Top 14 : Bayonne veut confirmer son exploit
Aviron Bayonnais : fiche club
Création : 1904
Stade : Jean-Dauger (moyenne spectateurs 2024-2025 : 13 500)
Président : Philippe Tayeb
Budget : 35 M€
Palmarès : Champion de France (1913, 1934, 1943), Coupe de France et Challenge Yves-du-Manoir (1936, 1980), Champion de Pro D2 (2019, 2022)
Staff technique
- Laurent Travers : directeur du rugby
- Grégory Patat : responsable secteur sportif
- Joël Rey : avants
- Gerard Fraser (NZL) : trois-quarts
- Nick Abendanon (ENG) : défense et skills
- Camille Lopez : jeu au pied et attaque
- Loïc Louit : directeur de la performance physique
Saison 2024-2025
- Top 14 : 4e place, demi-finaliste battu par Toulouse (32-25)
- Challenge Cup : éliminé en 8es de finale par les Bulls (22-32)
Contexte
L’Aviron Bayonnais a franchi un cap historique : pour la première fois de l’ère professionnelle, le club basque a disputé les phases finales du Top 14. Portés par 14 victoires à domicile, les Bayonnais ont terminé 4e, avant de s’incliner en demi-finale face au futur champion, Toulouse. L’après-Camille Lopez, désormais intégré au staff, sera scruté de près.
Homme à suivre
- Laurent Travers. L’ancien manager du Racing 92 débarque comme directeur du rugby. Officiellement, Grégory Patat reste manager de l’équipe première, mais l’équilibre entre les deux hommes reste fragile. La réussite future dépendra beaucoup de ce duo contraint de cohabiter.
Objectif
- Regoûter à la phase finale. Les dirigeants visent le Top 8, gage d’une qualification en Champions Cup et de recettes supplémentaires. Mais Arthur Iturria et ses coéquipiers ambitionnent secrètement de retrouver la chaleur des matches couperets qui ont électrisé Jean-Dauger.
Le chiffre
- 13,64. C’est le nombre moyen de pénalités concédées par match en Top 14 la saison passée. Bayonne a été l’équipe la plus indisciplinée du championnat, un chantier majeur pour progresser.
Transferts 2024-2025
Arrivées : Ignacio Calles (Pau), Emerick Setiano (Toulon), Ewan Johnson (Oyonnax), Rob Leota (Waratahs, AUS), Alexandre Fischer (Clermont), Herschel Jantjies (Stormers, RSA), Gareth Anscombe (Gloucester, GAL)
Départs : Camille Lopez (retraite), Guillaume Rouet (Nice), Uzair Cassiem (Oyonnax), Rémi Bourdeau (Biarritz), Xan Mousquès (UBB), Gäetan Germain (retraite), Denis Marchois (Agen), Pieter Scholtz (Japon), Martin Villar (Oyonnax), Aurélien Callandret (Grenoble), Quentin Bethune (retraite), Veikoso Poloniati (TON)
Effectif 2025
Arrières/Ailiers : Carreras (ARG), Erbinartegaray, Hannoun, Lapègue, Megdoud (ALG), Orabé, Spring, Tiberghien
Centres : Hodge (AUS), Maqala (FIJ), Martocq, Mori (ITA), Tuilagi (ENG)
Ouvreurs : Anscombe (GAL), Segonds
Demi de mêlée : Germain, Jantjies (RSA), Machenaud, Tilloles
Troisièmes lignes : Bruni (ARG), Capilla, Chouzenoux, Fischer, Habel-Kuffner (SAM), Héguy, Leota (AUS), Lomidze (GEO), Traversier
Deuxièmes lignes : Iandolino (ARG), Johnson (ECO), Iturria, Moon (ENG), Paulos (ARG)
Piliers : Bordelai, Calles (ARG), Castillon, Cormenier, Cotet, Setiano, Tagi (FIJ), Tatafu (TON), Tumania (FIJ)
Talonneurs : Bosch (ARG), Giudicelli, Martin
Équipe-type probable
Tiberghien – Carreras, Maqala, Tuilagi, Spring – (o) Segonds – (m) Jantjies – Chouzenoux, Habel-Kuffner (ou Leota), Fischer (ou Bruni) – Paulos, Iturria – Tatafu, Bosch, Cormenier
