Uini Atonio repasse enfin du côté du ballon

Après avoir rongé son frein pendant sa convalescence en intégrant provisoirement le staff du Stade Rochelais, le pilier droit international Uini Atonio (35 ans, 68 sélections), devrait retrouver le jeu pendant la Champions Cup. Peut-être même avec la réception de Leicester à Marcel-Deflandre ce samedi 6 décembre 2025.

Blessé six mois plus tôt à l’ischio-jambier, le Néo-Zélandais d’origine figurait déjà dans le groupe des 42 dévoilé par le club le 2 décembre, même si son retour était initialement annoncé fin décembre ou début janvier. Le lendemain, le coach Ronan O’Gara affichait sa confiance en conférence de presse.

« On a un très grand retour avec Uini Atonio », a-t-il confirmé. « C’est un “changeur” d’ambiance, un joueur emblématique pour son pays et pour son club. Donc on ne va pas manquer d’énergie cette semaine. Il n’y en a pas un autre comme lui dans le monde, il est exceptionnel.

« Même quand on est dans le dur, en tant qu’entraîneur, c’est une vraie joie de l’avoir au quotidien. C’est quelqu’un qui donne de l’énergie naturellement. C’est un homme exceptionnel. Mais par contre, ça va être dur pendant quelques matchs. C’est à moi, au staff et à lui de ne pas sous-estimer le fait que ce sera dur samedi. »

Comme pour le retour d’Antoine Dupont la semaine précédente, Uini Atonio pourrait débuter sur le banc avant de progressivement retrouver ses marques sur le terrain. D’abord avec le Stade Rochelais, puis le XV de France pour le Tournoi des Six Nations ?

Pendant deux semaines, le Top 14 laisse la place à une nouvelle édition de l’Investec Champions Cup d’où le Stade Rochelais a été éliminé en huitième de finale lors du dernier exercice. Et c’est face aux Tigers de Leicester que cette nouvelle édition se lance, une équipe qui n’a plus perdu depuis le 11 octobre dernier et qui se classe quatrième de Premiership. De son côté, le Stade Rochelais traverse une nouvelle phase compliquée avec trois revers de suite et une épée de Damoclès au dessus de la tête de son entraîneur après ses remarques sur l’arbitrage.