« Si on arrive à les canaliser un peu d’entrée… » : l’UBB prépare son déplacement à Perpignan

L’Union Bordeaux-Bègles, troisième du Top 14 et dans une mauvaise passe après deux défaites sur les trois derniers matchs, se rend à Perpignan samedi soir avec sa charnière internationale Maxime Lucu – Matthieu Jalibert aux commandes.

Lucu, remplaçant à Rome avec les Bleus, et Jalibert, écarté après le match contre l’Angleterre, ne faisaient pas partie des joueurs protégés cette semaine. Ensemble, ils n’ont pas encore perdu cette saison. Leur dernier revers en phase régulière ? C’était justement à Perpignan, le 1er juin dernier (30-37).

« L’année dernière on y est allé, on s’est fait rouler dessus, on a pris 40 points. On a été dominés dans le combat tout le match », se souvient Thibault Giroud, le manager de la performance de l’UBB. Mais lors du match aller le 12 octobre, les Bordelais s’étaient largement rattrapés en passant plus de 60 points (66-12). Depuis, l’UBB a quitté la tête du classement provisoire au profit du Stade Toulousain et du RCT.

« Cette fin de championnat, pour être dans le Top 2 ça va être très dur parce que Toulon est en forme, Toulouse on sait où ils sont, et nous, on n’a pas le droit de se louper sur les matchs qu’on peut et qu’on doit gagner », assène Giroud.

« On a perdu deux matchs d’affilée, donc forcément, ça nous met un peu dans le dur. La semaine dernière, on n’a pas fait une grosse perf non plus, tout le monde en est conscient. Du coup, la semaine a été studieuse, et on verra ce que ça donne », confie l’arrière Romain Buros qui sera titularisé pour la 13e fois cette saison (en 14 matchs).

Privée de Bielle-Biarrey et Penaud, toujours à Marcoussis, l’UBB titularisera Arthur Retière et Jon Echegaray sur les ailes. Ce dernier, arrière de formation, avait marqué les esprits pour sa première en Top 14 à Bayonne avec un essai et une passe décisive.

Devant, Jonny Gray, titulaire avec l’Écosse contre l’Angleterre le week-end dernier, formera la seconde ligne avec Cyril Cazeaux, tandis que Guido Petti glissera en troisième ligne. À noter aussi la première apparition de Tiaan Jacobs, l’ancien Biarrot.

« Cette fois, ils vont encore être portés par leur public et cette euphorie dès le début du match. Si on arrive à les canaliser un peu d’entrée et prendre un peu le pas de suite, ça peut nous donner un avantage. Mais on sait qu’ils vont se battre jusqu’au bout, ils ne lâcheront rien », estime le deuxième-ligne Cyril Cazeaux.

Entre les absences liées au XV de France et les blessés, l’UBB devra tenir encore un peu. Lachlan Swinton doit être opéré du genou après le match contre l’ASM. Romain Gardrat (genou) et Carlü Sadie (cervicales) sont passés sur la table d’opération cette semaine, tandis que Perchaud (épaule), Coleman (cuisse), Aouad (genou), Uberti (main), Tatafu (cheville) et Matiu (cheville) se trouvent toujours en soin.

