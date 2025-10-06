La furie de Mola après la furia de Bayonne : « tu prends le bus, tu fermes ta g*** et tu te mets à bosser »

Après la furia de Bayonne, la furie d’Ugo Mola. Le manager du Stade Toulousain ne s’est pas caché pour montrer tour à tour sa frustration et sa colère froide après la défaite de son équipe 40-26 à Jean-Dauger, en clôture de la cinquième journée de Top 14 dimanche 5 octobre.

« J’ai l’habitude de penser que quand tu prends 40 points, tu prends le bus, tu fermes ta g*** et tu te mets à bosser lundi », a-t-il lâché à la fin de la conférence de presse d’après-match.

Face au champion de France, les Basques ont confirmé leur incroyable série à domicile, portée à quinze victoires consécutives dans leur forteresse. Menés 21-26 à vingt minutes de la fin, ils ont renversé le match grâce à une fin de partie éclatante, pleine d’intensité et de maîtrise. L’ambiance dans les tribunes, électrique, a accompagné ce succès qui restera une référence pour le groupe de Grégory Patat.

Le choc a tenu toutes ses promesses avec une première période très disputée, marquée par un score de parité à la pause (16-16). Toulouse, bien entré dans son match, a trouvé la faille grâce à un essai acrobatique de Mathis Lebel, avant de subir la réponse immédiate du capitaine bayonnais Arthur Iturria. La botte précise de Joris Segonds a permis aux siens de rester au contact, tandis que les Toulousains manquaient de justesse dans leurs finitions, entre fautes de main et coups de pied manqués de Romain Ntamack.

En seconde période, le carton jaune infligé à Manu Tuilagi a offert un moment de répit aux visiteurs, qui ont repris l’avantage grâce à George-Henri Colombe. Mais la réaction bayonnaise a été foudroyante. Portés par la ferveur du public, Capilla, Tiberghien et Spring ont inversé la tendance dans les dix dernières minutes, inscrivant trois essais coup sur coup. Cette victoire renforce encore un peu plus la réputation de l’Aviron Bayonnais, devenu l’une des places fortes les plus redoutées du championnat.

« Il faut qu’on retrouve une forme de lien entre nous, un vrai collectif. Même si, sur les basiques, on est quand même suffisamment corrects pour être dans le match jusqu’à la 65e, 68e minute, après on craque trop facilement », analysait en conférence de presse Ugo Mola. « Ces dix, douze dernières minutes, elles sont quand même problématiques. On sait d’où on vient, on sait ce qu’il nous reste à faire. Et deux déplacements comme ça, je crois que ça ne nous était pas arrivé depuis très, très longtemps de prendre autant de points. Donc oui, forcément, il faut qu’on se remette dans la peau d’une équipe qui a besoin de montrer un peu plus de caractère.

« On encaisse des essais beaucoup trop simples et, avec l’euphorie aidée par l’environnement assez incroyable ici, ça devient compliqué. On n’a pas réussi à endiguer, en prenant trois essais en dix minutes. Le Top 14 n’a jamais été aussi dense. »

Avec deux défaites en cinq matchs, Toulouse (14 points) pointe à la 5e place du classement provisoire, alors que Bayonne s’est adjugé la première avec 16 points)

« Toulouse a des équipes A, B ou C tellement compétitive. L’équipe a répondu présent. Et franchement à Jean-Dauger, il y a un 16e homme. C’était énorme, tout le monde s’est déployé à 200 %. C’est cool car avec Toulouse, ce n’est jamais fini car jusqu’à la 80e, ça tape fort, on a maintenu nos standards d’intensité », relevait le troisième-ligne de Bayonne Esteban Capilla.