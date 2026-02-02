Six Nations : la France veut « apporter plus de suspense sur la défense adverse »

L’arrière du XV de France Thomas Ramos a estimé lundi 3 février que les Bleus devaient encore « améliorer leurs mouvements offensifs » pendant le Tournoi des Six Nations, qui commence jeudi 5, afin d’être moins prévisibles.

Sur les matchs de novembre, « ce qui est paradoxal, c’est qu’on est la meilleure attaque mais on a l’impression qu’on joue mal », a estimé le meilleur buteur de l’histoire du XV de France en conférence de presse, trois jours avant le choc contre l’Irlande au Stade de France (21h10).

« On marque beaucoup d’essais, la seule chose dont on a envie c’est de s’améliorer dans nos mouvements offensifs parce qu’on est persuadé qu’en marquant le nombre d’essais qu’on marque depuis un ou deux ans et en s’améliorant offensivement on arrivera à marquer encore plus et à déstabiliser encore plus les équipes », a-t-il justifié. « C’est sur ce point-là qu’on aimerait s’améliorer pendant le Tournoi. »

Les Bleus ont marqué treize essais en trois matchs en novembre, dont sept lors du dernier contre l’Australie (48-33), mais assez peu à la suite d’actions construites et en affichant en général des lacunes dans l’animation avec le ballon durant ces matchs, joués en l’absence du capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont.

« Pour essayer de corriger les petits détails de novembre, pour le Tournoi, on essaie de mettre un peu plus d’animation (…) de mouvements dans notre jeu pour apporter plus de suspense sur la défense adverse », a appuyé le centre Nicolas Depoortere.

Thomas Ramos est aussi revenu sur la victoire en Irlande la saison passée, décisive pour le titre du Tournoi. « Je pense que c’est une victoire qui a marqué aussi les esprits et qui a montré que ce groupe avait des ressources, du caractère. »

Notamment après la défaite contre l’Angleterre (26-25), deux rencontres plus tôt : « Quand on parle de jeu offensif, ce match en Angleterre, si on le joue dix fois, on le gagne neuf fois, en fait. Mais ce jour-là, on a oublié de marquer des essais, tout simplement. C’est dommage dans ce sport. »

