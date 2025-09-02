Thomas Lombard (Stade français) : « On est tombé de haut »
Le Stade français, après une saison où tout le club « n’a pas été au rendez-vous » doit viser en 2026 les phases finales du Top 14, qu’a déjà connu « 90% » de l’effectif, selon le directeur général Thomas Lombard.
« Cette équipe à 90% a été capable de se qualifier pour les phases finales de ce championnat, elle doit être capable de faire la même chose » cette saison, a dit Thomas Lombard au cours d’un entretien avec l’AFP et le Parisien.
Après avoir terminé quatrième de la saison régulière en 2023, puis deuxième en 2024, le club parisien a fini 12e en 2025, assurant son maintien lors de la dernière journée.
« On est tombé de haut. Après, on a analysé et déterminé un certain nombre de causes. On n’a pas été au rendez-vous et quand je dis on, ce n’est pas que les joueurs, c’est moi, c’est le staff (…) On a tiré les leçons de tout ça » a assuré le directeur général.
« Beaucoup nous voient plutôt en bas, à nous de montrer qu’on est capable de mieux. »
« Beaucoup nous voient plutôt en bas, à nous de montrer qu’on est capable de mieux. Je me rappelle aussi que l’année dernière, un certain nombre avait pronostiqué que Bayonne jouerait le match de barrage » de relégation alors que le club a finalement atteint les demi-finales, battu par le futur champion Toulouse, souligne-t-il aussi.
« Après, le championnat est de plus en plus relevé, le championnat est extrêmement homogène à la fois en termes financiers mais aussi de recrutement de joueurs. Tous les effectifs sont forts », nuance-t-il.
Le Stade français ouvre le Top 14 samedi (13h00) à domicile contre le promu Montauban.
