UBB 35-18 Toulouse, les réactions

Ange Capuozzo, ailier du Stade Toulousain (BeIn Sports)

« Bravo à eux. Il a manqué un peu de réalisme en zone de marque car on a des occasions mais la saison n’est pas terminée. J’espère qu’il nous reste deux mois pour aller chercher quelque chose.

« Même à cinq minutes de la fin, on y croyait encore, on a un groupe extraordinaire. On a un mois et demi pour prouver qu’on peut faire des grandes choses. »

Maxime Lucu, demi de mêlée de l’UBB (BeIn Sports)

« C’est un grand jour, je suis content pour le président et les supporters. On progresse, étape par étape, pas grand monde nous voyait gagner. On a voulu les jouer sans être timides.

« On l’a gagné dans le cœur et dans la tête. Contre Toulouse, à chaque fois qu’on a péché, c’était dans l’agressivité. »

Yannick Bru, entraîneur de l’UBB (BeIn Sports)

« C’est chouette de vivre ça, c’est mieux quand on gagne. C’est du haut niveau, c’est chouette le rugby comme ça. On savait que tout compterait. Quand tu joues Toulouse en phase finale, tout compte.

« On donne les huit premiers points et j’ai eu très peur. Malgré tout, je suis fier des gars. On savait qu’on avait des chances en se partageant bien le plan, en respectant le rôle de chacun. Je suis content de la façon dont les gars se sont passé le relais avec le banc qui a été performant.

« On a pris ce jaune qui a remis Toulouse en selle. Il y a eu des erreurs à l’intérieur de ce match. On a gagné, la journée a été magnifique et je suis content pour le rugby.

« On a senti ces quinze minutes dans le dernier tiers du match, on s’est dit qu’on ne tiendrait pas à faire que défendre. Mais les mecs ont refusé de perdre.

« Ce n’est qu’une étape, ce serait dommage de conclure sur une nouvelle frustration. »

Matthieu Jalibert, demi d’ouverture de l’UBB

Sur BeIn Sports

« Il n’y a pas encore de titre mais on a le droit d’être heureux. On félicite aussi les Toulousains. On a vu un beau match de rugby, aucune équipe n’a fermé le jeu. On est fiers mais il reste une étape. J’espère que l’issue sera bonne.

« On avait tendance à avoir quelques creux, mais on travaille ça mentalement. On essaie de gérer ces temps forts et faibles. De la 50e à la 65e, le rouleau-compresseur toulousain se mettait en place mais on a gagné la guerre des rucks et c’est primordial pour s’imposer contre ce genre d’équipe.

« Le momentum a basculé pour nous en début de deuxième mi-temps et ça leur a mis un coup derrière la tête. »

Sur France 2

« On est trop content devant notre public qui encore une fois est venu en nombre. Cela récompense toutes ces années où on a cravaché. On a souffert, on a eu des désillusions comme l’année dernière en finale. On se bat et on est toujours là.

« On connait la domination du Stade toulousain et je pense qu’on n’est pas loin. L’année dernière on avait pris une correction. Il leur manque des joueurs (mais) il fallait le faire et on l’a fait. On est très content pour le développement de ce groupe. »

Louis Bielle-Biarrey, ailier de l’UBB (BeIn Sports)

« Jouer ici à Bordeaux, en demi-finale de Champions Cup contre Toulouse et gagner avec la manière, c’est chouette. On n’a encore rien gagné, mais c’est beau.

« Le travail des leaders ces derniers temps était de gérer ces temps faibles. On ne s’est pas éparpillé, on l’a bien fait aujourd’hui.

« On voulait faire une grosse entame de deuxième période pour ne pas les laisser espérer. On prend ce carton jaune qui nous fait mal mais, à la fin, on ne prend qu’un essai. Dans des moments cruciaux, on a gratté de beaux ballons. C’est ça qui nous fait gagner. »

Julien Marchand, talonneur du Stade Toulousain (BeIn Sports)

« Il y a de la déception parce qu’on avait un gros public mais aussi pour nous. C’est difficile de dire ce qui a marché ou non. Bravo à Bordeaux, ils ont fait une sacrée partie et ont été meilleurs que nous. À nous de nous en servir car la saison n’est pas finie.

« On a senti qu’on pouvait revenir mais on n’a pas embrayé ou conservé le ballon. C’est comme ça, c’est le sport et Bordeaux a été meilleur que nous. Merci au public et aux supporters. »

Graphique d'évolution des points Bordeaux gagne +17 Temps passé en tête 76 Minutes passées en tête 2 95% % du match passés en tête 3% 62% Possession sur les 10 dernières minutes 38% 5 Points sur les 10 dernières minutes 0

Laurent Marti, président de l’UBB (BeIn Sports)

« Merci à tous les supporters, on a vécu un grand moment de rugby. C’est chouette d’avoir vu cette grande fête. Je salue le fair-play des Toulousains qui, malgré la défaite, sont venus nous féliciter. Maintenant, après la première finale de Top 14, première de Champions Cup. J’espère qu’elle tournera mieux.

« Ils ont été impressionnants. Dans la qualité, ça a été du très haut niveau, surtout dans l’engagement. Cela se joue mentalement et les joueurs m’ont époustouflé par leur engagement.

« Le rugby de haut niveau, ce n’est pas que le beau jeu, c’est la conquête et la défense, et le mental est capital. C’est un bras de fer, c’est à savoir qui va lâcher. Ils ont refusé de perdre.

« Quand tu bats Toulouse, tu es forcément fier. Ils avaient battu toutes les équipes françaises en Europe. C’est une grande fierté.

« On se méfie énormément de Northampton car ce qu’ils ont fait hier, ça m’a impressionné. C’est une équipe complète qui joue un rugby très offensif. »

Romain Ntamack, demi d’ouverture du Stade Toulousain (France 2)

« Ils sont hyper réalistes. À chaque fois qu’ils sont rentrés dans notre camp, ils ont marqué des essais ou des pénalités. C’est ça la différence aujourd’hui. Ils sont loin d’être au-dessus de nous aujourd’hui mais ils ont été beaucoup plus réalistes que nous.

« Il va falloir basculer car le championnat n’est pas fini. On va digérer cette déception. On va regarder ce qui n’a pas été et ce qui a été. Il y a des choses à ne pas jeter sur ce match.

« C’est toujours frustrant de s’arrêter en demi-finale de Champions Cup surtout après tous les efforts faits durant la compétition. Mais cela fait partie de notre sport. On ne peut pas gagner tous les ans. Il nous reste un objectif à atteindre et à défendre. On va se concentrer dessus maintenant. »

Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain

« On a beaucoup gagné ces derniers temps et on va peut-être se remettre en question parce qu’on s’est fait attraper, mais on va se regarder dans le miroir, c’est un peu la qualité de l’équipe et de ce groupe.

« Bravo à Bordeaux parce que c’est une équipe qui a su trouver des solutions dans ce match-là, ils ont en tout cas stratégiquement trouvé une parade pour nous contrer. Prendre cinq essais, on sait tous que c’est beaucoup trop pour exister à ce niveau-là de la compétition.

« Peut-être qu’on a laissé pas mal de jus dans la semaine, mais sincèrement, se chercher des excuses sur les absents au regard des joueurs qui étaient sur le terrain, c’est quand même malvenu parce qu’honnêtement, je n’ai pas la sensation qu’il y ait un joueur du Stade qui soit complètement passé à côté. »