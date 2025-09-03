Top 14 : le Castres Olympique veut sortir du ventre mou
Castres Olympique : fiche club
Nom du club : Castres Olympique
Création : 1906
Stade : Pierre-Fabre (moyenne de spectateurs 2024-2025 : 10.700)
Président : Pierre-Yves Revol
Budget : 25,8 millions d’euros
Staff technique
- Xavier Sadourny (manager)
- Julien Tastet (entraîneur des avants)
- Julien Dumora (entraîneur des trois-quarts)
- Yannick Caballero (responsable de la touche)
- Steven Setephano (NZL, défense)
- Karena Wihongi (NZL, mêlée)
Palmarès
- Championnat de France : 1949, 1950, 1993, 2013, 2018
- Coupe de France : 1948
Saison 2024-2025
- Top 14 : 6e, battu en barrage par Toulon (52-23)
- Champions Cup : éliminé en quarts de finale par Northampton (51-16)
Le contexte
Le CO sort d’une saison contrastée, marquée par des moments forts mais aussi par une tragédie : le décès brutal du centre fidjien Josaia Raisuqe, survenu en mai. Malgré ce drame, les Castrais ont su rester unis et boucler une saison solide. Sixièmes du Top 14 et quarts de finalistes européens pour la première fois depuis plus de vingt ans, ils ont retrouvé une place parmi les grands. Avec la prise en main de Xavier Sadourny en janvier, l’équipe a affiché une régularité encourageante.
Le joueur à suivre
- Louis Le Brun (ouvreur, 23 ans). Auteur de sa meilleure saison sous le maillot tarnais, il a gagné en assurance et en efficacité face aux perches, tout en affichant une belle activité défensive. Avec la retraite de Julien Dumora, il est appelé à prendre encore plus de responsabilités et pourrait devenir le véritable stratège du CO.
L’objectif
- Le club vise à confirmer sa présence dans les phases finales. « Forcément, quand tu te qualifies sur les deux compétitions, tu as envie d’y regoûter », confiait Xavier Sadourny. L’ambition est claire : rivaliser avec les meilleures équipes et prolonger l’élan né de la campagne européenne.
Le chiffre
- 4. Comme le nombre de recrues seulement pour cette intersaison. Castres mise sur la stabilité d’un groupe jeune et prometteur. « C’était une volonté de continuité parce que le groupe est performant. Le fait d’être stable permet de travailler plus facilement sur les acquis », souligne Sadourny.
Arrivées
Teddy Durand (Oyonnax/Pro D2), Vuate Karawalevu (FIJ/Fijian Drua), Veresa Ramototabua (FIJ/Oyonnax), Adam Vargas (Valence-Romans/Pro D2).
Départs
Julien Dumora (retraite), Gaëtan Barlot (Bordeaux-Bègles), Yann Peysson (Brive), Wayan De Benedittis (Vannes), Antoine Zeghdar (rugby à VII), Luka Matkava (fin de contrat), Izaiha Moore-Aiono (fin de contrat), Osea Waqaninavatu (Tarbes).
Effectif 2025
- Arrières-ailiers : Ambadiang, Baget, Chabouni, Hulleu, Palis, Vargas, Karawalevu
- Centres : Botitu, Cocagi, Goodhue, Séguret
- Demis : Le Brun, Popelin (o) ; Arata, Fernandez, Doubrère (m)
- Troisièmes lignes : Ardron, Babillot, Cope, Delaporte, Papali’i, Ramototabua, Meka, Tukino
- Deuxièmes lignes : Ducat, Jedrasiak, Maravat, Nakarawa, Staniforth, Vanverberghe
- Talonneurs : Colonna, Durand, Zarantonello
- Piliers : Azar, Chilachava, Collier, Corato, Guerois-Galisson, Tichit, Walcker
L’équipe-type probable
Chabouni – Palis, Goodhue, Botitu, Baget – (o) Le Brun, (m) Arata – Ardron, Papali’i, Babillot – Vanverberghe, Ducat – Collier, Zarantonello, Walcker
