Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
10 - 36
FT
U20
19 - 16
FT
U20
18 - 15
FT
48 - 7
FT
50 - 21
FT
U20
HSBC SVNS 2026
Perth
Jeudi
14h00
Vendredi
12h00
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
13h15
U20
Vendredi
13h45
U20
Vendredi
14h00
Six Nations

Tournoi des Six Nations : France - Irlande, le test géant du retour d’Antoine Dupont

Paris, France – 4 février 2026 : Antoine Dupont lors de l’entraînement du capitaine de l’équipe de France au Stade de France, à Paris. (Photo Brendan Moran / Sportsfile via Getty Images)

Onze mois après sa grave blessure contre l’Irlande, Antoine Dupont va retrouver le maillot bleu et le capitanat du XV de France face au même adversaire, ce jeudi soir au Stade de France (21h10), pour l’ouverture du Tournoi des Six Nations. « Le temps était un peu long », a reconnu le capitaine des Bleus après le dernier entraînement, impatient de renouer avec « tout ce qui fait le charme de ces joutes internationales ».

La blessure du maître d’œuvre toulousain n’avait pas empêché les Bleus de signer un succès de prestige à Dublin (42-27), puis de remporter le Tournoi dans la foulée l’année dernière. Mais son absence s’est fait cruellement sentir en novembre, où le jeu offensif des Français, malgré un nombre important d’essais marqués, n’a pas paru très inspiré.

ADVERTISEMENT

Antoine Dupont, un troisième retour en bleu face à l’Irlande

Le match contre l’Irlande est déjà son troisième « come-back » en Bleu. Le premier avait eu lieu en 2018, après une première rupture des ligaments croisés du genou droit, déjà contre le XV du Trèfle, déjà pendant le Tournoi. Le deuxième faisait suite à sa parenthèse avec l’équipe de France de rugby à 7 : champion olympique à Paris en 2024, Dupont avait retrouvé sa place en novembre de la même année. Un nouveau retour l’attend donc, encore face aux Irlandais, après une convalescence de neuf mois consécutive à sa rupture des ligaments croisés du genou droit survenue en mars 2025 à Dublin.

Rencontre
Six Nations
France
36 - 14
Temps complet
Ireland
Toutes les stats et les données

« Je me suis mis dans les meilleures conditions pour revenir, je n’ai jamais travaillé aussi dur de ma vie et aussi longtemps, ce n’était pas pour revenir en demi-teinte », soulignait fin décembre le demi de mêlée de 29 ans, au soir d’une prestation étincelante en Top 14 contre La Rochelle (60-14), avec deux essais à la clé.

Depuis, Dupont a rapidement confirmé avec le Stade Toulousain qu’il avait retrouvé un haut niveau, même s’il a peiné, comme l’ensemble du collectif toulousain, lorsque la route s’est élevée en Champions Cup, avec des défaites à Glasgow et chez les Saracens.

Des attentes immenses autour du capitaine du XV de France

Les attentes avec les Bleus sont donc immenses, même si, pour beaucoup, le seul juge de paix sera la Coupe du Monde de Rugby 2027, unique titre qui manque encore à son palmarès déjà considérable. « Antoine Dupont c’est un plus, ça c’est sûr. C’est plus dans beaucoup de domaines, mais ça demande aussi plus d’exigence. C’est aussi plus de travail collectif pour les joueurs autour de lui. C’est plus d’engagement demandé à l’équipe pour suivre son capitanat et ce qu’il va imposer à son équipe, ce qu’il va imposer aussi stratégiquement et en termes d’intensité à l’équipe adverse », a résumé le sélectionneur Fabien Galthié.

VIDEO
Le demi de mêlée français Antoine Dupont tient une conférence de presse après l’entraînement du capitaine, à la veille du match du Tournoi des six nations entre la France et l’Irlande, au Stade de France à Saint?Denis, près de Paris, le 4 février 2026. (Photo Julie Sebadelha / AFP via Getty Images)

Le premier test sera donc cette Irlande que les Français reçoivent pour ouvrir la défense de leur titre. Selon Antoine Dupont, la victoire sera « quasiment obligatoire ». « Ce serait prématuré de parler de bonus ou de Grand Chelem, on en est très loin aujourd’hui, mais commencer le tournoi avec un match à domicile, ça implique quasiment une victoire obligatoire, si on veut avoir de l’ambition dans ce tournoi », a assuré le joueur toulousain en conférence de presse au Stade de France, après le dernier entraînement.

Il insiste sur la nécessité « d’être maître de notre destin au maximum, de trouver des automatismes, des repères collectifs », car « c’est hyper important quand on construit sur une victoire ».

France – Irlande : une victoire “quasiment obligatoire” pour lancer le Tournoi

La difficulté de la tâche, elle, ne fait aucun doute à ses yeux. « Contre l’Irlande c’est toujours difficile, surtout pendant le Six Nations à la maison, (…) et nous savons qu’il faut jouer notre meilleur jeu si nous voulons gagner demain et commencer cette compétition de la bonne façon », a insisté le capitaine des Bleus.

Refusant d’avoir l’esprit « pollué » par sa blessure de l’an passé dans le Tournoi contre ce même adversaire, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant six mois, il a tenu à relativiser : « C’est vrai que quand on a retravaillé les images du match de l’année dernière, évidemment ça n’évoque pas que des bons souvenirs, mais comme je l’ai dit plusieurs fois, honnêtement c’était un accident de jeu qui aurait pu arriver sur n’importe quel match. C’est tombé que ce soit l’Irlande, mais ça n’a pas pollué ma préparation, j’ai juste envie de faire un gros match, et de commencer le tournoi avec une victoire ».

Charnière Dupont – Jalibert : tous les feux au vert pour l’ouvreur de l’UBB

Au-delà de son retour personnel, une autre question structure ce début de Tournoi : celle de son association avec Matthieu Jalibert à l’ouverture, en raison notamment de la blessure de son coéquipier toulousain Romain Ntamack. Les deux hommes n’avaient plus commencé ensemble en Bleu depuis la Coupe du Monde de Rugby 2023, à l’exception de la défaite en Angleterre lors du Tournoi 2025. Et la place prise, dans le jeu offensif du XV de France, par un Dupont à la base de nombreuses initiatives a parfois été perçue comme un frein pour les ouvreurs dits « créatifs », au premier rang desquels le numéro 10 de l’UBB, brillant offensivement par ses percées et ses coups de pied par-dessus la défense.

L’ouvreur français Matthieu Jalibert participe à l’entraînement du capitaine, à la veille du match du Tournoi des six nations entre la France et l’Irlande, au Stade de France à Saint?Denis, près de Paris, le 4 février 2026. (Photo Julie Sebadelha / AFP via Getty Images)

Interrogé sur son partenaire de la charnière, Dupont s’est pourtant montré résolument positif. « Ce n’est pas d’aujourd’hui que les 10 sont sous le feu des projecteurs, que ce soit en positif ou en négatif », a-t-il rappelé. « Après, aujourd’hui, je pense que Matthieu a la confiance de tout le monde, de ses partenaires, du staff, et même la vôtre, puisque tous les journalistes ont fait de la publicité pour dire qu’il devait commencer le Tournoi, vu la saison qu’il faisait avec Bordeaux ».

« Tous les feux sont au vert pour lui, on sait la qualité de joueur qu’il est capable d’avoir, et on espère qu’il apportera tout son potentiel, qu’il soit dans la même lignée de ce qu’il est capable de faire depuis le début de saison », avec Bordeaux-Bègles, a conclu le numéro 9 des Bleus.

ADVERTISEMENT

“Antoine Dupont, c’est un petit poisson insaisissable”

Quant à l’adversaire, les Irlandais savent parfaitement ce qui les attend. Ils espèrent surtout ne pas se faire « tourner en bourrique » jeudi soir par le demi de mêlée toulousain. « Antoine, il m’a eu plusieurs fois », a reconnu le capitaine irlandais Caelan Doris. « Je me rappelle d’un moment, en 2023 : je l’attendais d’un côté du ruck, et tout à coup il pivote, me contourne et s’en va battre trois autres défenseurs de l’autre côté. En fait, il est comme un de ces petits poissons que vous essayez de toucher mais qui s’échappent aussitôt, c’est vraiment ça ! Il constitue une véritable menace, il est le pouls de leur attaque et ça va être un énorme défi pour nous. »

Sous les projecteurs du Stade de France, ce retour-là ne sera donc pas un retour comme les autres. Pour Dupont, il s’agit à la fois de refermer définitivement la parenthèse de sa blessure et de relancer une dynamique collective, avec l’objectif de « commencer la compétition de la bonne façon » et de rester en position d’« être maître de notre destin » dans un Tournoi où la marge d’erreur, surtout à domicile, est réduite au minimum.

Related

Le retour de Dupont en bleu n'enchante pas les Irlandais : « Il est clair qu'il pose une sérieuse menace »

Le demi de mêlée irlandais Jameson Gibson-Park avoue craindre énormément Antoine Dupont, de retour en sélection onze mois après sa grave blessure au genou.

Read Now

Six Nations picks

Anticipez le parcours de votre équipe vers le titre du Tournoi des Six Nations grâce à notre jeu de pronos !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Le projet de Régis Sonnes pour relancer le rugby féminin en Espagne

2

Hollie Davidson, pionnière de l'arbitrage féminin, bientôt en Top 14 ?

3

Le système à deux ouvreurs a vocation à perdurer assure Arlettaz

4

Pete Samu : sa nouvelle vie après « l'expérience formidable » à l'UBB

5

Classement mondial : l’Irlande retombe à son rang le plus bas depuis quatre ans

6

En Irlande aussi, le débat du numéro 10 fait rage

7

Pourquoi la victoire sur l'Écosse est historique pour l'Italie

8

Six Nations 2026 : la leçon française qui renverse le classement World Rugby

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Why thriving Mickael Guillard is viewed as a future France captain

Athletic forward who broke through as a back-row excelled in a player-of-the-match display at lock against Ireland

LONG READ

The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

As the importance of the kicking game grows, England and France look to be ahead of the curve while Ireland may fall stagnant.

117
LONG READ

Mick Cleary: 'England approach Murrayfield with relish, no matter what awaits them.'

Steve Borthwick's England swatted aside a listless Welsh side knowing stiffer challenges lie ahead with Murrayfield looming

1

Comments on RugbyPass

J
JW 9 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

It’s a poorer quality video that one but Dingwall is doing what I’m saying should happen. He turns and is looking right at Ford with his back to the tackle.

That proves it’s not required, as does you’re last clip where the pass technique is done to a tee how the ‘coaches’ manual says should, yet it a) is too hard to execute, and b) is still easily read for the defender to drift as you describe.



...

117 Go to comments
O
Oldscrum 11 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Some good points but I’m afraid that the changes made to more emphasis on defence in Leinster (Nienaber) has changed the game for Ireland. The team is majority Leinster players, they have responded to their losses at club level by changing their tactics and with Ireland there is now obvious confusion between the old and the new. The loss of Mike Catt from the attack coach role has been a big blow also. Many players approaching end days also. Lots of work for Farrell but it will be painful.

10 Go to comments
J
JW 22 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Not allowing tap backs. The defending jumper can’t use the tactic as he’s not really going to have people behind him and it is with the momentum of the kick so hard to deaden the ball like the attacking guy can do.

Simply make them have to catch it. Same application as catching intercepts, if yuo’re not in possession you must grab the ball back to regain it (team in possession has more freedom, like make unrealistic attempts to catch a pass than would be penalized if a defender attempted).



...

117 Go to comments
N
NB 29 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Well you’ve seen the playing load for guys like Russell, Itoje and Beirne in Lions years. They must be literally playing from memory right now.😧

117 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

It’s the ultimate pinnacle for the players and the one that stands out for them at the end of their careers but the training load of those tours is brutal (and only getting harder).

The 6 weeks rest period is a drop in the ocean and it’s very hard to make it through that next full season, especially for the forwards.



...

117 Go to comments
M
Matt Perry 38 minutes ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Replace Leinster with Saracens and you could be talking about 2021 England under Eddie Jones.

10 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Watch the third clip JW. Dingwall and Ford pass when the defender in front of them is committed to the tackle, that is what creates the space for Tom Roebuck. It’s there in black and white.

117 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Lions are effectively added to the existing calendar. There is no scaling back of the 6N or club comps to allow for them. So it’s the players’ bodies and minds which bear the brunt.

117 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I think this touches a nerve in the convo Miz. Ire have been very successful in recent years playing off a modest professional base, and it has engendered a lot of antagonism with the likes of NZ and SA.

I don’t see them sinking as fast as they have risen and some seem to be hoping, but they are at a crossoads moment where they need to do something definite to stay in the top echelon.



...

117 Go to comments
J
JW 50 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Haha then what, more AFL with a ballup of the rugby ball to restart play!?!

While it is a nice idea you are going to have to find some way to apply who made contact, otherwise its nofould, just play on?



...

117 Go to comments
N
NB 51 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Mutual respect maybe, but contenders for the same title can never be friends…

117 Go to comments
N
NB 52 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind



Do they know how this was allowed to happen and what they have to do to never let this happen again?

The key to understanding rugby life in Wales is that they never allow themselves to agree on what has really happened. If you cannot do that, how can you ever act on your understanding?



...

117 Go to comments
P
PMcD 54 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I’d agree with that. It needs another round of thought to address the contact issue.

117 Go to comments
N
NB 58 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

France with Shaun Edwards in their coaching group have always kicked the most in the comp, typically around 31 times per game with a higher % of long kicks. That number will prob rise to the high thirties or even the early forties by the end of this 6N.

117 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

It did feel like it for about 30 mins of that game. 🤣

117 Go to comments
N
NB 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Spoken like a true Aussie!😁

117 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

No he doesn’t. Watch the rugby, it has no affect. The article shows how it’s easy to get into position and move with the pass, this is how the All Blacks snuffed out Ireland in the WC.

It’s over coaching. Great to do if you’re good enough, sure, but isn’t what should be required.



...

117 Go to comments
N
NB 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Yep IIRC they were at Munster together under Rassie?

117 Go to comments
N
NB 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

The only other coach I know of who can coach blitz is Shaun Edwards, and if anything Shaun has moved in the other direction in recent times.

117 Go to comments
N
NB 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

You can see it with the Leinster forwards like Doris and McCarthy. At Leinster they have the licence to amke seond and third efforts at BD time, with Ireland they do not - because the priority is to keep bodies in the line...

117 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT