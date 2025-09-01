Top 14 : La Rochelle en quête de rebond

Stade Rochelais : fiche club

Création : 1898

Stade : Marcel-Deflandre (moyenne spectateurs 2024-2025 : 16 700)

Président : Vincent Merling

Budget : 38,2 M€ (source club)

Palmarès : Champions Cup 2022, 2023 ; Coupe de la Ligue 2002, 2003

Staff technique

Ronan O’Gara (IRL) : manager

Romain Carmignani : défense

Sébastien Boboul : attaque

Donnacha Ryan (IRL) : avants

Rémi Talès : trois-quarts

Uini Atonio : mêlée

Sean Dougall (IRL) : attitudes au contact

Romain Sazy : stratégie et intégration des Espoirs

Stephan Du Toit (RSA) : préparation physique

Saison 2024-2025

Top 14 : 7e place, qualification Champions Cup

: 7e place, qualification Champions Cup Champions Cup : éliminé en 8es de finale par le Munster (24-25)

Contexte

La Rochelle sort d’une saison éprouvante, marquée par neuf matchs sans victoire entre janvier et avril. Résultat : une élimination cruelle face au Munster à Deflandre en Champions Cup et une 7e place en Top 14, synonyme d’absence des phases finales pour la première fois sous Ronan O’Gara.

Pour relancer un effectif vieillissant et un jeu offensif jugé trop stérile, le club a frappé fort sur le marché des transferts, avec Nolann Le Garrec (demi de mêlée international) et Davit Niniashvili (arrière polyvalent géorgien). Côté avants, stabilité et continuité avec l’intégration d’Uini Atonio dans le staff de la mêlée.

Joueur à suivre

Nolann Le Garrec. L’ex-demi de mêlée du Racing 92 (107 matchs, 31 essais) débarque à 23 ans avec l’ambition de redynamiser l’attaque rochelaise, orpheline de Tawera Kerr-Barlow parti au Stade Français. Son duo avec Antoine Hastoy, déjà testé en Bleu lors de la tournée en Nouvelle-Zélande, sera scruté de près.

Objectif

« Ils sont les mêmes depuis quelques saisons : gagner des titres. On ne se le cache pas », déclarait Pierre Bourgarit.

Le chiffre

22 ans et 3 mois : l’âge moyen des quatre recrues estivales (Le Garrec, Niniashvili, Lagivala, Pacome). Un pari jeunesse, après la prolongation de dix trentenaires depuis 2024.

Transferts 2024-2025

Effectif 2025

Arrières/Ailiers : Bollengier, Bosmorin, Leyds (RSA), Niniashvili (GEO), Nowell (ENG), Pacome, Vunivalu (AUS)

Centres : Danty, Daunivucu, Favre, Lagivala (FIJ), Seuteni (SAM)

Ouvreurs : Hastoy, West (NZL)

Demi de mêlée : Berjon, Le Garrec

Troisièmes lignes : Alldritt, Andjisseramatchi, Botia (FIJ), Pa. Boudehent, Cancoriet, Haddad, Jegou, Richer

Deuxièmes lignes : Dillane (IRL), Douglas (AUS), Huchet, Kante-Samba, Lavault, Skelton (AUS)

Piliers : Atonio, Kaddouri, Kuntelia (GEO), Penverne, Sclavi (ARG), Sorin, Wardi

Talonneurs : Bourgarit, Garault, Latu (AUS), Lespiaucq-Brettes, Sutidze (GEO)

Équipe-type probable

Niniashvili – Nowell, Seuteni, Favre, Leyds – (o) Hastoy, (m) Le Garrec – Jegou, Alldritt, Pa. Boudehent – Skelton, Lavault – Kuntelia, Bourgarit, Wardi