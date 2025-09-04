Top 14 : l’USAP, s’ancrer durablement parmi l’élite

USAP – Union Sportive Arlequins Perpignan : fiche club

Création : 1902

Stade : Aimé-Giral (moyenne 2024-2025 : 13.875 spectateurs)

Président : François Rivière

Budget : 25 millions d’euros

Staff technique

Franck Azéma (manager)

David Marty (entraîneur principal)

Mathieu Cidre (avants)

Nicolas Mas (avants)

Gérald Bastide (défense)

Jacques-Louis Potgieter (jeu au pied).

Palmarès

Champion de France 1914, 1921, 1925, 1938, 1944, 1955, 2009

Champion de France de Pro D2 2018, 2021

Challenge Yves-du-Manoir 1935, 1955, 1994

Saison 2024-2025

Top 14 : 13e, maintien assuré grâce à l’access-match gagné à Grenoble (13-11)

: 13e, maintien assuré grâce à l’access-match gagné à Grenoble (13-11) Challenge Cup : éliminé en huitièmes par le Racing 92 (24-18)

Le contexte

Sauvé de justesse pour la troisième fois en quatre ans via l’access-match, Perpignan aborde une cinquième saison consécutive en Top 14. Le club catalan a inauguré un nouveau centre d’entraînement et s’est renforcé en profondeur, surtout en troisième ligne, avec une densité rare à ce poste. L’arrivée dans le staff de Nicolas Mas, légende locale, incarne le retour aux racines et la volonté de stabiliser la mêlée.

Le joueur à suivre

Jamie Ritchie. Recrue phare de l’intersaison, l’international écossais (60 sélections) arrive d’Édimbourg avec un contrat jusqu’en 2027. À 28 ans, son expérience, son leadership et ses qualités défensives doivent permettre à l’USAP de franchir un cap. « C’est le plus gros transfert de ma carrière », a reconnu le président François Rivière.

L’objectif

Un maintien plus tranquille. L’USAP veut éviter le couperet de l’access-match et viser, si possible, un Top 8 synonyme de Coupe d’Europe. « Faire mieux que ce qu’on a fait », résume le manager Franck Azéma, qui veut capitaliser sur une équipe enfin stabilisée.

Le chiffre

18. Aimé-Giral est plein depuis 18 matchs consécutifs. Avec 9.000 abonnés et une ferveur unique, l’enceinte catalane reste l’un des bastions les plus bouillants du Top 14.

Arrivées

Mahamadou Diaby (UBB), Sama Malolo (Moana Pasifika), Mattéo Le Corvec (Toulon), Duncan Paia’aua (Toulon), Jordan Petaia (AUS/NFL), Jamie Ritchie (SCO/Édimbourg), Tristan Tedder (Racing 92), Peceli Yato (Clermont).

Départs

Lucas Bachelier (Narbonne), Jean-Pascal Barraque (Nice), Antoine Bouthier (Périgueux), Alan Brazo (retraite), Ali Crossdale (fin de contrat), Valentin Delpy (Colomiers), Sadek Deghmache (Provence), Louis Dupichot (Agen), So’otala Fa’aso’o (Trévise), Vakhtang Jintcharadze (Montauban), Tristan Labouteley (Grenoble), Apisai Naqavelu (Narbonne), Marvin Orie (Bulls), Alessandro Ortombina (Zèbre).

Effectif 2025

Arrières-ailiers : Allan, Dubois, Forner, Granell, Joseph, Tedder, Toganiyadrava, Veredamu

: Allan, Dubois, Forner, Granell, Joseph, Tedder, Toganiyadrava, Veredamu Centres : Buliruarua, De la Fuente, Duguivalu, Paia’aua, Petaia, Poulet

: Buliruarua, De la Fuente, Duguivalu, Paia’aua, Petaia, Poulet Demi d’ouverture : Aucagne, Kretchmann, McIntyre

: Aucagne, Kretchmann, McIntyre Demi de mêlée : Aprasidze, Ecochard, Hall

: Aprasidze, Ecochard, Hall Troisièmes lignes : Della Schiava, Diaby, Dvali, Le Corvec, Oviedo, Ritchie, Sobela, Velarte, Yato

: Della Schiava, Diaby, Dvali, Le Corvec, Oviedo, Ritchie, Sobela, Velarte, Yato Deuxièmes lignes : Chinarro, Hicks, Tanguy, Tuilagi, Van Tonder, Warion

: Chinarro, Hicks, Tanguy, Tuilagi, Van Tonder, Warion Piliers : Beria, Boyer-Gallardo, Brookes, Cecccarelli, Devaux, Fakatika, Roelofse, Tetrasvili

: Beria, Boyer-Gallardo, Brookes, Cecccarelli, Devaux, Fakatika, Roelofse, Tetrasvili Talonneurs : Lam, Lotrian, Malolo, Montgaillard, Ruiz

Équipe-type probable

Tedder (ou Allan) – Veredamu, Duguivalu, De la Fuente, Joseph – (o) McIntyre, (m) Ecochard – Ritchie, Oviedo, Velarte – Tuilagi, Van Tonder – Brookes, Ruiz, Beria.

