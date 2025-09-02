Moefana (UBB) forfait pour les tests d'automne

Le centre international de Bordeaux-Bègles Yoram Moefana, sorti l’épaule droite luxée jeudi 28 août en match de préparation contre Montauban, va subir une opération qui va l’éloigner des terrains pendant trois mois, a-t-on appris mardi auprès du club girondin.

ADVERTISEMENT

Moefana, qui avait espéré le soir de sa blessure que « les ligaments (de son épaule) ne soient pas touchés » avait-il dit à l’AFP, a passé des examens médicaux qui ont révélé une blessure sérieuse nécessitant une opération et trois mois d’arrêt.

Le Futunien de 25 ans (36 sélections) ne pourra pas postuler à la Tournée d’automne des Bleus.

Bordeaux Stade Rochelais Toutes les stats et les données

Cette absence, « préjudiciable » selon son manager Yannick Bru, intervient alors que ses remplaçants habituels, le Sud-Africain Rohan Janse Van Rensburg (adducteurs) et Pablo Uberti (épaule), sont également blessés.

Interrogé sur la possibilité de prendre un joker médical au poste de centre, le président girondin Laurent Marti a déclaré à l’AFP : « pas pour l’instant ».

En plus de Moefana, le deuxième match de préparation de l’UBB face au promu montalbanais a été fatal au demi de mêlée Maxime Lucu, opéré vendredi d’une rupture d’un tendon du pouce et indisponible deux mois.