré les Saracens à une opportunité en Top 14

Alfie Barbeary ne rejoindra pas le Top 14. Alors que Bordeaux-Bègles, Toulon et La Rochelle avaient flairé l’occasion de s’offrir l’un des numéros 8 les plus destructeurs du moment, la piste française se referme brutalement avec sa signature avec les Saracens pour deux ans.

À 25 ans, le troisième-ligne de Bath a empilé 17 essais en 50 matchs et pesé lourd dans le triplé historique décroché par son club. Il était titulaire sur la finale de la Premiership face à Exeter et s’est invité en impact player lors des succès en Challenge Cup et en Premiership contre Lyon puis Leicester.

Pour le Top 14, c’est une fenêtre qui se referme. Bordeaux, qui misait sur la continuité de son projet tout en ajoutant une nouvelle arme de percussion, voit Barbeary filer à Londres pendant que Tom Willis fait le chemin inverse vers l’UBB.

Mais Barbeary voit une meilleure opportunité : rester dans le giron anglais pour ne pas compromettre ses chances de participer à la Coupe du Monde de Rugby en Australie en 2027. En optant pour les Saracens plutôt que pour le Top 14, il privilégie la sélection à l’expérience d’un championnat français qui lui tendait les bras.

