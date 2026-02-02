XV de France : la succession de Uini Atonio en pilier droit se précise

Le Clermontois Régis Montagne, titulaire lors des trois matchs du XV de France en novembre, et le Toulousain Dorian Aldegheri sont en ballottage pour occuper le poste de pilier droit contre l’Irlande jeudi 5 février au Stade de France en ouverture du Tournoi des Six Nations.

Les deux hommes se sont entraînés successivement dans le rôle de titulaire à ce poste dimanche, à quatre jours du match. Ils ont alterné en fonction des exercices au côté de Jean-Baptiste Gros et Julien Marchand, attendus pour débuter en première ligne.

« Il y a de la concurrence dans ce groupe. On l’a maintenue depuis le départ. Il y avait beaucoup de postes sur lesquels on a mis les joueurs en compétition. Le poste de pilier droit en fait partie », a expliqué l’entraîneur chargé de la touche et des tâches spécifiques Laurent Sempéré après l’entraînement ouvert au public, devant plusieurs centaines de supporters.

« Dorian est quand même excellent dans son travail en mêlée fermée. Régis progresse énormément dans ce secteur-là. On va aussi regarder la mobilité de chacun de nos piliers. Et la complémentarité avec le reste du huit de devant », a-t-il complété.

Le troisième ligne toulousain François Cros, arrêté quatre mois en début de saison en raison de douleurs à son genou, a écourté son entraînement. « Ça fait partie des rotations qui sont prévues dans la gestion de la charge [de travail] et de l’effectif », a assuré l’entraîneur chargé de la touche Laurent Sempéré. « Il n’y a aucun problème physique le concernant », a-t-il dit.

En son absence, la troisième ligne était occupée par Anthony Jelonch au centre, encadré par Lenni Nouchi et Oscar Jégou, en concurrence pour une place dans le XV de départ en cas de présence de François Cros. Il n’y a eu changement par rapport aux premiers entraînements dans les lignes arrière.

Équipe probable pour le premier match face à l’Irlande le 5 février au Stade de France (21 h 10) : Ramos – Attissogbe, Depoortere, Moefana, Bielle-Biarrey – (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) – Jégou (ou Nouchi), Jelonch, Cros – Guillard, Ollivon – Montagne (ou Aldegheri), Marchand, Gros.