Toulon sérieux, Bordeaux avec trop de pression

« On avait besoin de nous retrouver. Je suis content de la victoire et de la construction de notre match. Même si on a fait un beau cadeau au début, on a dominé les débats par la suite », se satisfaisait le manager du RCT Pierre Mignoni.

« C’est dommage de ne pas aller chercher ce point de bonus offensif, mais j’ai vu des progrès. On avait besoin de faire un match comme ça. On sait qu’on a encore beaucoup d’imperfections, beaucoup de choses à faire. Il nous reste un match avant de jouer la phase finale et il faut poursuivre dans ces progrès.

« Je suis déçu pour les joueurs qui ne se payent pas par rapport aux efforts qu’ils ont faits. Les cartouches, on les avait aussi avant, on le sait, c’est comme ça. On va se préparer à un match très difficile à Bayonne. On va être attendus. C’est un bon test pour voir si on continue nos progrès et si on a du caractère. Ça va être un match de très haut niveau avant, certainement, de disputer un quart de finale. Certainement. »

De leur côté, même les Bordelais étaient au final satisfait, malgré la défaite.

« L’objectif était double pour nous : éviter un désastre et que Toulon prenne cinq points, et éviter les blessures. On voulait essayer de rester deuxièmes pour maîtriser notre destin. On n’avait pas envie que les résultats de la dernière journée ne dépendent pas que de nous. C’est chose faite », affirmait le manager de l’UBB, Yannick Bru.

« Beaucoup de joueurs impliqués le week-end dernier ont réussi à se mobiliser et à mettre de l’énergie dans ce match, mais on est conscient que notre match a été pollué par trop d’erreurs techniques. On s’est quand même très peu préparés. Les joueurs ont apprécié le titre comme il fallait. On a vu aujourd’hui qu’il y avait beaucoup de fatigue et de maladresse. »

Un seul regret, peut-être, pour le technicien : le manque de justesse de ses joueurs. « Techniquement, on aurait pu faire mieux, mais en termes de comportement, je n’ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs », confirme-t-il avait d’avancer une explication rationnelle.

« Quand tu es trop fatigué et que tu as bu trop de bières, souvent le cerveau n’est plus efficace et les erreurs techniques s’expliquent par le manque d’énergie », sourit-il. « Maintenant, on revient aux affaires sérieuses avec une semaine normale. Ce sera la dernière à Chaban-Delmas et on vise clairement cette deuxième place. On a l’obligation de livrer une grosse prestation contre Vannes. Toute autre chose ne serait pas acceptable. »