« Il y avait une alerte » : Hugo Auradou quitte les Bleus avant l'Écosse

Le deuxième ligne palois Hugo Auradou est forfait pour la rencontre de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations contre l’Ecosse samedi 7 mars à Murrayfield, pour la préparation de laquelle il est remplacé par Cameron Woki de l’UBB, a annoncé la FFR lundi.

Convoqué vendredi dans le groupe des 42 joueurs appelés à préparer la rencontre contre le XV du Chardon, Auradou a joué contre Bordeaux-Bègles dimanche soir en match de clôture de la 18e journée du Top 14, remporté 39-17 par la Section paloise. Le joueur était sorti à la 63e minute de jeu.

« Il y avait une alerte », avait alors justifié le manager Sébastien Piqueronies. « On va passer les examens demain pour voir si on l’envoie avec le XV de France. Ça paraît pas méchant, donc pour moi, il est fort possible qu’il monte demain après-midi comme prévu, mais on va voir. On en a pris soin, vous avez remarqué, vu qu’on l’a fait sortir de suite. »

La nature de sa blessure n’a pas été précisée par la Fédération française de rugby dans son communiqué.

Hugo Auradou, 22 ans et 11 sélections, est donc remplacé par Cameron Woki, 27 ans et 32 sélections. Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles, qui joue aussi bien troisième que deuxième ligne, n’avait cependant pas été retenu sur la feuille de match pour la rencontre d’ouverture du Tournoi contre l’Irlande le 5 février au Stade de France (36-14), et il avait ensuite disparu des groupes des 42 convoqués pour les rencontres au pays de Galles (12-54) et contre l’Italie à Villeneuve-d’Ascq (33-8).

Sa dernière sélection sous le maillot bleu remonte au deuxième test match contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande en juillet dernier, match perdu 43-17 par les Bleus.

Le forfait de Hugo Auradou est le deuxième dans ce groupe des 42 prévu pour l’Ecosse, après celui du pilier droit bayonnais Tevita Tatafu annoncé dimanche.