Top 14 : Clermont vise un retour au sommet

ASM Clermont Auvergne : fiche club

Création : 1911

Stade : Marcel-Michelin (moyenne spectateurs 2024-2025 : 17 837)

Président : Jean-Claude Pats

Budget : 36,2 M€

Palmarès : Champion de France (2010, 2017), Challenge Cup (1999, 2007, 2019), Challenge Yves-du-Manoir (1936, 1976, 1986), Coupe de la Ligue (2001)

Staff technique

Christophe Urios : entraîneur principal

Aurélien Rougerie : responsable du recrutement

Julien Laïrle : avants et défense

Koula Tukino : skills et collisions

Frédéric Charrier : lignes arrières et attaque

Alexandre Castola : mêlée

Ange-François Costella : performance

Mourad Abed : préparation physique

Saison 2024-2025

Top 14 : 5e place, battu par Bayonne en barrage (20-3)

: 5e place, battu par Bayonne en barrage (20-3) Champions Cup : éliminé en 8es de finale par Northampton (46-24)

Contexte

Sous l’impulsion de Christophe Urios, Clermont a retrouvé les phases finales après une période difficile. Le club a misé sur un recrutement ciblé, privilégiant des jeunes talents de Pro D2, tout en prolongeant des cadres comme Baptiste Jauneau. L’ASM a toutefois perdu son capitaine Fritz Lee, l’ouvreur Benjamin Urdapilleta (retraite) et Alexandre Fischer parti à Bayonne.

Joueur à suivre

Harry Plummer (NZL), 27 ans. L’ancien ouvreur des Auckland Blues arrive auréolé d’un titre en Super Rugby (2024), le premier de la franchise depuis 2003. Une sélection avec les All Blacks et un profil complet : jeu au pied puissant, vision claire et expérience du très haut niveau. Il succède à Urdapilleta pour mener l’attaque clermontoise et porter l’ambition européenne du club.

Objectif

Le top 6 en Top 14 et un parcours en Champions Cup. Comme le rappelle Christophe Urios : « Il n’y a qu’un seul objectif important : être une équipe qui se respecte à chaque match. »

Le chiffre

93 %. C’est le taux de remplissage du Marcel-Michelin en 2024-2025, avec huit guichets fermés consécutifs. La Yellow Army reste l’une des plus fidèles de France, galvanisée par les progrès sportifs et l’expérience stade modernisée.

Transferts 2024-2025

Arrivées : Giorgi Dzmanashvili (Biarritz, retour de prêt), Alivereti Loaloa (Nevers), Pio Muarua (Grenoble), Harry Plummer (Auckland Blues), Tevita Ratuva (Brive), Selevasio Tolofua (Toulon), Lucas Zamora (Soyaux-Angoulême), Tom Raffy (Brive, prêt)

Départs : Mathys Belaubre (Nevers, prêt), Anthony Belleau (Northampton), Jules Bousquet (Nevers), Thomas Duchêne (Vannes, prêt), Alexandre Fischer (Bayonne), Théo Giral (Colomiers), Fritz Lee (retraite), Samuel M’Foudi (Céret), Oskar Rixen (Nevers), Enzo Sanga (retraite), Benjamin Urdapilleta (retraite), Peceli Yato (Perpignan)

Effectif 2025

Arrières/Ailiers : Delguy (ARG), Fall, Hamdaoui, Jurand, Newsome (AUS), Raka, Tauzin

Centres : Darricarrère, Fouyssac, Moala (TON), Loaloa (FIJ), Simone

Ouvreurs : Plummer (NZL), Raffy

Demi de mêlée : Bézy, Jauneau, Zamora

Troisièmes lignes : Dessaigne, Hemery, Kremer (ARG), Sowakula (NZL), Tixeront, Muarua (FIJ), Tolofua

Deuxièmes lignes : Ceyte, Lanen, Ratuva (FIJ), Simmons (AUS)

Talonneurs : Fainga’a (AUS), Fourcade, Massa

Piliers : Akhaladze, Alaalatoa, Dzmanashvili (GEO), Falgoux, Lotrian, Montagne, Ojovan (MDA)

Équipe-type probable

Newsome – Delguy – Simone – Moala – Raka – (o) Plummer – (m) Jauneau – Sowakula – Tixeront – Kremer – Lanen – Simmons – Ojovan – Fainga’a – Falgoux

