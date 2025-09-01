Top 14 : La Rochelle en quête de rebond
Stade Rochelais : fiche club
Création : 1898
Stade : Marcel-Deflandre (moyenne spectateurs 2024-2025 : 16 700)
Président : Vincent Merling
Budget : 38,2 M€ (source club)
Palmarès : Champions Cup 2022, 2023 ; Coupe de la Ligue 2002, 2003
Staff technique
- Ronan O’Gara (IRL) : manager
- Romain Carmignani : défense
- Sébastien Boboul : attaque
- Donnacha Ryan (IRL) : avants
- Rémi Talès : trois-quarts
- Uini Atonio : mêlée
- Sean Dougall (IRL) : attitudes au contact
- Romain Sazy : stratégie et intégration des Espoirs
- Stephan Du Toit (RSA) : préparation physique
Saison 2024-2025
- Top 14 : 7e place, qualification Champions Cup
- Champions Cup : éliminé en 8es de finale par le Munster (24-25)
Contexte
La Rochelle sort d’une saison éprouvante, marquée par neuf matchs sans victoire entre janvier et avril. Résultat : une élimination cruelle face au Munster à Deflandre en Champions Cup et une 7e place en Top 14, synonyme d’absence des phases finales pour la première fois sous Ronan O’Gara.
Pour relancer un effectif vieillissant et un jeu offensif jugé trop stérile, le club a frappé fort sur le marché des transferts, avec Nolann Le Garrec (demi de mêlée international) et Davit Niniashvili (arrière polyvalent géorgien). Côté avants, stabilité et continuité avec l’intégration d’Uini Atonio dans le staff de la mêlée.
Joueur à suivre
- Nolann Le Garrec. L’ex-demi de mêlée du Racing 92 (107 matchs, 31 essais) débarque à 23 ans avec l’ambition de redynamiser l’attaque rochelaise, orpheline de Tawera Kerr-Barlow parti au Stade Français. Son duo avec Antoine Hastoy, déjà testé en Bleu lors de la tournée en Nouvelle-Zélande, sera scruté de près.
Objectif
- « Ils sont les mêmes depuis quelques saisons : gagner des titres. On ne se le cache pas », déclarait Pierre Bourgarit.
Le chiffre
- 22 ans et 3 mois : l’âge moyen des quatre recrues estivales (Le Garrec, Niniashvili, Lagivala, Pacome). Un pari jeunesse, après la prolongation de dix trentenaires depuis 2024.
Transferts 2024-2025
- Arrivées : Nolann Le Garrec (Racing 92), Davit Niniashvili (Lyon), Semi Lagivala (Mont-de-Marsan, Pro D2), Ugo Pacome (Colomiers, Pro D2)
Départs : Thierry Paiva (Stade Français), Georges-Henri Colombe (Toulouse), Tawera Kerr-Barlow (Stade Français), Teddy Thomas (Toulouse), Brice Dulin (retraite)
Effectif 2025
Arrières/Ailiers : Bollengier, Bosmorin, Leyds (RSA), Niniashvili (GEO), Nowell (ENG), Pacome, Vunivalu (AUS)
Centres : Danty, Daunivucu, Favre, Lagivala (FIJ), Seuteni (SAM)
Ouvreurs : Hastoy, West (NZL)
Demi de mêlée : Berjon, Le Garrec
Troisièmes lignes : Alldritt, Andjisseramatchi, Botia (FIJ), Pa. Boudehent, Cancoriet, Haddad, Jegou, Richer
Deuxièmes lignes : Dillane (IRL), Douglas (AUS), Huchet, Kante-Samba, Lavault, Skelton (AUS)
Piliers : Atonio, Kaddouri, Kuntelia (GEO), Penverne, Sclavi (ARG), Sorin, Wardi
Talonneurs : Bourgarit, Garault, Latu (AUS), Lespiaucq-Brettes, Sutidze (GEO)
Équipe-type probable
Niniashvili – Nowell, Seuteni, Favre, Leyds – (o) Hastoy, (m) Le Garrec – Jegou, Alldritt, Pa. Boudehent – Skelton, Lavault – Kuntelia, Bourgarit, Wardi