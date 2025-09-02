Top 14 : Bayonne veut confirmer son exploit

Aviron Bayonnais : fiche club

Création : 1904

Stade : Jean-Dauger (moyenne spectateurs 2024-2025 : 13 500)

Président : Philippe Tayeb

Budget : 35 M€

Palmarès : Champion de France (1913, 1934, 1943), Coupe de France et Challenge Yves-du-Manoir (1936, 1980), Champion de Pro D2 (2019, 2022)

Staff technique

Laurent Travers : directeur du rugby

Grégory Patat : responsable secteur sportif

Joël Rey : avants

Gerard Fraser (NZL) : trois-quarts

Nick Abendanon (ENG) : défense et skills

Camille Lopez : jeu au pied et attaque

Loïc Louit : directeur de la performance physique

Saison 2024-2025

Top 14 : 4e place, demi-finaliste battu par Toulouse (32-25)

: 4e place, demi-finaliste battu par Toulouse (32-25) Challenge Cup : éliminé en 8es de finale par les Bulls (22-32)

Contexte

L’Aviron Bayonnais a franchi un cap historique : pour la première fois de l’ère professionnelle, le club basque a disputé les phases finales du Top 14. Portés par 14 victoires à domicile, les Bayonnais ont terminé 4e, avant de s’incliner en demi-finale face au futur champion, Toulouse. L’après-Camille Lopez, désormais intégré au staff, sera scruté de près.

Homme à suivre

Laurent Travers. L’ancien manager du Racing 92 débarque comme directeur du rugby. Officiellement, Grégory Patat reste manager de l’équipe première, mais l’équilibre entre les deux hommes reste fragile. La réussite future dépendra beaucoup de ce duo contraint de cohabiter.

Objectif

Regoûter à la phase finale. Les dirigeants visent le Top 8, gage d’une qualification en Champions Cup et de recettes supplémentaires. Mais Arthur Iturria et ses coéquipiers ambitionnent secrètement de retrouver la chaleur des matches couperets qui ont électrisé Jean-Dauger.

Le chiffre

13,64. C’est le nombre moyen de pénalités concédées par match en Top 14 la saison passée. Bayonne a été l’équipe la plus indisciplinée du championnat, un chantier majeur pour progresser.

Transferts 2024-2025

Arrivées : Ignacio Calles (Pau), Emerick Setiano (Toulon), Ewan Johnson (Oyonnax), Rob Leota (Waratahs, AUS), Alexandre Fischer (Clermont), Herschel Jantjies (Stormers, RSA), Gareth Anscombe (Gloucester, GAL)

Départs : Camille Lopez (retraite), Guillaume Rouet (Nice), Uzair Cassiem (Oyonnax), Rémi Bourdeau (Biarritz), Xan Mousquès (UBB), Gäetan Germain (retraite), Denis Marchois (Agen), Pieter Scholtz (Japon), Martin Villar (Oyonnax), Aurélien Callandret (Grenoble), Quentin Bethune (retraite), Veikoso Poloniati (TON)

Effectif 2025

Arrières/Ailiers : Carreras (ARG), Erbinartegaray, Hannoun, Lapègue, Megdoud (ALG), Orabé, Spring, Tiberghien

Centres : Hodge (AUS), Maqala (FIJ), Martocq, Mori (ITA), Tuilagi (ENG)

Ouvreurs : Anscombe (GAL), Segonds

Demi de mêlée : Germain, Jantjies (RSA), Machenaud, Tilloles

Troisièmes lignes : Bruni (ARG), Capilla, Chouzenoux, Fischer, Habel-Kuffner (SAM), Héguy, Leota (AUS), Lomidze (GEO), Traversier

Deuxièmes lignes : Iandolino (ARG), Johnson (ECO), Iturria, Moon (ENG), Paulos (ARG)

Piliers : Bordelai, Calles (ARG), Castillon, Cormenier, Cotet, Setiano, Tagi (FIJ), Tatafu (TON), Tumania (FIJ)

Talonneurs : Bosch (ARG), Giudicelli, Martin

Équipe-type probable

Tiberghien – Carreras, Maqala, Tuilagi, Spring – (o) Segonds – (m) Jantjies – Chouzenoux, Habel-Kuffner (ou Leota), Fischer (ou Bruni) – Paulos, Iturria – Tatafu, Bosch, Cormenier

