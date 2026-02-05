Tournoi des Six Nations : France - Irlande, le test géant du retour d’Antoine Dupont

Onze mois après sa grave blessure contre l’Irlande, Antoine Dupont va retrouver le maillot bleu et le capitanat du XV de France face au même adversaire, ce jeudi soir au Stade de France (21h10), pour l’ouverture du Tournoi des Six Nations. « Le temps était un peu long », a reconnu le capitaine des Bleus après le dernier entraînement, impatient de renouer avec « tout ce qui fait le charme de ces joutes internationales ».

La blessure du maître d’œuvre toulousain n’avait pas empêché les Bleus de signer un succès de prestige à Dublin (42-27), puis de remporter le Tournoi dans la foulée l’année dernière. Mais son absence s’est fait cruellement sentir en novembre, où le jeu offensif des Français, malgré un nombre important d’essais marqués, n’a pas paru très inspiré.

Antoine Dupont, un troisième retour en bleu face à l’Irlande

Le match contre l’Irlande est déjà son troisième « come-back » en Bleu. Le premier avait eu lieu en 2018, après une première rupture des ligaments croisés du genou droit, déjà contre le XV du Trèfle, déjà pendant le Tournoi. Le deuxième faisait suite à sa parenthèse avec l’équipe de France de rugby à 7 : champion olympique à Paris en 2024, Dupont avait retrouvé sa place en novembre de la même année. Un nouveau retour l’attend donc, encore face aux Irlandais, après une convalescence de neuf mois consécutive à sa rupture des ligaments croisés du genou droit survenue en mars 2025 à Dublin.

« Je me suis mis dans les meilleures conditions pour revenir, je n’ai jamais travaillé aussi dur de ma vie et aussi longtemps, ce n’était pas pour revenir en demi-teinte », soulignait fin décembre le demi de mêlée de 29 ans, au soir d’une prestation étincelante en Top 14 contre La Rochelle (60-14), avec deux essais à la clé.

Depuis, Dupont a rapidement confirmé avec le Stade Toulousain qu’il avait retrouvé un haut niveau, même s’il a peiné, comme l’ensemble du collectif toulousain, lorsque la route s’est élevée en Champions Cup, avec des défaites à Glasgow et chez les Saracens.

Des attentes immenses autour du capitaine du XV de France

Les attentes avec les Bleus sont donc immenses, même si, pour beaucoup, le seul juge de paix sera la Coupe du Monde de Rugby 2027, unique titre qui manque encore à son palmarès déjà considérable. « Antoine Dupont c’est un plus, ça c’est sûr. C’est plus dans beaucoup de domaines, mais ça demande aussi plus d’exigence. C’est aussi plus de travail collectif pour les joueurs autour de lui. C’est plus d’engagement demandé à l’équipe pour suivre son capitanat et ce qu’il va imposer à son équipe, ce qu’il va imposer aussi stratégiquement et en termes d’intensité à l’équipe adverse », a résumé le sélectionneur Fabien Galthié.

Le demi de mêlée français Antoine Dupont tient une conférence de presse après l’entraînement du capitaine, à la veille du match du Tournoi des six nations entre la France et l’Irlande, au Stade de France à Saint?Denis, près de Paris, le 4 février 2026. (Photo Julie Sebadelha / AFP via Getty Images)

Le premier test sera donc cette Irlande que les Français reçoivent pour ouvrir la défense de leur titre. Selon Antoine Dupont, la victoire sera « quasiment obligatoire ». « Ce serait prématuré de parler de bonus ou de Grand Chelem, on en est très loin aujourd’hui, mais commencer le tournoi avec un match à domicile, ça implique quasiment une victoire obligatoire, si on veut avoir de l’ambition dans ce tournoi », a assuré le joueur toulousain en conférence de presse au Stade de France, après le dernier entraînement.

Il insiste sur la nécessité « d’être maître de notre destin au maximum, de trouver des automatismes, des repères collectifs », car « c’est hyper important quand on construit sur une victoire ».

France – Irlande : une victoire “quasiment obligatoire” pour lancer le Tournoi

La difficulté de la tâche, elle, ne fait aucun doute à ses yeux. « Contre l’Irlande c’est toujours difficile, surtout pendant le Six Nations à la maison, (…) et nous savons qu’il faut jouer notre meilleur jeu si nous voulons gagner demain et commencer cette compétition de la bonne façon », a insisté le capitaine des Bleus.

Refusant d’avoir l’esprit « pollué » par sa blessure de l’an passé dans le Tournoi contre ce même adversaire, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant six mois, il a tenu à relativiser : « C’est vrai que quand on a retravaillé les images du match de l’année dernière, évidemment ça n’évoque pas que des bons souvenirs, mais comme je l’ai dit plusieurs fois, honnêtement c’était un accident de jeu qui aurait pu arriver sur n’importe quel match. C’est tombé que ce soit l’Irlande, mais ça n’a pas pollué ma préparation, j’ai juste envie de faire un gros match, et de commencer le tournoi avec une victoire ».

Charnière Dupont – Jalibert : tous les feux au vert pour l’ouvreur de l’UBB

Au-delà de son retour personnel, une autre question structure ce début de Tournoi : celle de son association avec Matthieu Jalibert à l’ouverture, en raison notamment de la blessure de son coéquipier toulousain Romain Ntamack. Les deux hommes n’avaient plus commencé ensemble en Bleu depuis la Coupe du Monde de Rugby 2023, à l’exception de la défaite en Angleterre lors du Tournoi 2025. Et la place prise, dans le jeu offensif du XV de France, par un Dupont à la base de nombreuses initiatives a parfois été perçue comme un frein pour les ouvreurs dits « créatifs », au premier rang desquels le numéro 10 de l’UBB, brillant offensivement par ses percées et ses coups de pied par-dessus la défense.

L’ouvreur français Matthieu Jalibert participe à l’entraînement du capitaine, à la veille du match du Tournoi des six nations entre la France et l’Irlande, au Stade de France à Saint?Denis, près de Paris, le 4 février 2026. (Photo Julie Sebadelha / AFP via Getty Images)

Interrogé sur son partenaire de la charnière, Dupont s’est pourtant montré résolument positif. « Ce n’est pas d’aujourd’hui que les 10 sont sous le feu des projecteurs, que ce soit en positif ou en négatif », a-t-il rappelé. « Après, aujourd’hui, je pense que Matthieu a la confiance de tout le monde, de ses partenaires, du staff, et même la vôtre, puisque tous les journalistes ont fait de la publicité pour dire qu’il devait commencer le Tournoi, vu la saison qu’il faisait avec Bordeaux ».

« Tous les feux sont au vert pour lui, on sait la qualité de joueur qu’il est capable d’avoir, et on espère qu’il apportera tout son potentiel, qu’il soit dans la même lignée de ce qu’il est capable de faire depuis le début de saison », avec Bordeaux-Bègles, a conclu le numéro 9 des Bleus.

“Antoine Dupont, c’est un petit poisson insaisissable”

Quant à l’adversaire, les Irlandais savent parfaitement ce qui les attend. Ils espèrent surtout ne pas se faire « tourner en bourrique » jeudi soir par le demi de mêlée toulousain. « Antoine, il m’a eu plusieurs fois », a reconnu le capitaine irlandais Caelan Doris. « Je me rappelle d’un moment, en 2023 : je l’attendais d’un côté du ruck, et tout à coup il pivote, me contourne et s’en va battre trois autres défenseurs de l’autre côté. En fait, il est comme un de ces petits poissons que vous essayez de toucher mais qui s’échappent aussitôt, c’est vraiment ça ! Il constitue une véritable menace, il est le pouls de leur attaque et ça va être un énorme défi pour nous. »

Sous les projecteurs du Stade de France, ce retour-là ne sera donc pas un retour comme les autres. Pour Dupont, il s’agit à la fois de refermer définitivement la parenthèse de sa blessure et de relancer une dynamique collective, avec l’objectif de « commencer la compétition de la bonne façon » et de rester en position d’« être maître de notre destin » dans un Tournoi où la marge d’erreur, surtout à domicile, est réduite au minimum.