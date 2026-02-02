XV de France : dernières hésitations avant la compo pour l'Irlande

Si les lignes arrières du XV de France sont installées pour l’ouverture du Tournoi des Six Nations contre l’Irlande jeudi 5 février (21h10), l’identité des huit joueurs du pack est plus ténébreuse à la veille de l’officialisation de la composition des Bleus attendue mardi 3 en fin de matinée.

Comme avant la venue de l’Afrique du Sud en novembre (défaite 32-17), le sélectionneur Fabien Galthié a choisi d’être plus cachottier que de coutume en organisant à huis clos lundi le dernier entraînement prévu avant l’annonce de la composition d’équipe.

Le match contre l’Irlande peut idéalement lancer les Bleus sur le chemin du Grand Chelem, seul résultat qui serait considéré comme une réussite cette année, ou faire de la compétition un long chemin de croix avant le dernier match, contre l’Angleterre, mi-mars, toujours au Stade de France.

« Ce qui a été important, en tout cas sur ces huit-neuf premiers jours passés ensemble, c’est de bien démarrer le Tournoi, de se donner aussi de la confiance », sans penser au Grand Chelem, a estimé l’arrière Thomas Ramos en conférence de presse lundi.

Comme la présence de l’arrière toulousain, la composition de la ligne de trois-quarts du XV de France ne fait guère de doutes : pour son retour après presque un an d’absence en bleu, le capitaine Antoine Dupont sera associé à Matthieu Jalibert dès le coup d’envoi. Depuis la Coupe du Monde de Rugby 2023, cela n’était arrivé qu’une fois, lors de la défaite en Angleterre (26-25) lors du Tournoi 2025.

Mais la pression sera surtout sur Jalibert, qui voudra réécrire son histoire contrariée avec le XV de France, dans le sillage d’une première partie de saison tonitruante avec Bordeaux-Bègles. Pour l’aider, il disposera de plusieurs équipiers de l’UBB, comme la paire de centres Yoram Moefana et Nicolas Depoortere ainsi que l’ailier Louis Bielle-Biarrey, avec qui la connexion fait des ravages en Top 14 et en Champions Cup.

À l’autre aile, sans Damian Penaud, pas retenu dans le groupe, c’est le Palois Théo Attissogbe qui sera aligné. À l’arrière, le meilleur marqueur du XV de France Thomas Ramos occupera naturellement sa place.

L’identité du pack est plus incertaine

Un premier doute concerne le poste de pilier droit, en souffrance depuis plusieurs années chez les Bleus. Et le vide est encore plus grand avec la brutale fin de carrière de la grande figure du poste, Uini Atonio, initialement appelé dans les 42 mais victime depuis d’un accident cardiaque pour lequel il est encore hospitalisé.

Le Clermontois Régis Montagne, titulaire lors des trois matchs de novembre, a été mis en ballottage dimanche avec le Toulousain Dorian Aldegheri, perçu comme offrant plus de garanties en mêlée. Jean-Baptiste Gros en pilier gauche et Julien Marchand au talon complèteront la première ligne.

En deuxième ligne, le Toulonnais Charles Ollivon, testé avec succès dans la cage en novembre, a pris de l’avance sur Hugo Auradou, en l’absence de Thibaud Flament. Il devrait être aligné avec Mickaël Guillard, qui a poussé Emmanuel Meafou sur le banc.

« L’équilibre d’équipe est vraiment important. Et notre seconde ligne est complémentaire de notre troisième ligne, comme elle l’est de la première ligne. (…) Les feuilles de début de match, bien évidemment, s’équilibrent. Mais les bancs s’équilibrent aussi. Et c’est tout un plaisir pour nous de jouer un petit peu avec ça », décrivait William Servat au début du rassemblement.

En troisième ligne, si Anthony Jelonch s’est toujours entraîné avec la chasuble numéro 8 avec les titulaires, l’identité de ceux qui l’encadreront est plus incertaine. François Cros est en pole position mais revient tout juste de blessure à un genou et a écourté son entraînement dimanche, même si le staff s’est voulu rassurant après coup.

Le Rochelais Oscar Jegou semble être le troisième homme pour compléter la ligne, même si le Montpelliérain Lenni Nouchi a fait forte impression ces derniers mois.

Équipe probable pour le premier match face à l’Irlande le 5 février au Stade de France (21h10) :

Ramos – Attissogbe, Depoortere, Moefana, Bielle-Biarrey – (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) – Jegou (ou Nouchi), Jelonch, Cros – Guillard, Ollivon – Montagne (ou Aldegheri), Marchand, Gros

Remplaçants : Lamothe, Neti, Aldegheri (ou Montagne), Auradou, Meafou, Nouchi (ou Jegou), Serin, Gourgues