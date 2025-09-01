Top 14 : Clermont vise un retour au sommet
ASM Clermont Auvergne : fiche club
Création : 1911
Stade : Marcel-Michelin (moyenne spectateurs 2024-2025 : 17 837)
Président : Jean-Claude Pats
Budget : 36,2 M€
Palmarès : Champion de France (2010, 2017), Challenge Cup (1999, 2007, 2019), Challenge Yves-du-Manoir (1936, 1976, 1986), Coupe de la Ligue (2001)
Staff technique
- Christophe Urios : entraîneur principal
- Aurélien Rougerie : responsable du recrutement
- Julien Laïrle : avants et défense
- Koula Tukino : skills et collisions
- Frédéric Charrier : lignes arrières et attaque
- Alexandre Castola : mêlée
- Ange-François Costella : performance
- Mourad Abed : préparation physique
Saison 2024-2025
- Top 14 : 5e place, battu par Bayonne en barrage (20-3)
- Champions Cup : éliminé en 8es de finale par Northampton (46-24)
Contexte
Sous l’impulsion de Christophe Urios, Clermont a retrouvé les phases finales après une période difficile. Le club a misé sur un recrutement ciblé, privilégiant des jeunes talents de Pro D2, tout en prolongeant des cadres comme Baptiste Jauneau. L’ASM a toutefois perdu son capitaine Fritz Lee, l’ouvreur Benjamin Urdapilleta (retraite) et Alexandre Fischer parti à Bayonne.
Joueur à suivre
- Harry Plummer (NZL), 27 ans. L’ancien ouvreur des Auckland Blues arrive auréolé d’un titre en Super Rugby (2024), le premier de la franchise depuis 2003. Une sélection avec les All Blacks et un profil complet : jeu au pied puissant, vision claire et expérience du très haut niveau. Il succède à Urdapilleta pour mener l’attaque clermontoise et porter l’ambition européenne du club.
Objectif
- Le top 6 en Top 14 et un parcours en Champions Cup. Comme le rappelle Christophe Urios : « Il n’y a qu’un seul objectif important : être une équipe qui se respecte à chaque match. »
Le chiffre
- 93 %. C’est le taux de remplissage du Marcel-Michelin en 2024-2025, avec huit guichets fermés consécutifs. La Yellow Army reste l’une des plus fidèles de France, galvanisée par les progrès sportifs et l’expérience stade modernisée.
Transferts 2024-2025
Arrivées : Giorgi Dzmanashvili (Biarritz, retour de prêt), Alivereti Loaloa (Nevers), Pio Muarua (Grenoble), Harry Plummer (Auckland Blues), Tevita Ratuva (Brive), Selevasio Tolofua (Toulon), Lucas Zamora (Soyaux-Angoulême), Tom Raffy (Brive, prêt)
Départs : Mathys Belaubre (Nevers, prêt), Anthony Belleau (Northampton), Jules Bousquet (Nevers), Thomas Duchêne (Vannes, prêt), Alexandre Fischer (Bayonne), Théo Giral (Colomiers), Fritz Lee (retraite), Samuel M’Foudi (Céret), Oskar Rixen (Nevers), Enzo Sanga (retraite), Benjamin Urdapilleta (retraite), Peceli Yato (Perpignan)
Effectif 2025
Arrières/Ailiers : Delguy (ARG), Fall, Hamdaoui, Jurand, Newsome (AUS), Raka, Tauzin
Centres : Darricarrère, Fouyssac, Moala (TON), Loaloa (FIJ), Simone
Ouvreurs : Plummer (NZL), Raffy
Demi de mêlée : Bézy, Jauneau, Zamora
Troisièmes lignes : Dessaigne, Hemery, Kremer (ARG), Sowakula (NZL), Tixeront, Muarua (FIJ), Tolofua
Deuxièmes lignes : Ceyte, Lanen, Ratuva (FIJ), Simmons (AUS)
Talonneurs : Fainga’a (AUS), Fourcade, Massa
Piliers : Akhaladze, Alaalatoa, Dzmanashvili (GEO), Falgoux, Lotrian, Montagne, Ojovan (MDA)
Équipe-type probable
Newsome – Delguy – Simone – Moala – Raka – (o) Plummer – (m) Jauneau – Sowakula – Tixeront – Kremer – Lanen – Simmons – Ojovan – Fainga’a – Falgoux
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !