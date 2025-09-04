Top 14 : l’USAP, s’ancrer durablement parmi l’élite
USAP – Union Sportive Arlequins Perpignan : fiche club
Création : 1902
Stade : Aimé-Giral (moyenne 2024-2025 : 13.875 spectateurs)
Président : François Rivière
Budget : 25 millions d’euros
Staff technique
- Franck Azéma (manager)
- David Marty (entraîneur principal)
- Mathieu Cidre (avants)
- Nicolas Mas (avants)
- Gérald Bastide (défense)
- Jacques-Louis Potgieter (jeu au pied).
Palmarès
Champion de France 1914, 1921, 1925, 1938, 1944, 1955, 2009
Champion de France de Pro D2 2018, 2021
Challenge Yves-du-Manoir 1935, 1955, 1994
Saison 2024-2025
- Top 14 : 13e, maintien assuré grâce à l’access-match gagné à Grenoble (13-11)
- Challenge Cup : éliminé en huitièmes par le Racing 92 (24-18)
Le contexte
- Sauvé de justesse pour la troisième fois en quatre ans via l’access-match, Perpignan aborde une cinquième saison consécutive en Top 14. Le club catalan a inauguré un nouveau centre d’entraînement et s’est renforcé en profondeur, surtout en troisième ligne, avec une densité rare à ce poste. L’arrivée dans le staff de Nicolas Mas, légende locale, incarne le retour aux racines et la volonté de stabiliser la mêlée.
Le joueur à suivre
- Jamie Ritchie. Recrue phare de l’intersaison, l’international écossais (60 sélections) arrive d’Édimbourg avec un contrat jusqu’en 2027. À 28 ans, son expérience, son leadership et ses qualités défensives doivent permettre à l’USAP de franchir un cap. « C’est le plus gros transfert de ma carrière », a reconnu le président François Rivière.
L’objectif
- Un maintien plus tranquille. L’USAP veut éviter le couperet de l’access-match et viser, si possible, un Top 8 synonyme de Coupe d’Europe. « Faire mieux que ce qu’on a fait », résume le manager Franck Azéma, qui veut capitaliser sur une équipe enfin stabilisée.
Le chiffre
- 18. Aimé-Giral est plein depuis 18 matchs consécutifs. Avec 9.000 abonnés et une ferveur unique, l’enceinte catalane reste l’un des bastions les plus bouillants du Top 14.
Arrivées
Mahamadou Diaby (UBB), Sama Malolo (Moana Pasifika), Mattéo Le Corvec (Toulon), Duncan Paia’aua (Toulon), Jordan Petaia (AUS/NFL), Jamie Ritchie (SCO/Édimbourg), Tristan Tedder (Racing 92), Peceli Yato (Clermont).
Départs
Lucas Bachelier (Narbonne), Jean-Pascal Barraque (Nice), Antoine Bouthier (Périgueux), Alan Brazo (retraite), Ali Crossdale (fin de contrat), Valentin Delpy (Colomiers), Sadek Deghmache (Provence), Louis Dupichot (Agen), So’otala Fa’aso’o (Trévise), Vakhtang Jintcharadze (Montauban), Tristan Labouteley (Grenoble), Apisai Naqavelu (Narbonne), Marvin Orie (Bulls), Alessandro Ortombina (Zèbre).
Effectif 2025
- Arrières-ailiers : Allan, Dubois, Forner, Granell, Joseph, Tedder, Toganiyadrava, Veredamu
- Centres : Buliruarua, De la Fuente, Duguivalu, Paia’aua, Petaia, Poulet
- Demi d’ouverture : Aucagne, Kretchmann, McIntyre
- Demi de mêlée : Aprasidze, Ecochard, Hall
- Troisièmes lignes : Della Schiava, Diaby, Dvali, Le Corvec, Oviedo, Ritchie, Sobela, Velarte, Yato
- Deuxièmes lignes : Chinarro, Hicks, Tanguy, Tuilagi, Van Tonder, Warion
- Piliers : Beria, Boyer-Gallardo, Brookes, Cecccarelli, Devaux, Fakatika, Roelofse, Tetrasvili
- Talonneurs : Lam, Lotrian, Malolo, Montgaillard, Ruiz
Équipe-type probable
Tedder (ou Allan) – Veredamu, Duguivalu, De la Fuente, Joseph – (o) McIntyre, (m) Ecochard – Ritchie, Oviedo, Velarte – Tuilagi, Van Tonder – Brookes, Ruiz, Beria.
