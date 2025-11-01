Toulousain jusqu'au bout, une évidence pour Antoine Dupont : « Je ne me voyais jouer ailleurs »

Il ne pouvait en être autrement. C’est en résumé la pensée d’Antoine Dupont au moment de justifier, au micro de Canal+ après un classique Stade toulousain – Stade française remporté par son équipe (29-17), pourquoi il venait de s’engager jusqu’en 2031 avec le triple champion de France en titre.

« Je ne me voyais pas jouer ailleurs. Je me suis déjà posé la question beaucoup de fois et à chaque fois que j’arrivais en fin de contrat et la réponse venait assez facilement. On est toute une génération qui a été marqué par ce club. »

Dupont le premier, lui qui était fan de l’institution haut-garonnaise depuis sa plus tendre enfance passée dans le Gers voisin. Aussi, son cœur a palpité lorsque qu’il est entré sur la pelouse d’Ernest-Wallon samedi pour venir parapher son nouveau bail, acclamé par le peuple toulousain.

“Je ne me voyais pas jouer ailleurs.” 🎙️ Antoine Dupont revient sur sa prolongation avec Toulouse ✍️#STSFP pic.twitter.com/ZjOleaGMk3 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 1, 2025

« Me dire que je vais peut-être finir ma carrière ici est quelque chose de fort »

« C’était très chargé en émotion, confirme t-il. Le club avait à cœur de marquer ce moment, de faire quelque chose de différent comme ils savent le faire. J’ai eu la chance de vivre ce moment et c’était très fort pour moi. De me dire que je vais peut-être finir ma carrière ici est quelque chose de fort. »

En 2031, année de Coupe du monde aux États-Unis, Dupont ira en effet sur ses 35 ans. En terminera-t-il alors avec sa riche carrière. Peut-être, à moins qu’une proposition venue de l’étranger ne lui fasse changer son fusil d’épaule.

« Si un jour il y a une opportunité, je sais que le club sera à mon écoute et saura coconstruire avec moi ce projet. »

En attendant, le Stade toulousain peut se targuer d’avoir sécurisé pour les six prochaines années le meilleur demi de mêlée de la planète. Un solide argument pour attirer dans la Ville rose d’autres pépites désireuses de jouer avec le GOAT dans les années à venir.